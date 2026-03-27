La TV a muro sta scomparendo: le tendenze dal 2026 sono tutt'altre

Per anni è stata lì, immobile, protagonista assoluta del soggiorno. La televisione ha dettato le regole dell’arredo domestico.

Oggi qualcosa sta cambiando, e lo si capisce entrando nelle case più recenti: la TV non scompare, ma perde centralità. E, soprattutto, cambia forma, funzione e presenza.

Il primo segnale è estetico, ma racconta molto di più. I nuovi modelli puntano a integrarsi nell’ambiente, non a dominarlo. Dispositivi come Samsung The Frame ne sono l’esempio più evidente: quando sono spenti sembrano veri e propri quadri, con immagini statiche che imitano opere d’arte o fotografie.

Non è solo una questione di stile. Sempre più persone chiedono esplicitamente di nascondere la televisione, riducendone l’impatto visivo. Il design minimalista ha preso il sopravvento: meno tecnologia in vista, più armonia negli spazi. Il risultato è un ribaltamento culturale, prima ancora che estetico. Lo schermo non è più il punto focale del salotto, ma un elemento tra gli altri.

Proiettori smart: la vera rivoluzione silenziosa

Se c’è però una tendenza che sta davvero cambiando il modo di guardare contenuti, è quella dei proiettori smart. Non sono più oggetti ingombranti o da appassionati: oggi esistono modelli compatti, spesso in 4K, pronti a trasformare qualsiasi parete in uno schermo.

Il vantaggio è evidente: niente schermo fisso, niente ingombro permanente. Quando serve, si accende; quando non serve, sparisce. È un ritorno all’esperienza cinematografica, ma adattata alla vita quotidiana. Inoltre, i nuovi proiettori sono sempre più intelligenti: integrano app, sistemi operativi e connessioni dirette, proprio come una smart TV.

Qui si gioca la vera partita del futuro. Non è solo un’alternativa tecnica, ma un cambio di mentalità: l’intrattenimento diventa flessibile, temporaneo, adattabile agli spazi.

Un altro segnale arriva dalla mobilità. Le nuove abitazioni, spesso più piccole o multifunzionali, richiedono soluzioni dinamiche. E così anche la TV smette di essere fissa.

Sempre più modelli sono montati su supporti mobili, progettati per essere spostati da una stanza all’altra. La logica è semplice: non è più lo spazio ad adattarsi alla TV, ma il contrario. Questo approccio riflette un cambiamento più ampio nel modo di vivere la casa, dove gli ambienti sono fluidi e multifunzionali.

Ambient computing: la fine del “trono” della TV

Ma la trasformazione più profonda è meno visibile. Si chiama ambient computing ed è già dentro le nostre case. Tablet, smart display, assistenti vocali, smartphone: i contenuti non passano più da un unico schermo centrale.

La televisione perde il suo ruolo di “centro assoluto” perché l’esperienza digitale si distribuisce. Si guarda una serie sul tablet, si controllano ricette su uno smart display, si ascolta musica da uno speaker intelligente. Tutto è connesso, ma niente è dominante.

E qui si arriva al punto chiave: la TV non sta scomparendo, sta diventando una scelta tra tante. Non è più il fulcro obbligato dell’intrattenimento domestico, ma uno dei possibili strumenti.

Il salotto, di conseguenza, cambia identità. Non è più una stanza costruita attorno a uno schermo, ma uno spazio che si adatta alle persone, alle loro abitudini e ai loro ritmi.