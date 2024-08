La presale di PlayDoge termina la prevendita il 29 agosto - Sarà la prossima gaming crypto di tendenza?

La nuova meme coin P2E PlayDoge (PLAY) sta rubando i titoli dei media specializzati in notizie crypto, grazie all’imminente lancio del suo gioco crypto in stile Tamagotchi e al suo prossimo lancio di token.

La prevendita di PlayDoge è già nei libri di storia dopo aver raccolto l’impressionante cifra di 6,3 milioni di dollari, nonostante l’incertezza nel più ampio mercato delle criptovalute.

Tuttavia, considerando la sostanziale FOMO e la domanda repressa per PLAY, il team di sviluppatori ha offerto agli investitori esclusi un’ultima possibilità di acquistare la meme coin al suo prezzo di prevendita scontato.

Questa opportunità terminerà quando PlayDoge sarà attivo su DEX il 29 agosto.

PlayDoge: il prossimo grande gioco con le criptovalute?

Il successo di Notcoin e Hamster Kombat ha inaugurato un nuovo meta nello spazio delle meme coin. Gli investitori intelligenti hanno riconosciuto il potenziale delle meme coin basate su GameFi.

Questo è anche uno dei motivi principali alla base delle prestazioni stellari di prevendita di PlayDoge. Lo sviluppo del suo gamer play-to-earn è nelle fasi finali, con il lancio del gioco altamente gratificante e adatto ai principianti che dovrebbe essere presto lanciato su App Store e Google Play.

PlayDoge dà vita all’iconico meme del Doge con il suo gioco in stile Tamagotchi. I giocatori potranno possedere Doge come compagno virtuale. Tuttavia, devono nutrire, addestrare e giocare con il loro animale domestico o guardarlo correre in un’altra casa o morire.

Come accennato in precedenza, il gioco è estremamente adatto ai principianti, che è anche uno degli attributi chiave alla base del successo di Notcoin e Hamster Kombat.

Inoltre, PlayDoge ha in serbo una serie di premi e vantaggi interessanti per i giocatori. Ad esempio, possono completare una serie di avventure 2D con il loro compagno e guadagnare criptovalute gratuite sotto forma di gettoni PLAY, oltre a punti esperienza.

Una classifica pubblica traccerà i giocatori con più punti esperienza, che riceveranno poi gettoni PLAY bonus.

Per la gioia dei giocatori, PlayDoge ha rilasciato diverse anticipazioni e anteprime del suo prossimo gioco, creando un notevole clamore e FOMO. Sopra c’è un’anteprima di come un giocatore guadagnerebbe punti addestrando, nutrendo e aiutando il suo animale domestico a fare la doccia.

Questa versione modernizzata di Tamagotchi ha già impressionato i giocatori e gli appassionati di meme coin, anche prima del suo lancio. Alcuni esperti lo stanno già definendo il prossimo grande gioco crittografico.

Cos’è Playdoge

Il gioco crypto adatto ai principianti è solo uno dei motivi per cui gli esperti sono ottimisti su PlayDoge.

Ad esempio, anche i non giocatori possono guadagnare interessanti entrate passive con PLAY. In effetti, PlayDoge ha la propria struttura di staking multicatena che offre premi agli staker sia su Ethereum che su BNB Smart Chain.

Una meme coin multi-catena sia su Ethereum che su BNB Smart Chain, con un programma di staking nativo e gioco P2E. Non sorprende che PlayDoge abbia fatto paragoni con Floki, con alcuni esperti che la definiscono la prossima meme coin da 100x.

Inoltre, il contratto intelligente PLAY è stato controllato da Solid Proof per tutti i principali rischi di sicurezza e problemi di centralizzazione.

In questo scenario, PLAY potrebbe offrire rendimenti fuori misura.

Si consiglia inoltre di seguire le news di PlayDoge su X e Telegram e tenere così il passo con gli ultimi aggiornamenti.