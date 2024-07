La ICO crypto di WienerAI chiuderà tra due settimane dopo aver raccolto oltre 7 milioni di dollari: sarò la prossima meme coin a fare 10x?

Sale la FOMO per gli ultimi giorni di presale del token WienerAI ($WAI).

Avendo recentemente raggiunto il traguardo di raccolta totale di 7 milioni di dollari, c’è un innegabile entusiasmo che circonda il progetto.

La prevendita termina ufficialmente il 31 luglio.

$WAI verrà lanciato sugli Exchange ad agosto

WienerAI è pronta per il lancio dell’exchange sull’orlo di quello che potrebbe essere il trimestre più importante del 2024.

A partire da “up-tober”, il quarto trimestre è in genere un periodo altamente redditizio nel mercato delle criptovalute.

E WienerAI debutterà sugli exchange ad agosto, ponendo le basi per un enorme successo a medio termine potenziale di prezzo.

E non solo, ci sono tutte le possibilità che WienerAI esploda.

Con oltre 7 milioni di dollari raccolti in prevendita, è chiaro che questa nuova meme coin incentrata sull’utilità ha molto fascino.

Una volta che $WAI verrà inserito negli exchange, sarà accessibile a un pubblico più ampio, il che potrebbe tradursi in un rapido aumento dei prezzi.

WienerAI è il primo bot di trading basato sull’intelligenza artificiale con un volto meme

A giudicare dal successo di Bonk, WienerAI è pronto per diventare un token protagonista nel settore delle meme coin.

La ragione di questo confronto è che entrambi i progetti hanno un’utilità di trading bot.

L’utilità del bot di trading di Bonk ha contribuito alla sua recente forza, avendo lanciato Dogwifhat per diventare la più grande meme coin di Solana questo mese.

Attualmente, Bonk detiene un’enorme capitalizzazione di mercato di 1,5 miliardi di dollari.

Ciò offre un enorme potenziale a WienerAI.

Come con Bonk, i trader possono effettuare automaticamente operazioni dal bot di WienerAI. Queste operazioni saranno istantanee, resistenti al MEV, gratuite e adatte ai principianti.

Ma il bot di WienerAI si basa sull’intelligenza artificiale.

È come ChatGPT per il trading.

Puoi porre domande o stabilire criteri, quindi il bot cercherà nel mercato le migliori opportunità di trading.

Insieme al fascino delle meme coin, questo frangente ha entusiasmato i partecipanti al mercato.

Quindi non perdere l’occasione. Segui WienerAI su X o unisciti al suo canale Telegram per tutti gli aggiornamenti. In alternativa, visita il suo sito Web per comprare e fare staking.