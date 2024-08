Le 5 migliori meme coin che potrebbero esplodere questo agosto: le scelte da 10X

Le meme coin stanno dominando la scena mondiale delle crypto quest’anno.

Questi token sono emersi dall’oscurità diventando l’asset class di riferimento per gli investitori al dettaglio.

E con il prossimo rally rialzista delle criptovalute alle porte, ora potrebbe essere il momento migliore per investire e ottenere grandi guadagni.

Con questo in mente, ecco cinque meme coin che potrebbero esplodere ad agosto.

Pepe Unchained

A prima vista, Pepe Unchained è una meme coin ispirata a Pepe coin. Ma questa è solo la punta dell’iceberg.

Oltre a ciò, Pepe Unchained è una vera forza da non sottovalutare.

Attualmente è in prevendita e sta raccogliendo fondi per costruire la prima blockchain di livello 2 di Ethereum a tema Pepe.

La chain sarà più economica e 100 volte più veloce di Ethereum.

E ci sono altre caratteristiche chiave come un block explorer, un bridge dedicato a Ethereum e un meccanismo di staking.

la prevendita di $PEPU ha raccolto finora oltre 6,5 milioni di dollari. Si tratta di un chiaro segnale di approvazione da parte dei trader che si aspetteranno grandi rendimenti dopo il lancio sugli exchange.

Mog coin

Mentre Pepe Unchained è la nostra prima scelta tra i progetti a bassa capitalizzazione, Mog Coin potrebbe essere la large cap più promettente sul mercato.

È uno token-scherzo basato su Ethereum e afferma di essere “la prima crypto culturale di Internet”.

La mascotte di Mog Coin è un gatto che ride istericamente mentre indica lo schermo. Questa icona è diventata popolare sui social media e ha persino un’emoji corrispondente.

Ma questo non è l’unico motivo per cui Mog Coin potrebbe esplodere questo mese.

Il progetto è andato in crisi di recente, superando i guadagni di CoinMarketCap martedì e rimanendo ancora tra i primi tre oggi.

Tale forza relativa indica che tutti gli occhi sono puntati sul progetto, aprendo la strada a un’ulteriore crescita man mano che cresce il valore del mercato.

Inoltre, Mog Coin ha una valutazione inferiore rispetto alle sue controparti basate su Ethereum come Pepe e Shiba Inu, che attualmente detengono una capitalizzazione di mercato di 752 milioni di dollari.

Ciò significa che il suo prezzo potrebbe aumentare più facilmente con un minore afflusso di liquidità.

PlayDoge

Per coloro a cui piacciono le meme coin con utilità reale, PlayDoge non è uno da perdere.

Il progetto sta sviluppando un gioco Play-to-Earn ispirato all’iconico Tamagotchi, che ha venduto oltre 80 milioni di copie negli anni ’90.

PlayDoge porta con sé la nostalgia del gioco originale apportando allo stesso tempo alcuni aggiornamenti fondamentali.

Come Tamagotchi, PlayDoge è un gioco di compagnia per animali domestici in cui gli utenti devono assicurarsi che il loro animale domestico sia felice e in salute.

Tuttavia, PlayDoge sostituisce il dispositivo di gioco portatile con smartphone più convenienti. Verrà lanciato su App Store e Google Play Store, garantendo un’accessibilità diffusa.

E, cosa più importante, gli utenti PlayDoge genereranno token $PLAY per interagire con i loro animali domestici.

Questi token possono essere incassati, utilizzati per acquisti in-game o staking.

PlayDoge è attualmente in fase di prevendita e finora ha raccolto quasi 6 milioni di dollari.

Pepe Coin

Sebbene Pepe abbia ottenuto risultati eccezionali quest’anno, il token ha ancora un potenziale di crescita significativo.

Quest’anno il progetto ha catturato l’attenzione del mercato molto più dei leader del settore delle meme coin, Dogecoin e Shiba Inu.

Mentre Pepe è in rialzo di oltre il 700%, DOGE è in rialzo del 58% e SHIB del 94%.

Tenendo questo in mente, diventa chiaro quale meme coin sia la più popolare tra i trader.

Quindi, con l’avanzare del mercato delle criptovalute, potremmo aspettarci che Pepe continui a sovraperformare Dogecoin e Shiba Inu.

Attualmente, Pepe viene scambiato a 0,00001132$, in ribasso del 3,8% oggi, in ribasso del 10% questa settimana e in pareggio questo mese.

Base Dawgz

La nostra ultima scelta tra le migliori meme coin che potrebbero esplodere ad agosto è Base Dawgz.

Questo progetto è diverso da qualsiasi altra cosa sul mercato.

È stato lanciato sull’illustre chain Base, nata da un’idea del principale exchange centralizzato, Coinbase.

Ma a differenza di altre meme coin Base, Base Dawgz ha sfruttato la tecnologia multichain per lanciarsi anche su Ethereum, Solana, BSC e Avalanche.

C’è molta liquidità a cui attingere.

Ed ecco un altro motivo per cui potrebbe esplodere: Base Dawgz ha uno schema di referral che premia gli utenti per aver inviato altri alla sua prevendita.

Il progetto ha anche un meccanismo di staking, che aiuta a rafforzare le sue dinamiche di domanda e offerta.

La prevendita di Base Dawgz è in corso e finora ha raccolto 2,7 milioni di dollari.