La Meme Coin AI WienerAI entra nella fase finale della prevendita

Il progetto crypto a tema cane Wiener AI (WAI) è entrato negli ultimi giorni della sua fase di prevendita.

Con meno di tre settimane rimaste, gli investitori chiedono a gran voce di ottenere esposizione a questa meme coin basata sull’intelligenza artificiale prima che raggiunga il mercato aperto.

Il bot di trading di WienerAI offre un vantaggio basato sull’intelligenza artificiale

WienerAI non è solo un’altra meme coin guidata dall’hype.

La caratteristica principale di WienerAI è un bot di trading AI che mira a diventare la “ChatGPT del trading di criptovalute”.

Immagina di avere un assistente digitale che non solo trova le operazioni potenzialmente vincenti, ma spiega anche il ragionamento alla base dei suoi suggerimenti.

Questo è ciò che WienerAI promette di fare.

Ad esempio, potresti chiedere al bot: “Quali sono le migliori altcoin da acquistare in questo momento?” e analizzerà il mercato, fornendo una risposta completa.

Ma WienerAI non si ferma ai suggerimenti.

È anche abilitato allo swap, il che significa che puoi eseguire operazioni direttamente tramite il chatbot.

Non dovrai più destreggiarti tra più piattaforme o perdere opportunità.

E una volta effettuate le tue operazioni, il bot di WienerAI ti consente di monitorare facilmente le tue posizioni.

È come avere un trader di criptovalute esperto al tuo fianco, solo uno che sembra un cane salsiccia.

Non c’è nient’altro di simile sul mercato in questo momento.

Ultima possibilità di entrare in presale

Il tempo stringe e gli investitori tengono d’occhio WienerAI, poiché mancano solo tre settimane alla prevendita.

Ciò significa che è l’ultima richiesta per gli investitori di ottenere token WAI per soli $ 0,00073 prima che raggiungano il mercato aperto.

È interessante notare che gli acquirenti in prevendita non devono aspettare per iniziare a guadagnare.

WienerAI offre subito opzioni di staking, consentendo agli investitori di mettere subito in funzione i propri token.

I rendimenti dello staking sono attualmente stimati al 153% all’anno.

Pertanto, un investitore potrebbe teoricamente acquistare 10.000 token WAI, metterli in staking e potenzialmente guadagnare 15.300 WAI in rendimenti nel corso di un anno.

Aggiunge un ulteriore livello di attrattiva per coloro che desiderano massimizzare il proprio investimento.

A proposito di appeal, analizziamo la configurazione della tokenomics di WienerAI.

Con una fornitura totale di 69 miliardi di token, la distribuzione è strutturata per bilanciare crescita, coinvolgimento della comunità e sostenibilità.

Il whitepaper di WienerAI lo nota Il 30% della fornitura è destinato alla prevendita, mentre il 20% verrà utilizzato per lo staking dei premi.

Poi c’è il 10% accantonato per la liquidità sia sui CEX che sui DEX.

Questo approccio equilibrato potrebbe essere vitale per aiutare l’ecosistema di WienerAI a prosperare dopo il lancio.

Il progetto ha anche una grande community, sia su Twitter che sul Canale Telegram.

Tutto sommato, c’è la genuina convinzione che WienerAI potrebbe diventare una star emergente quest’anno.

Il tempo dirà se ciò accadrà, ma per ora l’eccitazione sta sicuramente crescendo.