La prevendita di Dogeverse raggiunge 15 milioni di dollari: manca meno di una settimana per la prossima meme coin di successo

La nuova meme coin Dogeverse è nella fase finale di una delle più grandi prevendite del 2024 dopo aver raccolto più di 15 milioni di dollari per il suo token $DOGEVERSE. La prevendita terminerà tra meno di 7 giorni, o anche prima se il progetto esaurirà il suo limite massimo di 17 milioni di dollari.

Il progetto ha catturato l’attenzione di trader di meme coin, analisti di criptovalute e sviluppatori di blockchain grazie alla sua combinazione di viralità e utilità. Il token $DOGEVERSE promette di essere uno dei lanci di token più esplosivi dell’anno, quindi i trader e gli investitori non vogliono perdere quest’ultima possibilità di acquisto prima che raggiunga gli exchange.

Dogeverse offre una ICO multi-chain su 6 reti

La particolarità della prevendita Dogeverse è che non si svolgerà solo su Ethereum o solo su Solana. Invece, la prevendita avviene simultaneamente su 6 delle più grandi reti blockchain: Ethereum, Solana, Base, Binance Smart Chain, Polygon e Avalanche.

Gli investitori in prevendita possono acquistare $DOGEVERSE utilizzando i token nativi per una qualsiasi di queste 6 reti, nonché USDT. Al termine della prevendita, gli investitori potranno riscattare $DOGEVERSE sulla rete scelta in fase di acquisto.

Inoltre, quando $DOGEVERSE verrà lanciato, il token raggiungerà i DEX su tutte e 6 le reti contemporaneamente. Questo è un grosso problema perché significa che il trading di $DOGEVERSE sarà immediatamente accessibile a un pubblico molto più ampio rispetto ai tradizionali lanci su rete singola.

Tutto ciò è possibile grazie alle esclusive funzionalità di utilità multi-chain di Dogeverse. Il token $DOGEVERSE può passare senza problemi tra Ethereum, Solana, Base e le altre catene con commissioni minime e senza ritardi.

Ciò sta suscitando molto interesse attorno al token $DOGEVERSE che consentirà nuove applicazioni cross-chain nel trading, nei giochi crypto, nella DeFi e altro ancora. Quindi, sebbene Dogeverse sia una meme coin, è anche molto di più per quanto riguarda molti possessori di token.

Gli analisti sono rialzisti su $DOGEVERSE

Lo straordinario successo della prevendita di Dogeverse ha attirato l’attenzione di molti analisti e influencer, molti dei quali sono molto ottimisti sul potenziale di questa meme coin. Un influencer di spicco, Jacob “Crypto” Bury, è stato tra i primi a identificare Dogeverse come una meme coin promettente e ha ripetutamente previsto che il token potrebbe crescere di 10 volte dopo il lancio.

Un altro famoso analista, ClayBro, è andato ancora oltre, prevedendo guadagni 20x per i possessori di token $DOGEVERSE.

Queste previsioni non tengono conto dei guadagni aggiuntivi che gli investitori in prevendita possono ottenere attraverso il programma di staking di Dogeverse, che attualmente offre ricompense fino al 47% APY. Durante la prevendita sono già stati messi in staking più di 33 miliardi di token $DOGEVERSE.

Dogeverse pronta a diventare la prossima meme coin di successo

Con la prevendita di Dogeverse che è quasi terminata, c’è ancora la possibilità di prendere i token $DOGEVERSE al prezzo di $ 0,00031.

Il lancio di Dogeverse promette di essere uno dei più grandi eventi nel mondo delle criptovalute, rendendo più semplice che mai spostare valore tra le principali blockchain. Lo stesso token $DOGEVERSE potrebbe vedere un incremento sostanziale del suo valore, secondo alcuni analisti esperti.