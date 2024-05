Le 5 migliori criptovalute da comprare subito mentre i prezzi aumentano

Il mercato delle criptovalute sta tornando a crescere mentre Bitcoin ed Ethereum mostrano una rinnovata forza. Anche le altcoin più piccole vengono influenzate dal rialzo, con alcune gemme nascoste che pare che abbiano le condizioni per esplodere.

Questo articolo esaminerà 5 delle criptovalute più promettenti da aggiungere al tuo wallet.

1. Dogeverse (DOGEVERSE)

Per coloro che desiderano fare le cose in grande con le meme coin durante questa ondata rialzista, Dogeverse (DOGEVERSE) merita di essere presa in considerazione.

Questo nuovo token mira a diventare la prima meme coin multi-chain al mondo.

A differenza delle coin a singola chain, Dogeverse verrà lanciato su sei principali reti blockchain: Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Base e Avalanche.

Questo approccio mai visto prima consente ai possessori di DOGEVERSE di collegare facilmente i propri token tra queste sei reti utilizzando la tecnologia cross-chain.

Ma i punti di forza non si fermano qui. Dogeverse offre anche un modello di staking in cui i possessori possono ottenere APY del 55%.

Gli investitori hanno sicuramente preso nota di DOGEVERSE, con la prevendita che finora ha raccolto per oltre 15 milioni di dollari.

E con le quotazioni DEX previste nelle prossime settimane, molti credono che ora potrebbe essere il momento migliore per acquistare token DOGEVERSE prima che il suo valore salga alle stelle.

2. Mega Dice Token (DICE)

I giochi online sono un settore in crescita in cui Mega Dice Token (DICE) cerca di attingere. Questo progetto basato su Solana sta costruendo un ecosistema attorno al suo token DICE che si integra con il casinò crypto Mega Dice.

Gli utenti ottengono l’accesso a numerosi vantaggi e premi detenendo e mettendo in staking DICE. Inoltre, le ricompense giornaliere vengono distribuite agli stakeholder in base alle prestazioni del casinò di quel giorno, facendo si che i possessori di DICE siano partecipi al successo della piattaforma.

NFT in edizione limitata, programmi di referral e un meccanismo di burning aumentano ulteriormente l’utilità di DICE.

Sebbene DICE non sia ancora disponibile pubblicamente, la prevendita del token ha raccolto oltre 1 milione di dollari. I token DICE hanno un prezzo di soli $ 0,075, decisamente più basso rispetto al prezzo di quotazione.

Pertanto, con il mercato del gioco d’azzardo online che dovrebbe superare una valutazione di 50 miliardi di dollari entro il 2027, Mega Dice Token sembra avere tutto il potenziale per raggiungere il successo.

3. Sealana (SEAL)

Pochi progetti di meme coin hanno generato più buzz di Sealana (SEAL).

Questo token ritrae una mascotte foca in sovrappeso che fa trading ogni giorno dal seminterrato di sua madre, con un approccio diverso rispetto alle criptovalute a tema cane e gatto che invadono il mercato ogni settimana.

Pur non avendo alcun caso d’uso, SEAL ha già raccolto oltre 1,2 milioni di dollari in una prevendita di grande successo.

Anche il suo prossimo lancio su DEX sembra avere un tempismo impeccabile, arrivando proprio mentre le meme coin stanno conoscendo una rinascita alimentata dal ritorno di Roaring Kitty su Twitter.

Con una community in rapida crescita su Twitter e l’hype creato dalle sponsorizzazioni degli influencer, molti credono che Sealana potrebbe essere la prossima grande meme coin di Solana.

Quindi, per i trader “degen” che cercano una gemma nascosta, potrebbe valere la pena prendere in considerazione SEAL.

4. Pepe (PEPE)

Nessuna guida sulle migliori criptovalute sarebbe completa senza menzionare Pepe (PEPE). Questa meme coin a tema rana sta mostrando seri segni di vita durante la ripresa del mercato.

Negli ultimi quattro giorni, il prezzo di PEPE è cresciuto del 23%, ma ieri a un certo punto era in rialzo del 40%.

Questa crescita ha contribuito a spingere la capitalizzazione di mercato di PEPE oltre i 4,3 miliardi di dollari, rendendola la 23a criptovaluta più grande al mondo.

Per questo motivo, PEPE potrebbe essere una valida opzione per coloro che cercano un’esposizione in questa nicchia.

5. BounceBit (BB)

A completare la nostra lista delle migliori criptovalute da acquistare c’è BounceBit (BB). Questo nuovo protocollo sta costruendo una “chain di restaking di Bitcoin” che consente ai detentori di BTC di guadagnare rendimenti sia da fonti CeFi che DeFi.

BounceBit coinvolge Bitcoin in un token chiamato BBTC che può essere messo in staking per proteggere la sua blockchain e guadagnare ricompense.

Con un ecosistema DeFi in crescita costruito sulla sua chain compatibile con EVM, le opportunità di guadagnare con BounceBit sono allettanti.

E dato che il token BB nativo ha una capitalizzazione di mercato di soli 135 milioni di dollari, c’è ampio spazio di crescita rispetto alle altcoin blue-chip.