La prevendita di Pepe Unchained supera gli 8 milioni di dollari: sarà la prossima meme coin che esploderà?

Una delle nuove meme coin più in voga che attira molta attenzione da parte degli investitori è Pepe Unchained ($PEPU). La sua prevendita ha già raccolto oltre 8 milioni di dollari in meno di due mesi.

Il progetto sta lavorando alla costruzione di una forte rete di livello 2 per le meme coin che potrebbe essere molto più veloce ed economica da utilizzare rispetto a Ethereum.

Pepe Unchained mira a creare un hub di meme coin con tecnologia Layer-2

Cosa sta causando tutto questo clamore intorno a Pepe Unchained? Una delle ragioni principali di ciò è il suo ambizioso piano di lanciare la propria rete Layer-2 su misura unicamente per lo scambio di meme coin.

Una rete Layer-2 in genere elabora le transazioni dalla blockchain principale e le raggruppa prima di inviarle nuovamente alla blockchain principale.

Ciò risolve i due principali problemi della blockchain offrendo transazioni significativamente più veloci e tariffe del gas basse.

Pepe Unchained sta portando questa idea al livello successivo offrendo una rete che elabora le transazioni 100 volte più velocemente di Ethereum a costi molto inferiori. Questo è perfetto per il frenetico mondo del trading di meme coin.

Vogliono anche aggiungere un bridge istantaneo per Ethereum e un block explorer specializzato per rendere la rete più efficiente e facile da usare.

Se riuscissero a farcela, potrebbe essere un grosso problema per le meme coin.

Pepe Unchained potrebbe diventare un luogo in cui i crypto degens possono facilmente creare e scambiare nuove meme coin senza spendere molti soldi.

Molti investitori sono ora entusiasti di vedere cosa verrà dopo perché la rete Layer-2 di Pepe Unchained potrebbe diventare un hub per le prossime meme coin.

Elevato potenziale di rialzo e APY staking per chi investe in presale

Pepe Unchained è molto più di una semplice meme coin divertente. Il team sta costruendo qualcosa di utile e lo sta facendo in un momento fantastico in cui le meme coin sono molto popolari.

Ma questo potrebbe essere solo l’inizio. Potrebbero aggiungere più funzionalità in futuro, come un DEX per meme coin o altre cose interessanti.

La piattaforma non ha ancora condiviso tutti i suoi piani, ma è chiaro che Pepe Unchained vuole fare molto di più che fornire una rete Layer-2.

Nel panorama delle criptovalute, molti investitori stanno iniziando a notare Pepe Unchained. Famosi canali YouTube come 99Bitcoins, con oltre 700.000 iscritti, ne parlano, il che è impressionante per un progetto nato da meno di due mesi.

I trader interessati al progetto possono saperne di più accedendo al Canale Telegram di Pepe Unchained e ricevere le ultime notizie e gli aggiornamenti e chattare con altri investitori di $PEPU.