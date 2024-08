La prevendita di Pepe Unchained raggiunge gli 11 milioni di dollari mentre i trader prevedono che diventerà "la migliore meme coin"

Pepe Unchained ($PEPU), una nuova meme coin incentrata sull’utilità, ha raccolto con successo 11 milioni di $ in finanziamenti pre-vendita. I fondi saranno utilizzati per sviluppare la sua “Pepe Chain”, una blockchain Ethereum layer 2 progettata per meme coin.

La prevendita di $PEPU sale alle stelle mentre oltre 18.300 investitori si uniscono ai suoi canali social media

La prevendita di Pepe Unchained ha riscontrato un notevole interesse da parte degli investitori.

Raccogliendo oltre 11 milioni di $, è una delle più grandi prevendite in corso e le mancano solo 7,6 milioni di $ per raggiungere la prevendita leggendaria di Ethereum del 2014.

Resta da vedere se $PEPU supererà le metriche ICO di Ethereum, ma il progetto sta sicuramente creando un notevole fermento. Il suo successo sui social media lo dimostra. Oltre 6.300 persone si sono unite alla sua comunità Telegram e 12.000 seguono Pepe Unchained su X.

Questo analista crypto internazionale pensa che Pepe Unchained possa esplodere

ClayBro prevede che Pepe Unchained “diventerà la meme coin più importante”, citando la sua trionfante prevendita come motivo chiave.

“Ragazzi, il Crypto Fear and Greed Index è rimasto in territorio di paura per quasi tre mesi, eppure Pepe Unchained è in grado di raccogliere denaro, sono in grado di vendere, ha detto.

Un’altra cosa che ClayBro evidenzia sono le redditizie ricompense di staking che Pepe Unchained offre. Come la maggior parte delle criptovalute, le ricompense di staking di Pepe Unchained si basano su un APY variabile.

Più token vengono bloccati, più basse diventano le ricompense per ogni singolo staker. Tuttavia, ClayBro nota che le ricompense per lo staking di Pepe Unchained sono “estremamente elevate”, considerando che ha già raccolto così tanti soldi.

In genere, questo lascerebbe solo un piccolo APY per i nuovi investitori, ma non è così. L’APY è al 182%, e questo è tutto grazie alla considerevole allocazione di token di staking.

Mentre il 20% dei token Pepe Unchained è allocato alla prevendita, il 30% è destinato allo staking. Ciò significa che per ogni token che gli investitori acquistano in prevendita, 1,5 extra sono in palio tramite ricompense di staking.

Pepe Unchained consente agli utenti di superare le commissioni di transazione e le basse velocità di Ethereum

Nuovi dati suggeriscono che le commissioni di Ethereum sono ai minimi storici, ma questo è solo grazie a una sorprendente innovazione: le blockchain di livello 2.

Gli utenti non hanno più bisogno di usare la rete principale di Ethereum per effettuare transazioni. Possono fare trading, interagire con dApp, inviare e ricevere fondi, tutto da blockchain secondarie connesse a Ethereum, note come layer 2.

I layer 2, come Pepe Unchained, offrono agli utenti commissioni più competitive e velocità maggiori rispetto a Ethereum. Ora, alcuni layer 2 (incluso Pepe Unchained) si stanno specializzando in specifici sottosettori delle criptovalute.

Pepe Unchained si concentra sulle meme coin. Altri sono costruiti attorno a DeFi, gaming, privacy, NFT, ecc. Non è un segreto che le meme coin siano state una delle principali classi di asset di tendenza quest’anno.

Quasi ogni giorno, sembra che una meme coin guidi la lista dei migliori gainer di CoinMarketCap. Oggi, è Dogs con un rialzo del 23%.

Tuttavia, i trader di meme coin sono rimasti ai margini delle comunità blockchain, a volte visti come un peso dai partecipanti al mercato a causa del loro significativo utilizzo del potere della blockchain.

Con commissioni basse e velocità elevate, Pepe Unchained potrebbe essere il prossimo capitolo della saga delle meme coin di successo.