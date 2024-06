La prevendita di Sealana terminerà il 25 giugno: sarà la prossima meme coin a fare 100x?

La meme coin Sealana sarà in prevendita ancora per poco. La sua ICO sinora ha raccolto oltre 3 milioni di dollari, mentre la presale si concluderà il 25 giugno. Ciò lascia agli investitori poco più di 15 giorni per comprare $SEAL, un token che diversi esperti hanno ritenuto essere la prossima meme coin 100x.

Perché Sealana è così richiesto dai trader italiani?

Gli esperti affermano che Sealana ha tutte le carte in regola per diventare la prossima grande meme coin su Solana, a cominciare da una mascotte esilarante e riconoscibile.

In effetti, la mascotte Sealana è una foca paffuta e patriottica, a caccia di meme coin di Solana nel seminterrato di sua madre. Questa satira spensierata sulla degenerazione stereotipata delle criptovalute ha attirato l’attenzione dei ricchi investitori di meme coin.

Non è tutto. Una rapida occhiata all’account X di Sealana mostra la mascotte impegnata in attività eccentriche ed esilaranti.

Nel post dell’annuncio di prevendita, la foca paffuta si è appena svegliata da una “lunga notte passata a bere, a fare cose da American Seal e a perdere conoscenza”. La sua camera da letto è ricoperta di poster di Donald Trump e “Redneck Lives Matter”.

In un altro incarico, è impegnato in un addestramento “obbligatorio” con le armi da fuoco, con Bonk e Dogwifhat come obiettivi.

Che si tratti di difendere il confine del Sud America o di raggiungere il vicino McDonald’s sulla sua fantastica bicicletta, Sealana è sempre pronto a farlo.

Le balene crypto non esitano mai ad acquistare meme coin che possano farle ridere e Sealana è perfetta. È importante ricordare che diversi hedge fund hanno investito in Dogwifhat semplicemente perché il cane indossava un cappello.

La mossa di Sealana di semplificare il suo metodo di investimento prevendita è un altro fattore alla base della sua forte domanda. Gli acquirenti interessati ora possono semplicemente inviare token $SOL al portafoglio del progetto e ricevere $SEAL come airdrop dopo la prevendita. L’indirizzo del portafoglio Sealana è 3LeVizuW3YoCnjfMfuQ22rSFQLDLdo9jXLKjyqfBU3w5.

In particolare, altre due prevendite di meme coin – Slerf e Slothana – che hanno utilizzato questo metodo si sono rivelate un enorme successo.

Chi preferisce il metodo tradizionale può utilizzare il widget da banco sul sito web Sealana.

Previsioni dei valori di Sealana

La prevendita di Sealana ha attirato l’attenzione di diversi trader, la maggior parte dei quali sono rialzisti sulla meme coin.

Ad esempio, il famoso esperto di trading di YouTube ClayBro prevede che Sealana potrebbe finire per diventare una delle principali meme coin di Solana. Inoltre prevede che la meme coin potrebbe potenzialmente offrire rendimenti 10 volte superiori, che, cosa interessante, è ancora una delle previsioni sui prezzi di Sealana più prudenti.

Un altro famoso trader, Jacob Bury, ha definito $SEAL la migliore criptovaluta da acquistare ora, sottolineando che potrebbe registrare una crescita fino a 100 volte dopo il suo lancio.

I rendimenti 100x per Sealana non sembrano inverosimili, soprattutto considerando i tempi del suo lancio.

Con la prevendita di Sealana che terminerà il 25 giugno, presto seguirà il suo IEO (listing sugli exchange). A quel punto, il mercato delle criptovalute si troverebbe probabilmente nel bel mezzo di un importante rally delle altcoin. In uno scenario del genere, le nuove meme coin sono particolarmente richieste.