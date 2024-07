La prevendita di 99Bitcoins token terminerà il 6 agosto: ultima possibilità per investire in $ 99BTC

Il token BRC-20 99Bitcoins (99BTC) continua la sua forte performance di prevendita, avendo già raccolto oltre 2,5 milioni di dollari dagli early adopter.

Tuttavia, gli acquirenti interessati ora hanno una finestra limitata per acquistare questa crypto ad alto potenziale. L’account X del progetto ha annunciato che la prevendita di $ 99 BTC terminerà il 6 agosto.

Si prevede che il token entrerà in funzione solo pochi giorni dopo, come è tipico per le criptovalute in prevendita.

99BTC ha tutte le carte in regola per diventare il prossimo grande token BRC-20, molto richiesto durante questo ciclo rialzista. Non sorprende che famosi esperti di trading come Michael Wrubel, che ha oltre 300.000 follower su YouTube, siano ottimisti sul potenziale post-lancio di 99BBTC. Alcuni l’hanno addirittura definita una delle migliori criptovalute da acquistare adesso.

I token BRC-20 sono tra i più richiesti

I token BRC-20 potrebbero sovraperformare diverse altre classi di asset nelle prossime settimane, a causa della loro correlazione con Bitcoin.

La maggior parte degli esperti concorda sul fatto che il prezzo del Bitcoin è lontano dal suo picco. In effetti, c’è un crescente consenso sul fatto che BTC potrebbe scambiare fino a 150.000 dollari durante questo ciclo rialzista.

Le probabilità in aumento di una vittoria di Donald Trump e dell’imminente decisione della Federal Reserve sul taglio dei tassi di interesse sostengono questa tesi rialzista. Il prezzo di BTC potrebbe addirittura aumentare se le voci secondo cui Bitcoin diventerà un asset di riserva strategico si avvereranno.

In questo scenario, i token BRC-20 come ORDI, SATS e 99BTC potrebbero offrire rendimenti fuori misura. Non sorprende che il prezzo ORDI sia aumentato di oltre il 60% da quando ha toccato il minimo locale all’inizio di questo mese, a causa della ripresa di Bitcoin.

Cos’è 99Bitcoins token?

Le nuove crypto in genere soffrono della mancanza di supporto da parte della comunità. Tuttavia, questo non è il caso di 99Bitcoins.

Dopotutto, 99Bitcoins è stata la piattaforma educativa crypto di riferimento negli ultimi dieci anni. In effetti, è più vecchio della stessa blockchain di Ethereum. Di conseguenza, ha quasi 3 milioni di abbonati sul suo sito Web e su YouTube.

La nuova crypto $99BTC mira a trasformare questi abbonati in titolari di token, rendendoli partner del successo della piattaforma. Se anche la metà di questi membri della comunità decidesse di acquistare il token, potrebbe essere all’altezza del suo annuncio di essere una delle migliori criptovalute da acquistare ora.

Con la sua forte domanda iniziale, una comunità consolidata e premi ad ampio raggio, non sorprende che gli esperti siano ottimisti sui rendimenti post-lancio di 99Bitcoins.

In palio premi per oltre $ 1000 in Bitcoin

Il tempo stringe.

La prevendita di 99BTC terminerà il 6 agosto, dopodiché il token potrà essere acquistato solo sugli exchange, potenzialmente a un prezzo molto più alto di quello attuale. Inoltre, è previsto che il prezzo di 99BTC aumenti per l’ultima volta nella prevendita del 30 luglio.

Ancora più importante, il 6 agosto è anche l’ultima data in cui gli acquirenti in prevendita possono registrarsi per l’airdrop di 99Bitcoins. Nell’ambito di questa campagna verranno selezionati 99 fortunati vincitori, ognuno dei quali riceverà oltre $ 1000 in Bitcoin.