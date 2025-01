Last minute Amazon: Caricatore USB C 4-in-1 super veloce a soli 10€

Ecco per te un gadget super utile e versatilissimo grazie al quale potrai avere tutti i tuoi dispositivi tecnologici carichi e pronti all’uso! Si tratta del Caricatore USB C 4-in-1 da 40W Aioneus, oggi disponibile su Amazon a soli 10 euro con uno sconto conveniente del 13%.



Caricatore USB C 4-in-1 da 40W Aioneus: massima affidabilità ed efficienza

Il Caricatore USB C 4-in-1 da 40W Aioneus è perfetto per poter caricare tutti i tuoi dispositivi tech in contemporanea e nella massima efficienza.

Nello specifico, questa presa multipla è dotata di due porte caricatore USB C PD 20W e due porte caricatore USB A 3.1A. Tutte le porte garantiscono, quindi, una velocità di ricarica davvero straordinaria tanto che, ad esempio, è possibile ricaricare tutti i modelli di Apple iPhone dallo 0% al 60% in soli 30 minuti.

La compatibilità è davvero super estesa: puoi utilizzare il caricatore non solo con tutti gli iPhone, ma anche con gli iPad e con tutta la serie di smartphone Samsung Galaxy.

La spina USB è dotata anche di protezione multipla per garantire una ricarica veloce e sicura. Il chip intelligente aggiornato protegge il dispositivo da sovracorrente, sovratensione, cortocircuito e interrompe automaticamente la carica quando la batteria è completamente carica.

