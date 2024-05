La prevendita del Dogeverse termina tra una settimana: perché questa crypto potrebbe essere la meme coin più grande del 2024

Dimentica Dogecoin: c’è un nuovo token a tema cane che potrebbe prendere d’assalto il mercato delle meme coin quest’anno.

Con il suo approccio multi-chain e gli elevati rendimenti di staking, Dogeverse (DOGEVERSE) è diventata una delle più grandi prevendite del 2024.

Ma con solo una settimana rimasta prima della fine della presale, riuscirà DOGEVERSE a essere all’altezza del suo clamore?

Dogeverse – La meme coin multi-chain dalla vera utilità

Nello spazio delle meme coin, le innovazioni sono generalmente rare e questo è ciò che rende il nuovo progetto Dogeverse così straordinario.

Non si tratta semplicemente di un’altra meme coin ma di un progetto che sta apportando una vera utilità all’ecosistema.

Il principale punto di forza di Dogeverse è che è progettato per funzionare simultaneamente su più blockchain utilizzando la tecnologia bridging.

Ciò significa che i possessori del token DOGEVERSE possono saltare tra Ethereum, Solana, Base e altro.

È una premessa ambiziosa che si lega alla narrazione dietro l’esilarante mascotte di Dogeverse, Cosmo.

Come delineato nel whitepaper del progetto, questo “Doge saltacatena” può spostarsi tra diversi ecosistemi e invita i trader a unirsi al viaggio. Le potenziali applicazioni di questa funzionalità cross-chain sono enormi.

Ad esempio, un trader potrebbe trasferire il proprio DOGEVERSE da Ethereum a Solana in pochi clic, consentendogli di sfruttare le opportunità di rendimento su quella chain.

Oppure potrebbero comprare DOGEVERSE su Ethereum e collegarsi a Base per scambiare con un altro token disponibile solo lì.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato

Il conto alla rovescia per il lancio di Dogeverse è ufficialmente iniziato. Dopo aver raccolto oltre 15 milioni di dollari, la prevendita di Dogeverse è giunta al termine, con solo una settimana rimasta prima della fine.

Ciò significa che è l’ultima possibilità per gli investitori di acquistare token DOGEVERSE al prezzo di $ 0,00031.

Questo prezzo terminerà questo lunedì e ci sono solo due giorni a disposizione per gli investitori per richiedere i loro token.

E i primi listing DEX dovrebbero avvenire poco dopo. Il team di Dogeverse si sta già preparando per queste quotazioni, accantonando il 10% della fornitura di 200 miliardi di token per fornire liquidità sufficiente.

Nel frattempo, i membri della community Telegram sono in trepidante attesa.

DOGEVERSE si è addirittura classificato al primo posto nella lista dei migliori ICO di criptovalute stilato da ICOBench.com quest’anno.

Considerando questi fattori, sembra che il debutto sul mercato sarà un evento da non perdere.

DOGEVERSE può essere la più grande meme coin del 2024?

Quindi, Dogeverse può essere la più grande nuova meme coin del 2024? I primi sostenitori le credono fermamente.

Per prima cosa, questo token cross-chain ha superato un audit da parte degli specialisti blockchain di Coinsult, garantendo la tranquillità che Dogeverse non è una truffa.

Dogeverse offre inoltre maggiore utilità attraverso un protocollo di staking che garantisce rendimenti annuali del 48%.

Ma ciò che alla fine potrebbe consentire a Dogeverse di battere la concorrenza è che ha un chiaro caso d’uso. La maggior parte delle meme coin si basa esclusivamente sull’hype e sulla viralità per stimolare la crescita dei prezzi. Ma questo non è il caso di DOGEVERSE poiché ha applicazioni pratiche per i possessori.

Ciò lo rende un investimento a lungo termine più interessante rispetto alle meme coin “pure”.

In definitiva, non ci sono garanzie di successo nel mercato delle criptovalute. Tuttavia, la combinazione di legittimità, potenziale di reddito passivo e tecnologia cross-chain di Dogeverse suggerisce che questo token potrebbe essere una delle nuove meme coin più promettenti dell’anno.