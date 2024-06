La nuova meme coin Base Dawgz vola in alto con 2,2 milioni di dollari in prevendita ed è pronta a guidare la prossima corsa rialzista dei meme token

Base Dawgz ($DAWGZ) si è fatto strada attraverso la crisi del mercato, recuperando oltre 2,2 milioni di dollari in meno di un mese dal suo lancio in presale.

Ora che il settore delle meme coin sta registrando un ritorno di fiamma, gli investitori sono alla ricerca del prossimo principale player per guidare il gruppo, con le meme coin emergenti su chain Base che attirano la loro attenzione.

Anche i trader italiani sono a caccia del token che possa seguire le orme di Brett ($BRETT) o addirittura superarlo: chiaramente, quel contendente è Base Dawgz.

L’attenzione che Base Dawgz ha recentemente raccolto attraverso la sua comunità in crescita e l’imponente raccolta fondi in presale ha attirato l’attenzione anche dei più accaniti fan delle meme coin su Solana.

Le meme coin sono tornate?

Le meme coin stanno tornando alla ribalta dopo un mese di recessione iniziato a fine maggio.

$WIF è salito del 2,9% nelle ultime 24 ore, mentre Bonk ($BONK) è salito del 10,07% e $BRETT ha registrato un aumento del 5,8%.

Sembra che la marea sia finalmente cambiata. La caccia a token sfuggiti all’attenzione del settore in generale sarebbe l’opzione migliore, se parliamo di guadagni enormi. Ma questi token devono avere ingredienti chiave per entrare in risonanza con l’intera comunità crypto.

La crescita della comunità è altrettanto fondamentale. I progetti con comunità fiorenti non solo acquisiscono slancio, ma accendono anche una più ampia consapevolezza del mercato, aprendo la strada al successo.

Base Dawgz ha cementato questi fattori con una versione avventurosa e ambiziosa del cane Shiba Inu come mascotte, sfruttando al tempo stesso il brusio della fiorente comunità della chain Base, che ora rappresenta una seria minaccia per i token su rete Solana.

Base sta superando Solana: un’opportunità per le meme coin come $DAWGZ

Base punta a superare la chain Solana.

Mentre Solana detiene ancora lo scettro di miglior chain per le meme coin, il recente aggiornamento di Dencun di Ethereum ha dato a Base un vantaggio in termini di velocità delle transazioni ed efficienza dei costi. Ciò posiziona Base come la nuova scelta ideale per lanciare token nello spazio delle meme coin.

Un chiaro segno dell’indebolimento del punto d’appoggio di Solana è evidente nel confronto della capitalizzazione di mercato tra il suo “cane beta”, $ BONK, e $ BRETT.

Recentemente, $BRETT ha superato brevemente $BONK, ma a causa dell’impennata del suo prezzo, $BONK ha riconquistato la sua posizione sopra $BRETT e ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 1,6 miliardi di dollari, leggermente superiore agli 1,56 miliardi di $ di $BRETT.

Questo è importante per $BRETT, poiché il prossimo obiettivo – se vincesse il tiro alla fune contro $BONK – non sarebbe altro che $WIF.

Su una scala più ampia, un altro elemento di prova dell’insinuazione della Base su Solana è il Total Value Locked (TVL), che favorisce la catena Layer 2.

Quindi, con Solana che perde la sua quota di mercato a favore di Base, l’opportunità è matura per far brillare i token su Base.

L’importanza del progetto di Base Dawgz

Prima di tutti, Base Dawgz non è un progetto limitato a una sola blockchain. Base Dawgz mira all’onnipresenza su più chain.

Il token $DAWGZ verrà coniato su Base e, grazie alla tecnologia Wormhole e Portal Bridge, potrà essere richiesto, archiviato e scambiato su Ethereum, Solana, Binance Smart Chain e Avalanche.

Questa maggiore accessibilità non solo alimenta un trading più attivo, ma promette anche maggiori opportunità di guadagno.

Base Dawgz si rinnova con ricompense per la sua comunità

Come accennato, la crescita della comunità è cruciale per il successo delle meme coin e Base Dawgz lo capisce bene, proprio come Brett.

Per potenziare la sua comunità e aiutare con la prevendita, Base Dawgz lancerà un programma di premi sociali, incoraggiando i membri a condividere tutto Base Dawgz sui loro social media.

Ogni meme e post che condividono fa guadagnare loro punti, che possono successivamente essere scambiati con più token $DAWGZ una volta conclusa la prevendita: parliamo di fedeltà premiante!

Questo è forse il motivo per cui Base Dawgz si è moltiplicato fino a 4.000 follower su X e ha ottenuto il suo impressionante finanziamento prevendita.

Per partecipare alla prevendita basta visitare il sito web di Base Dawgz e collegare il proprio wallet. Essendo multi-chain, gli investitori possono scegliere la loro rete preferita tra Base, Ethereum, Solana, Avalanche o BSC.

A questo si aggiunga il fattore sicurezza di Base Dawgz, il cui smart contract è stato completamente controllato da Solid Proof.

Resta aggiornato sulle ultime novità e sviluppi unendoti alla community di Base Dawgz su X e Telegram.