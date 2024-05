La crypto VR 5th Scape raggiunge i 6 milioni di dollari in prevendita: ecco perché gli investitori sono rialzisti

Immagina di entrare in un mondo di realtà virtuale immersiva, tutto alimentato da criptovalute.

Questa è la grande idea alla base 5th Scape (5SCAPE) – un nuovo progetto VR su Ethereum che sta facendo scalpore dopo aver raccolto 6 milioni di dollari durante la fase di prevendita.

5th Scape – Un nuovo ecosistema VR costruito su Ethereum

5th Scape è una piattaforma all’avanguardia che porta le esperienze VR a un livello superiore.

La piattaforma offrirà una libreria di giochi 3D VR di generi come MMA, cricket, calcio, tiro con l’arco e altro ancora.

Ma questo è solo l’inizio delle ambizioni di 5th Scape.

Gli sviluppatori sono in missione per creare un ecosistema VR a tutti gli effetti costruito sulla blockchain di Ethereum.

Stanno sviluppando più che semplici giochi; stanno anche sviluppando un visore VR e una sedia da gioco ergonomica per migliorare le avventure dei giocatori.

Tuttavia, il vero punto di svolta è la visione del team di un mercato decentralizzato in cui i creatori di contenuti e gli sviluppatori possano prosperare.

Questo mercato, soprannominato “Centro di sviluppo”, fornirà agli sviluppatori strumenti e risorse per creare le proprie esperienze VR.

Alla base di tutte queste funzionalità c’è 5SCAPE, il token di utilità nativo di 5th Scape.

5SCAPE verrà utilizzato per le transazioni all’interno dell’ecosistema 5th Scape e i possessori riceveranno anche sconti sulle nuove versioni di giochi e materiale didattico.

Come delineato in il white paper del progetto, l’offerta di 5SCAPE sarà limitata a 5,21 miliardi di token, di cui l’80% riservato agli acquirenti in prevendita.

La prevendita di 5SCAPE sblocca l’accesso anticipato al futuro dei giochi VR

Gli investitori dei token 5SCAPE sono in fermento.

La prevendita ha già incassato oltre 6 milioni di dollari da parte degli investitori che desiderano entrare in anticipo prima del debutto di 5SCAPE sui CEX.

I token 5SCAPE sono attualmente offerti a $ 0,00327, ma questo prezzo aumenterà ad ogni fase di prevendita.

E con un prezzo di quotazione previsto di $ 0,01 – 205% in più rispetto all’attuale prezzo di prevendita – gli investitori stanno catturando una parte dell’azione dei prezzi finché possono.

Il team di 5th Scape prevede che il token 5SCAPE avrà una capitalizzazione di mercato di 15 milioni di dollari al momento del lancio.

Eppure membri del progetto Canale Telegram crediamo che ci sia spazio per un significativo rialzo, soprattutto considerando l’ambiziosa tabella di marcia di 5th Scape.

Questo roadmap include l’intenzione di lanciare trailer per Cage Conquest e Immersive Kick-Off nelle prossime settimane, insieme a un elenco DEX una volta conclusa la prevendita.

Nel corso del 2024 sono previsti anche finanziamenti privati.

Il team di 5th Scape vuole chiaramente rivoluzionare lo spazio VR e gli investitori sono ansiosi di unirsi a questo viaggio.

Il token 5SCAPE esploderà in valore una volta lanciato?

Ma può il token 5SCAPE esplodere di prezzo una volta raggiunto il mercato aperto?

Tutti i segnali vanno in quella direzione.

Innanzitutto, il mercato della realtà virtuale stesso sembra destinato a crescere enormemente nei prossimi anni.

Secondo Ricerca sulla grande visione, si prevede che lo spazio crescerà a un CAGR del 22,7% da qui al 2030.

Con questo tipo di espansione all’orizzonte, una piattaforma come 5th Scape che si afferma come un ecosistema VR all-in-one potrebbe cambiare le regole del gioco.

In secondo luogo, non c’è ancora stato un vero progetto crittografico “breakout star” che domini lo spazio VR.

5th Scape potrebbe colmare quel vuoto, attirando un’enorme base di utenti e stimolando la domanda per il token 5SCAPE.

Se si tiene conto dell’ambiziosa tabella di marcia del progetto, della solida struttura tokenomica e dell’approvazione di grandi nomi come Michael Wrubel, sembrano esserci tutti gli ingredienti perché 5SCAPE possa lasciare il segno.

Naturalmente, l’esecuzione sarà fondamentale. Il team di 5th Scape deve mantenere le promesse di hardware all’avanguardia e giochi 3D coinvolgenti.

Ma se riescono a farcela mentre il mercato della realtà virtuale continua la sua traiettoria di crescita, 5SCAPE potrebbe essere la prossima grande novità nel settore delle criptovalute.