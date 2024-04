Le 5 migliori criptovalute da valutare dopo l'halving di Bitcoin

Bitcoin ha terminato il suo quarto halving della storia e ora le ricompense per il mining saranno la metà dei 6,25 BTC, portando ad un aumento della domanda di Bitcoin. Inoltre, la zona post-halving è un momento critico per decidere se e quando tornare a investire in criptovalute.

Il mercato delle criptovalute si è ripreso dopo la giornata dell’halving, con la capitalizzazione del mercato globale che è salita a 2,44 trilioni di dollari. C’è stato un miglioramento nei punti dell’indice greed+fear (62).

Una volta terminato l’halving di Bitcoin, ci sono possibilità di vedere inizialmente un calo del mercato, causando un calo dei prezzi delle criptovalute. Può essere l’occasione giusta per acquistare criptovalute da vendere una volta iniziato il mercato rialzista. In questo articolo, parleremo delle 5 migliori criptovalute da acquistare dopo l’Halving di Bitcoin.

Le migliori criptovalute su cui investire dopo l’halving di Bitcoin

L’halving di Bitcoin sarà responsabile dell’aumento del valore di mercato nei prossimi mesi, probabilmente dando anche inizio ad una lunga corsa al rialzo. Ma prima di ciò, avere un wallet con le giuste risorse può aiutare a ottenere il massimo profitto in questo prossimo mercato rialzista. Tra questi segnaliamo Ethereum, Solana, Toncoin, BNB e Dogeverse.

1. Ethereum (ETH)

Oltre ad essere la rivale numero uno di Bitcoin, il prezzo di Ethereum dipende dalla performance di Bitcoin sul mercato. Sulla base dei modelli grafici di Ethereum e Bitcoin, è visibile un movimento di prezzo simile.

In questo momento, Bitcoin si trova in una zona di correzione in cui il prezzo è sceso da $ 71.000 a $ 63.000. Allo stesso modo, il prezzo di Ethereum è sceso a 3.062 dollari dopo un calo del 6,42%.

Con l’anticipazione di una corsa al rialzo oltre l’halving di Bitcoin, Ethereum potrebbe essere la migliore opzione di investimento a causa della sua domanda di mercato e dello storico dei prezzi.

2. Solana (SOL)

Solana ha guadagnato nuove vette di popolarità negli ultimi mesi. In questi tre mesi di performance rialzista, Solana è salita al massimo di 202,87 dollari all’inizio di aprile. Tuttavia, in questo momento, il prezzo di SOL è sceso a 142,69 dollari, ma la domanda per il token è ancora in aumento.

A questa crescente domanda, i creatori di meme hanno aggiunto una nuova spinta, portando la domanda della rete Solana al livello successivo. Sulla rete Solana sono state lanciate così tante meme coin e con ottime prestazioni, che hanno portato a una reputazione ancora migliore per SOL.

Si prevede che il prossimo rialzo porterà un’impennata delle altcoin, inclusa la moneta meme basata su Solana. Inoltre, gli analisti ritengono che Solana potrebbe superare i 300 dollari in questo mercato rialzista post-halving.

3. Toncoin (TON)

TON ha guadagnato grande popolarità quest’anno con il suo nuovo risultato di creare un nuovo record storico di $ 7,65 solo una settimana fa. Questo ATH è stato il doppio dell’ultimo e le aspettative sono ancora più alte per la prossima corsa al rialzo.

Gli appassionati di criptovalute ritengono che Toncoin potrebbe superare la soglia dei 10 dollari entro la fine di questo mese e infine raggiungere il prezzo di 30 dollari entro la fine dell’anno.

Toncoin ha registrato la ripresa più rapida dall’attuale calo del mercato rispetto agli altri altcoin. Il token è aumentato del 18% in un giorno, puntando al massimo di un altro mese.

4. BNB (BNB)

Il token BNB ha sorpreso gli investitori con il suo attuale andamento dei prezzi, dove la moneta Binance è salita fino a un massimo di $ 640,56 solo pochi giorni fa. Lentamente il token si sta avvicinando al suo valore massimo storico di 690,93 dollari.

Essendo parte del più grande exchange centralizzato del mondo, Binance, BNB ha una buona reputazione sul mercato in quanto rientra tra le prime 5 criptovalute su CoinmarketCap.

Gli analisti crypto ritengono che BNB abbia il potenziale per raggiungere la soglia dei 1.041 dollari quest’anno, mantenendo una media di 710 dollari. In base al suo andamento dei prezzi e alla sua reputazione nel mercato delle criptovalute, BNB potrebbe essere una grande risorsa durante il periodo di dimezzamento di Bitcoin.

5. Dogeverse (DOGEVERSE)

Dogeverse è una nuova meme coin che sfrutta una tecnologia bridge avanzata per operare su diverse blockchain, tra cui Ethereum, Polygon, Solana, Binance Smart Chain, Avalanche e Base. Il protagonista di questo progetto è Cosmo “the Chain Hopping Doge”, che segna anche il primo lancio di una meme coin Doge su sei blockchain diverse.

La roadmap di Dogeverse prevede cinque fasi, comprese attività di marketing, lancio in prevendita e quotazione su DEX e CEX. Durante la prevendita, gli investitori potranno acquistare i token Dogeverse ad un prezzo scontato, con aumenti graduali in fasi successive.

I primi investitori potranno mettere in staking i token per guadagnare un reddito passivo, con premi erogati a un ritmo di 6088,28 token per blocco ETH in due anni, con un APY attuale del 152%. Inoltre, il 10% dell’offerta totale di token sarà destinato allo staking, contribuendo alla stabilità del token.

Questo APY elevato ha attirato molti investitori interessati a profitti a breve termine, sebbene sia importante notare che diminuirà con l’aumentare dei token in staking. Gli investitori potranno richiedere i token in staking una volta conclusa la prevendita di Dogeverse e prima della quotazione su importanti scambi decentralizzati. Per altre informazioni su questo progetto, leggi anche “Come comprare Dogeverse”.

Conclusione

Per comprendere la scelta giusta per la fase post-halving di Bitcoin, alcuni fattori come prezzo, prospettive e offerta giocano un ruolo significativo. Cerca le criptovalute che hanno almeno un’immagine decente tra gli investitori con buoni prezzi e capitalizzazione di mercato. Può restringere molto le opzioni. Di conseguenza, le principali opzioni crittografiche per questo acquisto post-halving sono Dogeverse ma anche Ethereum, Solana, Toncoin e BNB.