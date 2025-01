La tua musica dove vuoi con la Cassa Bluetooth Soundcore in offerta top

Per ascoltare la tua musica preferita ovunque e creare un’atmosfera di festa ovunque tu sia, prova la Cassa Bluetooth Soundcore Boom 2 Plus! Oggi è disponibile su Amazon a soli 149 euro con un mega sconto del 25%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione così conveniente è davvero irripetibile!

Cassa Bluetooth Soundcore Boom 2 Plus: funzionalità e modalità di utilizzo

La Cassa Bluetooth Soundcore Boom 2 Plus si contraddistingue per la sua funzionalità BassUp️ 2.0 grazie alla quale l’audio in uscita è aumentato da 100W a 140 W così da regalare bassi profondi e nitidi per quanto riguarda qualsiasi tipologia di genere musicale.

È dotata di doppi woofer da 50W e i doppi tweeter da 20W che garantiscon un’esperienza sonora coinvolgente ed un equilibrio mantenuto anche grazie alla tecnologia di crossover intelligente. In più, sfruttando l’equalizzazione professionale personalizzabile, è possibile impostare il suono perfetto per ogni canzone e atmosfera dovunque tu sia.

Allo stesso tempo nella promozione è compreso un caricabatterie da 30W che permette di ricaricare al 100% il dispositivo in sole 3 ore, per 20 ore di ascolto totale. Grazie al Power Bank integrato, è inoltre possibile ricaricare lo smartphone e altri oggetti essenziali con una potenza di 10 W.

Per finire, la cassa ha un grado di impermeabilità IPX7 quindi potrai portarlo con te al mare, in piscina o sotto la pioggia senza la minima preoccupazione.

Oggi la Cassa Bluetooth Soundcore Boom 2 Plus è disponibile su Amazon a soli 149 euro con un mega sconto del 25%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, una promozione così conveniente è davvero irripetibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.