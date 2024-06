La ICO crypto di PlayDoge supera il traguardo dei $ 5 milioni: è la nuova Dogecoin?

Una nuova criptovaluta che ha fatto notizia ultimamente nel settore delle meme coin è PlayDoge ($PLAY). Offre un gioco unico “play-to-earn” a tema cane con ricompense passive elevate.

PlayDoge ha recentemente lanciato una prevendita per i suoi token nativi $PLAY, che ha attirato l’attenzione degli investitori poiché ha raccolto 5 milioni di dollari in poche settimane. Il prezzo dei token $PLAY aumenterà nel prossimo round di prevendita, a partire da soli due giorni e continuando ad aumentare fino alle quotazioni in borsa.

Gioco in stile retrò a tema cane con staking elevato

PlayDoge è una nuova meme coin integrata con un gioco P2E. Il suo esclusivo gameplay in stile Tamagotchi ti consente di navigare e giocare con un cane virtuale.

Il gioco mobile della piattaforma riguarda il prendersi cura di un cane Doge virtuale. Offre anche una potenziale fonte di reddito, dove ogni interazione con il tuo animale domestico virtuale può farti guadagnare denaro.

Ad esempio, puoi lanciare un bastone virtuale se il tuo Doge vuole giocare a prendere. Questo rende felice il tuo animale domestico e guadagni token PLAY per farlo.

Devi controllare il tuo Doge ogni giorno per mantenerlo sano e felice. Il modo migliore per guadagnare premi è giocare ai minigiochi. I giocatori possono anche guadagnare più entrate passive mettendo in staking i loro token PLAY. La piattaforma offre un APY di oltre il 130% attualmente.

La prevendita di PlayDoge raccoglie $ 5 milioni, sarà la prossima meme coin ad esplodere?

La prevendita di PlayDoge è stata un successo sin dal suo lancio dopo aver raccolto oltre 5 milioni di dollari in poche settimane.

La prevendita è divisa in più fasi, con il prezzo che aumenta ad ognuna di esse. Pertanto, il prezzo attuale sarà probabilmente il prezzo più basso a cui puoi acquistare $PLAY. Il prezzo, infatti, è destinato a salire nuovamente tra poco più di due giorni.

PlayDoge prevede di essere quotato negli exchange decentralizzati (DEX) dopo la prevendita in corso. Ciò può aumentare ulteriormente il suo prezzo poiché più persone investiranno dopo che sarà diventato ancora più popolare.

Cavalca lo slancio per diventare virale

La tendenza “play-to-earn” è stata piuttosto forte nel 2024, con oltre 2,5 milioni di portafogli attivi che hanno giocato a questi giochi nel primo trimestre stesso. Le persone adorano i giochi P2E perché possono guadagnare denaro facendo qualcosa di divertente.

PlayDoge utilizza meme e un videogioco in stile retrò per sfruttare questo trend. Chiunque può giocare facilmente sul proprio telefono: non è necessario spendere molti soldi o imparare regole complicate per iniziare.

Essendo semplice da giocare e offrendo enormi ricompense, molte persone credono che PlayDoge potrebbe diventare molto popolare nella seconda metà di quest’anno.

Il successo di PlayDoge dipende dalla capacità del team di mantenere ciò che ha promesso. Una prevendita di successo e il raggiungimento degli obiettivi della tabella di marcia possono preparare il terreno affinché questo crypto game a tema cane diventi virale.