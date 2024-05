La crypto Wall Street Pepe fa 1000X in una notte ma gli esperti puntano gli occhi su questa meme coin

Le meme coin a volte sono in grado di ottenere degli exploit spettacolari, facendo delle salite di prezzo tanto vertiginose da risultare incredibili.

Un esempio è stato Wall Street Pepe, una meme coin a base Pepe (la rana) che ha realizzato una crescita praticamente esponenziale in una sola notte.

Un 1000x non è qualcosa che si vede tutti i giorni, quindi sicuramente è un fenomeno che merita un titolo per la sua importanza, ma è sul mercato delle meme coin che ci vogliamo soffermare in questo articolo.

Stiamo vivendo un momento davvero pazzesco per cani, gatti, rane, foche e chi più ne ha più ne metta, quindi è lecito chiedersi come sia possibile cavalcare questo trend.

Quali progetti hanno potenzialità nascoste? Quali meme coin potranno fare “il botto” grazie a un marketing fatto bene e una community coesa?

Gli esperti una mezza idea ce l’hanno, dato che c’è un nome si sente ripetersi da molto tempo e che sembra avere le carte in regola per il successo.

Dogeverse, il cane del multiverso

Dogeverse è una meme coin che ricalca lo stile di Doge, ovvero questo simpatico cagnolino dalla faccia amichevole e dalla fame di successo.

Ora, ci rendiamo conto che il nuovo Doge non sarebbe una gran notizia di per sé in quanto, a conti fatti, quello vecchio è ancora in auge e non sembra necessitare un successore che ne prenda il posto.

Non è però solo di questo che si parla, ovvero di un mero clone, ma di un progetto che ha dell’innovativo in un settore molto compatto e con poche novità tecniche come quello delle meme coin.

Si tratta infatti di una crypto multichain, ovvero di un token che potrà essere scambiato su 6 delle principali blockchain oggi in circolazione.

Stiamo parlando di Solana, Binance Smart Chain, Ethereum, Poligon, Avalanche e Base. Questo vuol dire che, utilizzatori di una blockchain specifica tra queste 6, potranno facilmente tradare il token senza doversi spostare altrove.

Questo rende particolarmente accessibile Dogeverse, cosa non comune nel mondo delle meme coin e che potrebbe dargli un grosso vantaggio in un momento come questo.

Ci troviamo infatti in una fase di mercato dove le meme coin sono in FOMO, sebbene anche loro talvolta risentano di qualche inciampo del mercato.

L’attenzione e l’attrazione è così forte che, progetti piccoli ma fatti bene, possono registrare aumenti record nel giro di pochissimi giorni.

Quindi, quando le cose sono così euforiche, vince chi riesce a rendersi più facilmente accessibile e appetibile dal mercato, cosa che potrebbe avvenire proprio con Dogeverse.

Certezze, ovviamente, non ce ne sono, ma si tratta di un semplice ragionamento logico. Se le meme coin si trovano un una fase di FOMO, moltissimi utenti cercheranno di comprarle e finiranno per buttarsi su quelle più accessibili e, sì anche le più innovative.

Questo cagnolino ha entrambe queste cose, portando una ventata di novità in un settore talvolta molto statico, ma con quello stile simil Doge che ha già garantito il successo di altri progetti come Shiba o Floki prima di lui.

Se sarà un successo, almeno per ora, non lo possiamo dire. Quello che è certo è che c’è da stare attenti alle gesta di questo cagnolino perché, a conti fatti, potrebbe trasformarsi in una miniera d’oro.