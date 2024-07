Le 3 migliori meme coin oltre Dogwifhat e Dogecoin

Le meme coin sono tornate sotto i riflettori mentre gli investitori si preparano per una nuova bull run del mercato.

Tutti gli indicatori puntano verso un forte rally delle meme coin a partire da agosto, con alcuni token large cap tra cui Dogecoin e Dogwifhat pronti per un breakout esplosivo.

Gli esperti ritengono che ci saranno molte opportunità di questo tipo anche nei prossimi mesi, soprattutto dopo l’inizio della corsa al rialzo delle criptovalute.

I prezzi di Dogecoin e Dogwifhat sono destinati a esplodere

Con il mercato delle meme coin pronto a scoppiare, tutti gli occhi sono attualmente puntati su Dogecoin e Dogwifhat, due meme coin a tema cane che possono offrire rendimenti fuori misura.

Dogecoin è una delle meme coin più sottovalutate sul mercato, attualmente scambiata dell’83% al di sotto del suo precedente massimo storico. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare nelle prossime settimane.

In effetti, gli esperti rimangono fiduciosi che il prezzo DOGE raggiungerà il picco vicino a $ 1 durante questo ciclo rialzista. La loro convinzione non ha fatto altro che aumentare dopo il sostegno pubblico di Elon Musk all’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ora è il favorito per vincere alle presidenziali USA di novembre.

In particolare, Dogecoin è la criptovaluta preferita di Musk e si prevede che salirà alle stelle man mano che aumentano le probabilità di una vittoria di Trump.

Allo stesso modo, gli esperti sono ottimisti su Dogwifhat, che attualmente viene scambiato al 50% al di sotto del suo massimo storico. WIF è emerso come il principale strumento beta su Solana e con le probabilità di approvazione di un ETF spot su SOL in rapido aumento, è pronto a rafforzarsi nelle prossime settimane.

3 nuove meme coin

Sebbene Dogecoin e Dogwifhat siano scommesse sicure a lungo termine, le sresse possono offrire solo rendimenti limitati, a causa della loro elevata capitalizzazione di mercato. Al contrario, le nuove meme coin possono offrire un ROI molto più elevato.

Vediamo dunque le 3 migliori nuove meme coin prima dell’inizio del prossimo mercato rialzista ad agosto.

The Meme Games (MGMES)

The Meme Games è la nostra prima scelta tra le migliori nuove meme coin. Diversi canali YouTube dedicati alle criptovalute hanno recensito positivamente il nuovo token, alcuni addirittura suggeriscono la possibilità di rendimenti 100x.

The Meme Games sta sfruttando l’hype che circonda le imminenti Olimpiadi di Parigi 2024, con voci che circolano secondo cui potrebbe essere etichettata come la criptovaluta ufficiale dell’evento.

Anche in assenza di ciò, MGMES è molto richiesto, grazie al suo gratificante gameplay P2E.

Infatti, i giocatori possono partecipare a The Meme Games e vincere un bonus del 25% sui loro investimenti in prevendita. Devono semplicemente prendere i token MGMES in prevendita e selezionare il loro sfidante tra le 5 opzioni disponibil tra cui l’atleta americano Doge, il francese Pepe, il tedesco Brett, l’italiano Turbo e questo britannico Dogwifhat.

L’esito di una gara sarà completamente casuale, dando ai giocatori una probabilità del 20% di vincere il bonus.

Con ricompense così redditizie in palio, non sorprende che la prevendita di The Meme Games abbia visto oltre $ 160.000 di investimenti iniziali in sole 48 ore.

PlayDoge (PLAY)

PlayDoge è un’altra meme coin GameFi a tema cane molto richiesta, avendo già raccolto oltre 5,7 milioni di dollari nella sua ICO.

In effetti, la nuova meme coin ha fatto paragoni con altri progetti GameFi di successo tra cui Notcoin e Hamster Kombat, a causa della sua forte domanda iniziale.

Il gioco PlayDoge sfrutta la forte nostalgia del Tamagotchi, il popolare giocattolo tascabile diventato un fenomeno globale negli anni ’90. Similmente a Tamagotchi, i giocatori potranno possedere l’iconico personaggio Doge come proprio animale domestico, con cui potranno interagire utilizzando uno smartphone.

Dovranno giocare, nutrire e addestrare il loro animale domestico, pena una sanzione per negligenza. Ancora più importante, possono completare una serie di classici giochi 2D e guadagnare grandi ricompense, oltre a interessanti entrate di puntata. Infatti, PlayDoge offre staking multi-chain, sia su Ethereum che su BNB Smart Chain.

Grazie alla sua utilità P2E, allo stato multi-chain e alle ricompense elevate, i trader italiano hanno paragonato PLAY a Floki, definendola una delle nuove meme coin migliori.

Shiba ShootOut (SHIBSHOOT)

Shiba ShootOut è un altro meme token a bassa capitalizzazione che ha attirato l’attenzione anche dei trader italiani.

In poche settimane, la prevendita di Shiba Shootout ha totalizzato quasi $ 700.000 di investimenti iniziali.

Shiba Shootout ha fornito un nuovo tocco da selvaggio West all’iconico cane Shiba Inu, inventando personaggi leggendari come Marshall Shiba e i suoi aiutanti fiduciari, i tiratori scelti Shiba.

Il progetto ha in serbo una miriade di premi redditizi per i possessori di token, a partire dal gioco play-to-earn che è già disponibile su Google Play e App Store.