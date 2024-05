L’analisi dei valori di Dogwifhat: meglio puntare su WIF o Sealana?

Dogwifhat (WIF) continua ad essere una delle meme coin più chiacchierate sul mercato.

Sebbene il WIF abbia avuto difficoltà di recente, molti trader di criptovalute credono ancora che abbia un enorme potenziale a lungo termine.

Ma il nuovo token su SOL Sealana (SEAL) potrebbe costituire un’opportunità di investimento ancora migliore?

Analisi dei prezzi WIF: livelli attuali e azione dei prezzi

Diamo il via osservando l’azione dei prezzi intorno a dogwifhat in questo momento.

Questo token a tema cane viene attualmente scambiato a 2,83 dollari, rappresentando un calo del 42% rispetto al suo recente massimo storico.

Tuttavia, vale la pena notare che il WIF è aumentato costantemente nelle ultime settimane.

In effetti, il token ha creato massimi e minimi sempre più alti sul grafico giornaliero: un modello tecnico che potrebbe segnalare un maggiore rialzo è all’orizzonte.

Anche un forte supporto sembra mantenersi intorno al livello di 2,25$.

Ogni volta che il WIF ha toccato quel livello, gli acquirenti sono rapidamente tornati per spingerlo nuovamente verso l’alto.

Detto questo, i volumi spot di WIF sono diminuiti del 34% nell’ultimo giorno, il che significa che il token potrebbe perdere vigore.

Resta da vedere se questo sia temporaneo o un segno che il WIF è caduto nel dimenticatoio.

La comunità delle meme coin sembra avere pensieri contrastanti al riguardo: alcuni vedono un potenziale di sfondamento, mentre altri credono che i giorni delle corse rialziste esplosive del WIF siano finiti.

Dogwifhat è ancora un’opportunità di acquisto?

Nonostante il crollo di dogwifhat, c’è ancora motivo di acquistare il token ai livelli attuali.

Per prima cosa, WIF continua a godere di un enorme seguito all’interno della comunità delle meme coin, in particolare su Twitter e Reddit.

Inoltre, WIF rimane la quarta meme coin più grande per capitalizzazione di mercato.

È un’impresa impressionante per un progetto iniziato come uno scherzo letterale e non ha alcuna utilità.

Poi c’è il fattore Solana da considerare.

Essendo l’ecosistema di meme coin più in voga in questo momento, la fondazione di WIF su Solana gli dà un vantaggio rispetto ai rivali su catene più congestionate come Ethereum.

Tuttavia, la mancanza di un caso d’uso del WIF rimane una preoccupazione per gli investitori a lungo termine.

Sebbene il token abbia prosperato grazie all’hype e alla speculazione, il mercato alla fine richiederà più sostanza.

E se il WIF non riesce a fornire questa sostanza, gli investitori potrebbero ritrovarsi con in mano una borsa del valore di una frazione di quello che hanno pagato per averla.

Tutto sommato, le opinioni sembrano contrastanti sul fatto che il WIF abbia ancora le gambe per correre più in alto – o se i suoi giorni di gloria siano ormai alle spalle.

Sealana potrebbe essere un investimento in meme coin migliore rispetto a WIF?

È emerso un nuovo contendente che potrebbe offrire un’opportunità più allettante rispetto al WIF.

Quel contendente è Sealana, un token incentrato su un personaggio di foca paffuto ossessionato dal trading di criptovalute.

È un approccio divertente (e unico) che distingue immediatamente SEAL dalle innumerevoli monete a tema cani e gatti.

Ma Sealana non riguarda solo i meme.

Il token ha un sostegno tangibile, testimoniato dagli oltre 300.000 dollari raccolti finora nella fase di prevendita.

Oltre 1.100 persone hanno seguito la pagina Twitter di Sealana la scorsa settimana.

Come dogwifhat, SEAL non ha alcun caso d’uso e probabilmente si affiderà esclusivamente alla domanda speculativa.

Eppure questo approccio si è dimostrato efficace nel 2024, con Book of Meme (BOME) e Popcat (POPCAT) che sono due recenti storie di successo.

Numerosi influencer crypto hanno già iniziato a dare il loro sostegno a Sealana su YouTube.

Ad esempio, Jacob Bury ha pubblicato un video in cui ipotizza che il prezzo di SEAL potrebbe 10 volte superiore una volta quotato sul mercato aperto.

Quindi, per coloro che cercano esposizione allo spazio delle meme coin Solana ma esitano a farsi coinvolgere con WIF, Sealana potrebbe rivelarsi una valida alternativa.