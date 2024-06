La prevendita di 99BTC raggiunge il traguardo dei 2 milioni di dollari: è la prossima criptovaluta 10x?

La prevendita di 99Bitcoins ha raggiunto il traguardo dei 2 milioni di dollari, continuando a suscitare interesse da parte dei trader e degli investitori al dettaglio.

L’utilità del Learn-2-Earn (o impara e guadagna), oltre alla popolarità di 99Bitcoins come una delle migliori piattaforme di apprendimento delle tematiche relative alle criptovalute, ha portato gli esperti ad essere ottimisti su questa nuova criptovaluta.

Perché i trader sono rialzisti su 99Bitcoins?

Jacob Bury non è l’unico popolare influencer delle criptovalute a sostenere l’elevato potenziale di rialzo di 99BTC. Crypto Boy va ancora oltre, suggerendo possibili rendimenti 100x mentre Matthew Perry ha semplicemente affermato che i rendimenti potrebbero essere “massicci”.

Tutti gli esperti sopra menzionati non sono nuovi a prevedere la crescita di alcuni token nel mercato delle crypto. Ecco perché la loro idea su 99BTC potrebbe essere corretta.

Dopotutto, sebbene possa trattarsi di una nuova criptovaluta, 99BTC non comporta gli stessi rischi di altri nuovi token. 99Bitcoins non è un nome nuovo nella criptosfera. È una delle principali piattaforme di formazione, con 2,8 milioni di abbonati sul suo sito Web e altri 700.000 iscritti sul suo canale YouTube.

Infatti, 99Bitcoins è stato lanciato nel 2013, ancor prima della blockchain di Ethereum. Tenendo d’occhio l’imminente mercato rialzista, ha finalmente deciso di lanciare la sua criptovaluta nativa, 99BTC.

99BTC sarà al centro della trasformazione di 99Bitcoins, passando da una piattaforma educativa a un ecosistema dove imparare a guadagnare. Gli studenti esistenti e quelli nuovi riceveranno sostanziali incentivi finanziari per continuare a far parte di questo ecosistema.

Considerando i milioni di abbonati che vanta 99Bitcoins, la nuova criptovaluta ha il potenziale per emergere come uno dei token più performanti.

Come possono i possessori di token 99BTC massimizzare i loro rendimenti?

Come accennato in precedenza, gli esperti ritengono che 99BTC abbia un elevato potenziale di rialzo e potrebbe essere la prossima criptovaluta 10x. In uno scenario del genere, gli acquirenti anticipati della prevendita otterranno i massimi rendimenti.

Ad esempio, il prezzo di 99BTC è attualmente pari a $ 0,00108. Tuttavia, martedì dopo la conclusione dell’attuale fase di prevendita, l’importo sarà sostanzialmente più alto.

Tuttavia, i vantaggi per i possessori di token non si limitano ai soli guadagni di prezzo. Potrebbero mettere in staking i loro token e generare un interessante reddito passivo, attualmente ad un APY di oltre l’800%.

Inoltre, i possessori di token avranno accesso esclusivo ai segnali di trading e ai gruppi VIP, che potrebbero entrambi portare a guadagni significativi durante un mercato rialzista. Inoltre, potrebbero ricevere tutoraggio, corsi di formazione esclusivi, ecc.

Per finire, 99Bitcoins ha annunciato la propria campagna di airdrop. 99 fortunati vincitori riceveranno un premio complessivo di 99.999 dollari in Bitcoin, che ammonta a oltre 1.000 dollari per vincitore. Considerando che gli esperti prevedono che un super ciclo Bitcoin inizierà presto, questa vincita tramite airdrop potrebbe rivelarsi una piccola fortuna.

I partecipanti interessati possono visitare il sito Web 99Bitcoins e utilizzare il widget Gleam per partecipare.