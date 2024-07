La crypto Layer-2 Pepe Unchained raccoglie $ 4 milioni in presale: è la migliore meme?

Le meme coin a tema rana sono tornate sotto i riflettori, con Pepe coin e token simili che hanno sovraperformato la maggior parte delle criptovalute negli ultimi giorni.

Alcuni esperti ora credono di aver identificato la migliore alternativa a Pepe in Pepe Unchained (PEPU). In effetti, la nuova meme coin ha registrato finora guadagni impressionanti nella sua prevendita, raccogliendo oltre 4 milioni di dollari sinora.

La forte performance di prevendita ha reso i trader intelligenti rialzisti sul suo potenziale di rialzo, con alcuni addirittura definendola una delle migliori meme coin da acquistare ora.

Perché Pepe Unchained è così richiesto?

Come accennato in precedenza, le meme coin a tema rana stanno dominando il rally delle criptovalute in corso. Ad esempio, Pepe è cresciuta di quasi il 22% nell’ultima settimana, secondo i dati CoinGecko.

In particolare, un numero crescente di esperti ora ritiene che il token PEPE potrebbe potenzialmente ribaltare Shiba Inu prima della fine di quest’anno.

Anche Pepe Unchained è entrato in questa competizione, con una svolta innovativa che lo distingue dal resto della folla. Il progetto è destinato a lanciare la propria blockchain Layer-2, che mira a fornire bassi costi di negoziazione, transazioni più veloci e ricompense di staking elevate.

In effetti, questa mossa potrebbe avere implicazioni significative per il potenziale prezzo del token dopo il lancio. La maggior parte degli token imitatori di Pepe come PeiPei, PepeCoin e PepeFork sono meme coin su Ethereum, che richiedono costi di scambio elevati, soprattutto sui DEX.

Ciò scoraggia fortemente gli investimenti, con conseguente azione di prezzo “pump-and-dump”. La chain Layer-2 di Pepe Unchained risolve questo problema. Le basse commissioni di negoziazione e gli alti premi di staking potrebbero renderlo estremamente popolare sia tra i trader di denaro intelligenti che tra i rivenditori, come è già evidente nella sua prevendita.

In effetti, lo staking pool di Pepe Unchained offre attualmente un tasso di ricompensa superiore al 400%, molto più alto dello standard del settore del 5-7%.

PEPU è la migliore meme coin adesso?

Pepe Unchained ha già attirato l’attenzione degli investitori con la sua blockchain nativa Layer-2, considerando la rarità del movimento nello spazio delle meme coin.

Ci sono diverse ragioni che fanno credere che presto PEPU esploderà. Grazie alla sua blockchain Layer-2 e agli elevati premi di staking, PEPU potrebbe attrarre significativi investimenti al dettaglio dopo il suo lancio sugli exchange. Questo potrebbe rappresentare un punto di svolta poiché Pepe Unchained probabilmente entrerà in funzione ad agosto, molto probabilmente nel bel mezzo di un’importante corsa al rialzo (bull run).

