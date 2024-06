La nuova meme coin Layer-2 Pepe Unchained debutta in prevendita: sarà questo il prossimo meme token ad esplodere?

Una nuova meme coin di tendenza ha scatenato clamore nello spazio delle crypto negli ultimi giorni. Stiamo parlando di Pepe Unchained ($PEPU). È una coin unica a tema Pepe con l’intenzione di costruire la propria blockchain Layer 2 su Ethereum.

La piattaforma ha recentemente lanciato una prevendita per i suoi token $PEPU. I primi acquirenti possono ottenere premi di staking doppi durante la prevendita.

Generando un interesse immediato da parte degli investitori, la prevendita di Pepe Unchained ha già raccolto oltre $ 230.000 in meno di una settimana dal lancio.

Un nuovo meme coin con transazioni più veloci e commissioni inferiori rispetto a Ethereum

Pepe Unchained è una nuova meme coin che vuole mantenere il divertimento dei meme offrendo allo stesso tempo una reale utilità. Invece di utilizzare semplicemente altre blockchain, sta creando la propria blockchain per offrire una soluzione “layer-2”. Questa nuova blockchain è progettata per funzionare insieme a Ethereum ma essere molto più veloce.

Pensa alla blockchain di Pepe Unchained come a una corsia preferenziale su un’autostrada che mira a elaborare le transazioni molto più velocemente di Ethereum.

Molti sviluppatori pensano che potrebbe essere 100 volte più veloce. Questo è un obiettivo enorme; se lo raggiungono, potrebbe cambiare il modo in cui le persone vedono le meme coin. Molte persone sono entusiaste di una meme coin di nuova generazione che possa effettivamente essere utilizzata per le transazioni.

La piattaforma Pepe Unchained utilizza il proprio token nativo chiamato $PEPU. Potrai utilizzare questo token sia su Ethereum che sulla nuova Pepe Chain. Questa flessibilità potrebbe renderla più utile delle tipiche meme coin.

Il progetto ha già iniziato a mostrare i primi segnali che lo porteranno a diventare virale sui social media. Il suo canale Telegram ha guadagnato oltre 2.000 utenti in tempi relativamente brevi, e il suo account X (già Twitter) sta vedendo un’elevata trazione da parte degli utenti.

La prevendita di PEPU raccoglie $ 230.000 e offre premi di staking molto alti

Pepe Unchained è ancora nelle sue fasi iniziali ed è troppo presto per prevederne il successo a lungo termine. Tuttavia, la risposta iniziale degli investitori alla prevendita in corso è stata piuttosto impressionante.

Ha raccolto oltre $ 230.000 dagli investitori in meno di una settimana dal suo lancio ufficiale. Questo è un segnale positivo per un progetto basato sul meme di una rana che non è ancora diventato virale sui social media.

Puoi comprare i token $PEPU utilizzando altre criptovalute come ETH, BNB, USDT o anche con una carta di credito o debito. La parte davvero emozionante è loro programma di stake. Puoi guadagnare il doppio dei premi di staking se acquisti token PEPU in prevendita.

La piattaforma offre un APY di oltre il 17.000% sullo staking al momento della stesura di questo articolo. Tuttavia, vale la pena notare che questo tasso diminuirà man mano che sempre più persone si uniranno allo staking pool.

Pepe Unchained ha un limite di fornitura di 8 miliardi di token PEPU. Ha accantonato quasi un terzo della sua offerta (30%) per puntare i premi. I token rimanenti sono riservati alla prevendita, al marketing e alla liquidità.

Come riuscirà Pepe Unchained a ridefinire le meme coin

Molte nuove coin a tema Pepe sono apparse da quando il token originale di PEPE è esploso nel maggio 2023. Tuttavia, nessuna di queste nuove monete ha avuto lo stesso successo dell’originale.

Pepe Unchained mira ad essere diverso da una semplice coin a tema Pepe. Invece di creare un’altra moneta con l’immagine di PEPE, la piattaforma sta costruendo la propria blockchain. Ciò può aprire nuove possibilità di crescita e utilità per la meme coin.

Ad esempio, potrebbero creare NFT di meme o costruire protocolli di finanza decentralizzata (DeFi) attorno ai personaggi dei meme più popolari. La piattaforma ha anche un piano chiaro e una tabella di marcia per il futuro, come delineato nel white paper di Pepe Unchained.

Se il progetto riesce a raggiungere il suo obiettivo con successo, la sua rete di livello 2 può diventare un hub per il lancio di token basati su meme.

Vale la pena notare che il codice della piattaforma è stato verificato con successo da SolidProof.