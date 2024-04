La meme coin Smog inizia l'airdrop dopo il completamento di 11 milioni di missioni

Il raggiungimento di 11 milioni di missioni per SMOG è un obiettivo fondamentale che è stato ottenuto in questi giorni e che ha consentito al progetto di iniziare l’airdrop e di distribuire i primi pagamenti.

La prima stagione di SMOG si è conclusa il 3 aprile con ben 9 milioni di missioni completate da parte di 50.000 partecipanti al progetto. Attualmente, è attiva la seconda stagione che sta già ottenendo un successo incredibile. Ma cos’è SMOG e quali sono i possibili risvolti di una delle meme coin attualmente più in voga nel mondo delle crypto?

L’aidrop di SMOG è iniziato: le promesse sono state mantenute

Prima di iniziare a parlare del progetto rivoluzionario di SMOG, è bene approfondire l’ultimo evento che ha caratterizzato una delle meme coin più apprezzate negli ultimi mesi. Come anticipato, infatti, è stato raggiunto l’obiettivo delle 11 milioni di missioni completate nelle prime due stagioni ed è partita la distribuzione degli airdrop.

C’è che dire che i pagamenti sono stati ritardati e posticipati alla Stagione 2 in quanto sono stati registrati dei problemi di congestione sulla chain di Solana. Si tratta di una decisione che il team di progetto ha preso nell’interesse della community attorno a SMOG in maniera tale da evitare che qualche utente potesse avere dei problemi ad accedere all’airdrop.

Tuttavia, la distribuzione dell’aidrop è avvenuta regolarmente a partire dal 19 aprile ed è stata completata con successo il giorno seguente.

SMOG è la meme coin rivoluzionaria di Solana

Il settore delle meme coin è sicuramente uno dei più volatili in assoluto quando si parla di criptovalute. Devi sapere che la maggior parte di questi progetti tendono a sparire dopo pochi mesi e dopo prevendite che non hanno raggiunto il successo sperato. SMOG è qui per restare e ha tutto il potenziale per continuare a crescere e far parlare di sé attraverso una tokenomics efficace e una community appassionata.

SMOG è il progetto che prende spunto da Smaug, il celeberrimo drago de lo Hobbit che proteggeva il tesoro dei nani nella Montagna Solitaria. Tuttavia, per partecipare anche tu a questo progetto e ottenere ciò che ti spetta, dovrai semplicemente accedere all’aidrop.

Negli ultimi tempi, sono numerosi gli sviluppi che SMOG ha ottenuto. Ad esempio, il token è stato listato su Jupiter e si è diffuso a macchia d’olio per essere considerato “il più grande airdrop della storia di Solana”.

Per poter accedere anche tu al divertimento proposto da SMOG e iniziare a completare le missioni del progetto, non dovrai far altro che avere a disposizione un wallet con Solana. Successivamente, potrai utilizzare per comprare $SMOG tramite Jupiter, Birdeye e MEXC.

Oltre a completare le missioni, una volta che sarai entrato in possesso di $SMOG, potrai metterlo in staking e iniziare a guadagnare rendimenti e ricompense. Inoltre, con il tuo primo acquisto avrai accesso ad uno sconto del 10%.

Conclusioni

Raggiungere gli 11 milioni di missioni completate per SMOG è un importante traguardo che ha consentito al progetto di avviare con successo l’airdrop e la successiva distribuzione dei pagamenti. SMOG può vantare una community di utenti appassionati che contribuisce al successo di questo token nel lungo periodo. Oltre agli airdrop, attraverso SMOG potrai accedere a dei buoni rendimenti mettendo in staking i token che hai acquistato tramite lo scambio con SOL.