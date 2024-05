La presale di Dogeverse è agli sgoccioli, prossimo il listing su Uniswap

La nuova meme coin Dogeverse ($DOGEVERSE) è prossima al listing su Uniswap. La sua presale ha fatto notizia per aver raccolto in poche settimane oltre 15 milioni di dollari.

Grazie alla sua strategia multi-chain, la meme coin sta registrando una forte domanda iniziale e un notevole entusiasmo. Dogeverse è stato anche presentato in popolari siti web di notizie crypto ed è stato pubblicizzato da alcuni influencer come la prossima grande meme coin.

I nuovi meme token hanno offerto rendimenti eccezionali in questo mercato rialzista. Tuttavia, comportano anche il rischio di essere truffe e progetti fallimentari.

In questo articolo, analizzeremo i fondamenti di Dogeverse, compreso il suo audit di sicurezza, e vedremo se è affidabile o meno come investimento.

Perché Dogeverse è sotto i riflettori?

L’entusiasmo attorno a Dogeverse è aumentato dopo l’annuncio del suo IEO. La sua prevendita terminerà il 3 giugno e la meme coin verrà lanciata sugli exchange il 5 giugno.

Lo status multi-chain di Dogeverse è stato il fattore chiave alla base della sua domanda iniziale. Come accennato in precedenza, la meme coin verrà lanciata su DEX e CEX in 6 diversi ecosistemi blockchain, tra cui Ethereum, Solana, BNB Smart Chain, Base, Avalanche e Polygon.

Gli investitori sembrano essere entusiasti di questa strategia, considerando che è di buon auspicio per la consapevolezza e l’adozione del token dopo il suo lancio.

Il progetto ha anche lanciato un Dogeverse Bridge utilizzando la tecnologia wormhole, che consente ai detentori di trasferire i propri token da una chain all’altra. Ciò consente loro di beneficiare delle migliori caratteristiche di ciascuna blockchain, come le basse commissioni di trading di Solana e i premi di staking di Ethereum.

Dogeverse è affidabile?

Sembra che il team di sviluppatori Dogeverse abbia adottato diverse misure per eliminare i problemi di sicurezza associati alle nuove meme coin.

Ad esempio, lo smart contract Dogeverse è stato controllato da Coinsult, che non ha rivelato rischi medi o alti per la sicurezza. Il proprietario del contratto non può impegnarsi in attività dannose, come il mining di nuovi token o la sospensione del contratto.

L’audit ha inoltre garantito che Dogeverse non è un token honeypot, una tattica comune utilizzata dai truffatori in cui gli investitori non possono vendere i propri token o possono alterare il proprio saldo.

Anche le commissioni di acquisto e vendita per Dogeverse sono dello 0%.

Dogeverse ha account X e Telegram funzionanti e in crescita, spesso segno di un progetto affidabile. L’account X ha oltre 24.000 follower mentre il suo gruppo Telegram ha quasi 17.000 utenti.

Anche l’account X del progetto è stato aperto nell’aprile del 2024, il che significa che non si tratta di un profilo truffa mascherato da nuovo progetto.

Nello spirito di trasparenza, Dogeverse ha anche rivelato l’indirizzo del suo ufficio e ha fornito un ulteriore indirizzo email per il contatto. I progetti di truffa in genere non rivelano tali informazioni.

Il team di sviluppatori ha anche pubblicato i tokenomics sul proprio sito Web, che non rivelano alcuna allocazione separata per il team di sviluppatori o alcuna vendita privata. Ciò riduce il rischio di azioni di prezzo pump-and-dump dopo il lancio del token.

Il team di sviluppatori ha inoltre adottato misure di sicurezza con la piattaforma di prevendita Dogeverse, costruendola sulla base della tecnologia Web3Payments. Ciò garantisce che le informazioni di acquisto degli acquirenti in prevendita siano conservate in modo sicuro sulla catena.

La meme coin è apparsa anche in popolari siti web di notizie crypto – come Cointelegraph, Decrypt e Watcher Guru – che offrono ulteriore affidabilità al progetto.

Anche i siti che tengono traccia dei prezzi delle criptovalute e le nuove ICO di criptovalute come CoinCodex e Coincarp hanno esaminato il progetto e Dogeverse appare in numerosi articoli della community di CoinMarketCap.

Canali YouTube popolari, come 99Bitcoins con oltre 700.000 iscritti, hanno descritto la meme coin sotto una luce positiva.

Importanti influencer come Cilinix Crypto hanno persino rivelato pubblicamente di aver acquistato Dogeverse durante la sua prevendita.

Sulla base delle informazioni disponibili, sembra che Dogeverse sia un progetto affidabile che ha adottato rigorose misure di sicurezza per eliminare tutti i principali rischi.