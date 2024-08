La meme coin cross chain Base Dawgz punta a diventare la prossima BRETT

Gli investitori del mondo delle criptovalute non ne hanno mai abbastanza delle meme coin.

L’ultimo token che ha suscitato scalpore è Base Dawgz (DAWGZ) – una crypto multi-chain che ha raccolto milioni nella sua prevendita.

E alcuni investitori si chiedono se potrebbe essere la prossima grande novità come il token della chain Base Brett (BRETT).

Base Dawgz: libera la potenza della funzionalità multichain

Allora, cos’è esattamente Base Dawgz?

È una meme coin ispirata allo spirito del base jumping e all’iconico meme Shiba Inu “Doge”.

Ma non è solo un token inutile: ha alcuni assi nella manica.

In particolare, Base Dawgz può operare senza problemi su più blockchain, tra cui Base, Ethereum, Solana, BNB Chain e Avalanche.

La funzionalità cross-chain della crypto è il suo principale punto di forza poiché consente a DAWGZ di attingere a un pool più ampio di liquidità, aumentando potenzialmente i volumi di scambio.

E c’è anche un protocollo di staking per DAWGZ.

Questo protocollo offre premi annuali stimati dell’806% per coloro che sono felici di bloccare i propri token.

Sono già stati staking oltre 209 milioni di DAWGZ, ovvero il 37% del totale dei token venduti in prevendita.

Con i piani per espandere ulteriormente questo ecosistema, Base Dawgz sta iniziando ad attirare l’attenzione da tutti gli angoli del mercato.

Il suo canale Telegram ora conta più di 8.900 membri attivi.

DAWGZ pronto per il decollo mentre la prevendita si avvicina ai 3 milioni di dollari

Il progetto si sta avvicinando al traguardo dei 3 milioni di dollari in finanziamenti prevendita.

Si tratta di un risultato impressionante che evidenzia il livello di interesse degli investitori per Base Dawgz.

Come delineato dal suo whitepaper, il 20% della fornitura totale di DAWGZ è stato riservato agli acquirenti in prevendita.

Ciò significa che un quinto di tutti i token sarà nelle mani della comunità.

Un’ulteriore quota del 15% verrà utilizzata per il marketing, fondamentale per garantire che Base Dawgz possa continuare a far crescere la sua comunità di sostenitori.

Il resto dei token DAWGZ è stato assegnato per listing DEX, pagamenti di staking e misteriosi “Premi DAWGZ”.

E poiché esiste già un pool di token DAWGZ riservati alla liquidità, ci sono buone probabilità che le condizioni di trading siano fluide fin dall’inizio.

Base Dawgz può seguire le orme di BRETT sulla chain di base?

Al di là dell’impressionante performance di prevendita, Base Dawgz è anche riuscito a generare clamore online.

La comunità DAWGZ è particolarmente attiva su Twitter, con l’account ufficiale del progetto che ora vanta 5.800 follower.

Quindi, paragonato a BRETT, Base Dawgz ha iniziato ad attirare l’attenzione degli investitori che lo vedono come il prossimo potenziale lancio sulla luna della chain Base.

Se DAWGZ dovesse ottenere anche solo una frazione del successo di BRETT, potrebbe rappresentare una svolta per Base.

Ecco perché così tante persone guardano Base Dawgz mentre la sua prevendita continua a prendere piede.