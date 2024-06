La prevendita di Sealana supera i $ 3 milioni e scadrà tra due settimane: è la migliore meme coin da comprare?

La nuova meme coin su Solana Sealana ($SEAL) ha annunciato che la sua campagna di prevendita si chiuderà il 25 giugno.

Con una sinergia di patriottismo americano comico e satira politica, l’avvincente personaggio di Sealana ha attirato oltre 3 milioni di dollari in investimenti.

In sintonia con lo stile di vita “degen” dei trader di meme coin, Sealana si ispira al “ragazzo di World of Warcraft” di South Park: obeso, calvo e un appetito infinito per il cibo spazzatura.

Sebbene Sealana sia stato inizialmente lanciato come token basato su Solana, il team è passato ad un approccio multichain ed è ora disponibile su Binance Smart Chain ed Ethereum.

Sealana adotta un sistema di “invia al wallet”. I potenziali investitori possono inviare criptovalute all’indirizzo del portafoglio di prevendita per entrare nel progetto.

In alternativa, il sito presenta un widget di acquisto, in modo che gli investitori possano acquistare direttamente $SEAL. La prevendita accetta SOL, ETH, BNB, USDT e persino pagamenti con carta.

Il team Sealana non ha annunciato un soft cap o un hard cap per la prevendita.

Tuttavia, l’interesse della community è prevalente, con la prevendita che ha recentemente superato la soglia totale di 3 milioni di dollari.

La prevendita di Sealana è attualmente in corso al prezzo fisso di $ 0,022.

La fine della prevendita di Sealana si avvicina: ultima possibilità di acquisto prima del lancio sugli exchange

Dopo il trionfante successo della prevendita, il team Sealana ha messo gli occhi sul lancio di un exchange in un recente annuncio.

Al momento della stesura di questo articolo, mancano solo 18 giorni alla fine della campagna.

Dopo la conclusione della prevendita, gli investitori riceveranno i loro token tramite airdrop.

I token verranno consegnati direttamente agli investitori indipendentemente dal fatto che abbiano acquistato su Solana, Ethereum o BSC.

Ciò elimina la necessità di richiedere manualmente i token, riducendo le commissioni e offrendo un’esperienza di investimento più fluida. L’airdrop avverrà un paio di giorni dopo la fine della prevendita.

Mentre l’ecosistema delle meme coin di Solana continua ad acquisire notorietà, Sealana gode di una congiuntura favorevole, con un sostegno dilagante da parte della community e un fiorente ecosistema in cui assimilarsi.

Le precedenti prevendite di Solana come Book of Meme e Slerf possono dare un’idea dell’enorme potenziale di Sealana una volta lanciato sugli exchange.

C’è ancora tempo per i potenziali investitori per assicurarsi $SEAL durante la prevendita.

Segui il progetto su X o unisciti al suo Telegram per gli ultimi aggiornamenti. In alternativa, visita il suo sito Web per acquistare i token.