La nuova meme coin Pepe Unchained raccoglie 3 milioni di dollari in presale

L’eccitazione intorno a Pepe Unchained (PEPU), una meme coin layer 2 in arrivo, non mostra segni di rallentamento. Nonostante sia un nuovo progetto, Pepe Unchained ha sfruttato la sua etichetta ispirata a Pepe, l’utilità layer-2 e il modello di staking standard per attirare gli investitori verso il suo token virale.

In pochi giorni dal lancio, Pepe Unchained ha raggiunto oltre 3 milioni di dollari, diventando una delle criptovalute in prevendita più calde sul mercato.

Pepe Unchained è la versione migliore di Pepe?

Non c’è dubbio che Pepe abbia offerto rendimenti strabilianti ai suoi primi investitori. Anche in mezzo all’afflusso di nuove meme coin che si riversano ogni giorno sul mercato, Pepe ha continuato a dominare le classifiche, piazzandosi al terzo posto dietro solo a Dogecoin e Shiba Inu nella nicchia delle meme coin.

Tuttavia, nonostante la sua popolarità diffusa, la meme coin ispirata alla rana è confinata in una chain layer 1, un ecosistema caratterizzato da ritardi di rete e aumento commissioni. Questa battuta d’arresto non solo ha influito sull’esperienza di investimento di Pepe, ma gli ha anche impedito di realizzare il suo pieno potenziale.

Pepe Unchained, un progetto unico di meme coin che offre un mix di meme Pepe con funzionalità layer-2. A differenza della maggior parte delle meme coin, Pepe Unchained presenta una narrativa interessante che sottolinea chiaramente la sua missione.

Rinomata come la versione aggiornata di Pepe, la trama di Pepe Unchained racconta la storia di un prigioniero, Pepe, intrappolato nella sua goffa sala server. Alla fine, Pepe escogita un piano generale per rompere le sue vecchie catene e abbracciare il futuro creandone una nuova, nota come Pepe Unchained.

In sostanza, questa storia avvincente illustra come Pepe Unchained mira a rivoluzionare l’intero panorama delle meme coin con la sua innovativa blockchain layer 2. Sebbene abbracci lo spirito della popolare tendenza Pepe, Pepe Unchained fa un ulteriore passo avanti offrendo una catena che affronterà i problemi di scalabilità ed efficienza che spesso affliggono le meme coin, in particolare quelle costruite su chain layer-1.

Inoltre, con la sua capacità di elaborare transazioni 100 volte più velocemente di Ethereum, Pepe Unchained offre un’esperienza di trading memorabile, consentendo agli utenti di sfruttare potenziali opportunità di mercato in pochissimo tempo.

A complemento della sua utilità della catena di livello 2 c’è il suo modello di staking standard, che consente ai primi acquirenti di assaporare ricompense redditizie impegnando i propri token nel suo pool di liquidità. Al momento in cui scriviamo sono stati messi in stakgin oltre 269 milioni di $PEPU. Con un sostanziale 30% della sua offerta totale dedicata allo staking, Pepe Unchained ha dimostrato la sua posizione incentrata sulla community.

Infine, Pepe Unchained ha una tabella di marcia semplice e realistica che potrebbe alimentare la sua crescita a lungo termine. L’ambiziosa tabella di marcia è suddivisa in tre fasi, a partire da “Make Pepe Great Again” a “Coin Eruption” e termina con “Pepe Layer-2 Launch”.

Analisi prevendita di Pepe Unchained e potenziale di mercato

Pepe Unchained ha fatto un grande ingresso nel mercato intorno a metà giugno 2024 e ha catturato l’attenzione della community degli investitori. Allineandosi con le altre principali meme coin lanciate quest’anno, Pepe Unchained adotta una struttura a più fasi per la sua campagna ICO.

Il suo prezzo aumenterà ogni settimana, consentendo così ai primi acquirenti di ottenere maggiori guadagni. Attualmente, 1 $ PEPU viene venduto a un tasso scontato di poco più di $ 0,0083. Tuttavia, si prevede che il prezzo aumenterà quando la prevendita del token entrerà nella fase successiva. Quindi, approfitta di questa finestra per evitare di pagare di più per il token.

Grazie alle sue straordinarie caratteristiche, Pepe Unchained potrebbe essere la prossima meme coin da tenere d’occhio. Anche se nella sua fase iniziale, questo progetto ha suscitato scalpore con il suo marchio Pepe, una solida tokenomica, una roadmap ben definita, un meccanismo di staking e, soprattutto, una blockchain layer-2.

Pertanto, i migliori esperti di criptovaluta ritengono che abbia le carte in regola per incidere profondamente sulla quota di mercato della terza meme coin più grande per capitalizzazione di mercato.

Il successo di mercato di Pepe Unchained riflette il suo allineamento con le tendenze del mercato, in particolare il suo impegno nell’offrire una combinazione di divertimento e funzionalità. Oltre all’offerta di rete layer-2, il progetto potrebbe anche introdurre nuove funzionalità e casi d’uso nel suo ecosistema per mantenere ulteriormente coinvolta e attiva la sua community.

Conclusioni

Pepe Unchained è una nuovissima meme coin pronta a raggiungere il successo. Si distingue dai suoi concorrenti offrendo un’efficiente utilità blockchain layer-2 insieme al suo meme e ai fondamenti di staking.