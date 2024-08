La stagione delle altcoin è alle porte? Gli analisti valutano le tendenze del mercato

Negli ultimi giorni le altcoin (ovvero tutte le altre crypto oltre Bitcoin) hanno fatto più progressi rispetto alle criptovalute ad alta capitalizzazione, poiché i mercati mostrano ulteriori segnali di ripresa.

Ciò ha portato a rinnovate speranze per una nuova altseason (ovvero un periodo di bull run per le altcoin) da parte di analisti e osservatori del settore. Tuttavia, potrebbero essere un po’ premature, poiché le crypto con maggiore market cap solitamente raggiungono il picco per primi.

Quando ci sarà la prossima altseason?

Il 26 agosto, l’analista tecnico ‘Rekt Capital’ ha osservato su X che c’erano diverse “divergenze rialziste” sulle altcoin.

Ha aggiunto che queste stavano anche “agevolando lo sviluppo di strutture di mercato in fase iniziale” e potenziali futuri modelli di breakout. Una divergenza rialzista è un modello grafico tecnico che segnala una potenziale inversione di prezzo.

Nel frattempo, il 25 agosto, il trader e analista ‘Mags’ ha dichiarato che l’altseason sta per arrivare dopo diversi mesi di andamento al ribasso e laterale. Una simile ‘chopsolidation’ ha preceduto i breakout delle altcoin nei precedenti cicli di mercato.

“Ash Crypto” ha spiegato ai suoi 1,1 milioni di X follower che la stagione delle altcoin si è articolata sinora in diverse fasi.

Ha osservato che la prima fase inizia prima dell’halving, quando le altcoin iniziano a riprendersi appena prima dell’halving di Bitcoin. La seconda fase è una pausa e un pullback, che è ciò che abbiamo visto dall’halving e dove le cose sono attualmente.

Dopo questi due c’è una fase parabolica, in cui ci sono grandi guadagni in un breve periodo di tempo. L’analista ha previsto che l’altseason inizierà più avanti quest’anno.

“Non possiamo indicare con esattezza la data esatta. Ma in base ai dati precedenti, possiamo supporre che sia tra novembre e dicembre 2024.”

Diverse altcoin hanno superato la crescita di Bitcoin negli ultimi sette giorni, registrando guadagni a due cifre. Tra queste ci sono Solana (SOL, 12,3%), Tron (TRX, 23%), Cardano (ADA, 15%), Avalanche (AVAX, 30%) e Chainlink (LINK, 21%).

Inoltre, anche gli asset basati sull’intelligenza artificiale sono andati a gonfie vele, registrando guadagni ancora maggiori. Tra i migliori performer dell’IA della scorsa settimana ci sono Near Protocol (NEAR, 26%), Artificial Superintelligence Alliance (FET, 65%), Bittensor (TAO, 25%) e Render (RENDER, 43%).

La grande mossa per i token AI arriva mentre i mercati attendono la seconda relazione trimestrale sui ricavi del gigante della tecnologia e dell’intelligenza artificiale Nvidia, la cui pubblicazione è prevista per mercoledì.

Resistenza alla dominanza di Bitcoin

Inoltre, la posizione dominante di Bitcoin sul mercato è stata recentemente respinta da un importante livello di resistenza, il che potrebbe indicare che è imminente un rally delle altcoin.

La dominanza di BTC è attualmente del 57,43%, secondo Tradingview, e ha registrato un trend rialzista da novembre 2022. Tuttavia, ha incontrato resistenza all’inizio di questo mese e si sta nuovamente avvicinando a livelli simili.