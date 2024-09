Le 5 criptovalute che esploderanno a settembre 2024

Dopo un’estate fiacca seguita da un aumento esplosivo di Bitcoin (BTC) e meme coin in agosto, il mercato delle crypto si trova di nuovo ad affrontare una fase di recessione. Bitcoin è sceso a circa 56.500 dollari dopo essere balzato a oltre 64.000 dollari il mese scorso, con le altre principali criptovalute che hanno visto un calo del 5-15%.

Pertanto, molti trader stanno rivolgendo la propria attenzione alle nuove criptovalute nella speranza di vedere una crescita. Diamo un’occhiata a cinque criptovalute emergenti da tenere d’occhio questo settembre.

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained e la sua prossima rete Layer 2 stanno creando scalpore nello spazio delle meme coin. PEPU intende costruire un intero ecosistema attorno alla sua blockchain Layer 2, completo di collegamento continuo alla rete ETH e un block explorer dedicato.

Con le sue promesse di utilità innovativa, non sorprende che il progetto abbia già raccolto più di 11,8 milioni di dollari nella sua ICO. Il progetto mira a fornire ai trader una rete 100 volte più veloce di Ethereum e ad addebitare solo una frazione delle commissioni sul gas.

È facile accedere alla prevendita di PEPU. Attualmente, i token PEPU costano $ 0,0094982 ciascuno. Inoltre, il contratto intelligente del progetto è stato controllato da Coinsult E SolidProof.

Neiro Ethereum (NEIRO)

Neiro Ethereum ha visto un enorme aumento del prezzo sin dal suo inizio nel luglio di quest’anno. È balzato da 0,01454$ il 29 luglio a 0,2871$ nei primi giorni di agosto, rendendola una delle monete a tema Shiba Inu più redditizie quest’estate.

Da allora è crollato, scendendo a 0,03566$ questa settimana. Tuttavia, si tratta comunque di un aumento del 148,55% rispetto al suo lancio e gli esperti ritengono che ci sia ancora molto da fare.

Essendo un meme token relativamente nuovo, NEIRO ha già accumulato un ampio seguito. Ha oltre 11.000 follower su Telegram e quasi 20.000 su X (Twitter).

Inoltre, ha stretto numerose partnership e lanciato campagne di airdrop per mantenere attiva la propria comunità e attirare nuovi investitori. Inoltre, è stato lanciato su borse popolari come MEXC, Lbank, Bybit e altri e ha recentemente annunciato il lancio su WEEX.

Sebbene la maggior parte delle meme coin abbiano affrontato un trend negativo all’inizio di questa settimana, NEIRO è uno dei pochi a sfidarlo, rafforzando la convinzione degli esperti secondo cui è una delle migliori meme coin in cui investire quest’anno.

Crypto All-Stars (STARS)

Crypto All-Stars è un’altra meme coin innovativa con fondamentali solidi e un ICO di successo che sta guadagnando slancio. Ha raccolto oltre 960mila dollari mentre gli investitori si affrettano a rivendicare la loro quota di STARS mentre i prezzi sono bassi.

Il progetto prevede di rilasciare un innovativo programma di staking multi-token per gli investitori in meme coin, MemeVault. Puntare qualsiasi token meme utilizzando MemeVault ricompenserà gli investitori con STARS.

Tuttavia, ci sarà un incentivo ad acquistare STARS, poiché coloro che detengono il token guadagneranno ancora più premi.

Il suo programma di staking attualmente attivo offre un enorme APY del 1482%, offrendo agli investitori l’opportunità di quasi 15 volte le loro partecipazioni in token.

Attualmente, i token STARS costano $ 0,0014248 ciascuno, ma tale prezzo cambierà una volta raggiunto il prossimo obiettivo di finanziamento dell’ICO o trascorso abbastanza tempo.

Dogs (Dogs)

Dogs ha avuto una giornata di lancio turbolenta, che ha visto il token scendere da $ 0,001675 a $ 0,001172 il 26 agosto. Tuttavia, in soli due giorni, è salito a 0,001637 dollari e ha registrato un volume di scambi giornalieri di 1,4 miliardi di dollari.

Da allora, Dogs ha registrato un calo significativo, con un calo totale del 36,27% dal suo lancio. Tuttavia, gli esperti ritengono che il calo rappresenti un’opportunità di investimento ideale.

DOGS è anche una delle meme coin più menzionate sulle piattaforme di social media nelle ultime 24 ore, il che non sorprende dato che ha un’enorme comunità. La meme coin ha oltre 17 milioni di follower su Telegram e quasi 4 milioni su X (Twitter).

Con il recente calo dei prezzi, ora potrebbe essere il momento migliore per investire in Dogs, poiché molti esperti prevedono un massiccio successo per la meme coin quest’anno.

Shiba ShootOut (SHIBASHOOT)

Shiba ShootOut è una meme coin di prossima uscita con elementi pay-to-earn (P2E) e ha già raccolto più di 1 milione di dollari durante la sua ICO.

Gli esperti sono entusiasti di SHIBASHOOT perché ha già rilasciato una versione demo del suo gioco a tema Wild West in cui gli investitori potranno guadagnare gettoni.

Inoltre, gli sviluppatori dietro Shiba Shootout si concentrano sulla crescita sostenibile del token, poiché la prevendita prevede un valore di 15 milioni di dollari cappuccio rigido.

Attualmente, SHIBASHOOT costa $ 0,0201 ciascuno, con un prezzo destinato ad aumentare in poco meno di cinque giorni o quando il progetto raccoglierà altri $ 800mila.

Il team di Shiba Shootout ha destinato il 10% della fornitura totale di token alla liquidità, riducendo al minimo il rischio di un ritiro del tappeto. Inoltre, il contratto intelligente del progetto è stato controllato da SolidProof, garantendo la sicurezza dei fondi degli investitori.

Con un massiccio APY dell’874% sullo staking che favorisce i primi investitori, Shiba ShootOut è pronto ad esplodere con il lancio del DEX.