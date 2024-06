La prossima meme coin da 100x? PlayDoge vola verso i 3 milioni di dollari in presale

Una nuova meme coin sta facendo parlare di sé negli ultimi mese: si tratta di PlayDoge (PLAY).

Questo progetto, che combina giochi con animali domestici digitali con premi Play-to-Earn, ha già raccolto quasi 3 milioni di dollari nella sua prevendita.

Con lo slancio che non mostra segni di rallentamento, PLAY potrebbe essere la prossima meme coin ad aumentare di 100 volte?

Doge – Molto più di una semplice meme coin

PlayDoge mira ad essere molto più di una semplice meme coin a tema cane.

Questo nuovissimo progetto si caratterizza da animali domestici virtuali, meccanica P2E e integrazioni DeFi.

A differenza delle meme coin “pure”, che si basano solo sull’hype, PlayDoge mantiene i giocatori coinvolti permettendo loro di coltivare compagni Doge virtuali (si pensi a Tamagotchi, ma nell’era moderna).

I giocatori devono allevare i propri animali domestici attraverso minigiochi e sfide per guadagnare token PLAY come ricompensa.

E i giocatori possono quindi mettere in staking questi token per guadagnare entrate passive.

Attualmente, i rendimenti annuali stimati sono pari al 107%, molto più alti di quelli riscontrati nella maggior parte dei protocolli DeFi.

Sono già stati bloccati oltre 176 milioni di token PLAY.

Quindi, anche se il suo design può sembrare sciocco, PlayDoge ha una reale utilità alla base.

Offrendo un gameplay P2E con opzioni di staking, questo nuovo progetto potrebbe avere una notevole capacità di resistenza.

Elementi vintage e meccaniche P2E alimentano l’hype di PlayDoge

È anche difficile non notare gli elementi retrò che PlayDoge sta lanciando come una grafica a 8 bit, animali domestici in pixel art e minigiochi a scorrimento laterale usciti direttamente dall’era arcade degli anni ’90.

È come se gli sviluppatori avessero spinto Tamagotchi in una macchina del tempo e aggiunto ricompense a tema crypto.

Oltre al design nostalgico e alla meccanica P2E, PlayDoge ha altre funzionalità per far divertire i giocatori.

C’è una classifica basata su XP che distribuisce token PLAY bonus ai migliori genitori di animali domestici.

Ciò aggiunge un elemento di competizione poiché i giocatori devono impegnarsi per scalare le classifiche.

Queste funzionalità hanno contribuito a creare un enorme entusiasmo attorno alla prevendita di PlayDoge che, in soli 10 giorni, ha già raccolto quasi 3 milioni di dollari.

I primi investitori possono acquistare token PLAY per soli $ 0,00504 durante la prevendita utilizzando ETH, BNB, USDT o carta. E considerato che oltre 2.200 persone si sono già iscritte al canale Telegram di PlayDoge, l’entusiasmo sta chiaramente crescendo.

Il gameplay di PlayDoge può portare a un aumento 100x?

In termini di tokenomics, l’offerta di PlayDoge è limitata a 9,4 miliardi, di cui la metà destinata alla prevendita. Ciò lascia ampio spazio per staking, liquidità, marketing e sviluppo di giochi.

PlayDoge ha anche superato un controllo da parte di SolidProof, aumentandone la legittimità. La sequenza temporale del progetto segue una struttura standard: prevendita, listing sugli exchange e sviluppo.

Il whitepaper di PlayDoge rileva che una pietra miliare sarà il lancio completo dei minigiochi retrò che coinvolgeranno i giocatori nel ciclo P2E.

Se il team di sviluppo riuscisse a realizzare quel lancio, potrebbe aiutare PlayDoge a distinguersi nel settore dei giochi crypto.

Ma potrebbe aumentare di 100 volte rispetto al suo attuale prezzo di prevendita?

Affinché ciò accada, si tradurrebbe in una capitalizzazione di mercato di circa 4,7 miliardi di dollari in base all’offerta totale di PLAY. Si tratta di un obiettivo ambizioso per qualsiasi progetto.

Tuttavia, sono accadute cose più strane nel settore delle meme coin, come evidenziato da storie di successo come Pepe (PEPE) e dogwifhat (WIF).

Se il team di PlayDoge riuscisse a combinare con successo il tema dei meme coin con un gameplay divertente, forse potrebbe raggiungere questi ambiziosi obiettivi e diventare il prossimo grande progetto di successo nel settore.