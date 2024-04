La prevendita di Mega Dice ha raccolto $500.000 in pochi giorni

Il settore del gambling e delle crypto sono sempre stati due mondi distinti, con poche connessioni tra loro, anche se il potenziale di una collaborazione fruttifera sembrava essere lì, solo da sfruttare.

Ma, tra il dire e il fare, c’è sempre di mezzo il mare. Per questo nessuno, almeno fino a poco tempo fa, sembrava voler fare un passo importante e prendersi un impegno per creare un ponte.

Questo fino al lancio del token Mega Dice , ovvero la crypto nativa di un casinò online omonimo, il quale sembra voler prendere un ruolo di protagonista nel settore.

Chiariamoci, Mega Dice non è certo un casinò piccolo o con pochi volumi di gioco, infatti si contano oltre 50 milioni di dollari che girano mensilmente su questa piattaforma.

Il numero di giocatori che popola questa piattaforma online poi, è altrettanto impressionante, quindi non è certo qualcosa fatto solo per rastrellare nuovi potenziali clienti.

Mega Dice, col lancio della sua crypto, vuole mettere sul mercato un token di governance, il quale darà diritto a ricevere parte dei profitti stessi del casinò. In questo modo, Mega Dice punta a creare intorno a sé una forte community di giocatori interessati sì ai profitti, ma anche al bene stesso del casinò.

Una presale di successo

Ma come si fa a capire se il token di una piattaforma riuscirà o meno nell’intento che si prefigge? Come capire l’interesse della community verso un progetto coraggioso?

Una possibilità è sicuramente quella di guardare alla presale del token, il quale riesce a dare un facile punto di riferimento sull’eccitazione del mercato verso quella idea.

Quindi, nel caso te lo stessi chiedendo, come va la presale di DICE? Un termine che potrebbe calzare è “a gonfie vele”, infatti sono stati raccolti più di 500.000 euro in appena una manciata di giorni.

Sono tanti? Sono pochi? In questo caso sono molti dato che, in appena una manciata di giorni dall’apertura della presale, è stato venduto quasi il 50% del totale dei token in prevendita, con quindi una stretta finestra di mercato rimasta per entrare.

Se continuerà su questa scia, allora è verosimile pensare che la prevendita si possa concludere nei prossimi 3/4 giorni, con qualche ritardatario che non potrà fare altro che attendere il lancio sugli exchange di questo token, perdendo la possibilità di entrare prima e perdendo, potenzialmente, grandi possibilità di profitto.

Sulla scia di Rollbit

Sebbene sia vero che le crypto del settore GambleFI non abbondino, è anche vero che ce ne sono già alcune sul mercato che hanno fatto parlare di sé.

Una di queste è sicuramente Rollbit, il quale ha uno schema di funzionamento simile a DICE, ma è stato listato nell’ormai “lontano” 2022.

Se dovessimo basarci sulle performance di Rollbit per predire il futuro di DICE, allora non potremmo che dipingere uno scenario roseo per questa crypto.

Allo stato attuale infatti, Rollbit ha realizzato un 40x dal lancio, un rialzo che fa venire l’acquolina in bocca anche a coloro che, all’inizi, avevano “investito” 10 euro per tentare la fortuna e, oggi, si ritrovano con un controvalore di circa 400 euro.

Insomma, se DICE si rivelerà essere un progetto valido anche solo la metà di Rollbit (e questo è uno scenario che ci appare pessimistico), allora potrà realizzare un rialzo di 20 volte superiore al prezzo della prevendita.

Ovviamente questi non sono consigli finanziari, solo considerazioni sulle opportunità che Mega Dice sta mettendo sul piatto col suo nuovo e interessantissimo token.