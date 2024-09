Le 5 migliori nuove presale crypto su cui investire in anticipo prima della nuova bull run del 2025

La corsa al rialzo che si prevedeva dovesse verificarsi nel 2024 dopo l‘halving di Bitcoin non si è ancora verificata e i dati storici suggeriscono che probabilmente si verificherà nel 2025. E mentre il mercato delle criptovalute si prepara per quella che molti prevedono sarà una corsa al rialzo significativa, molti investitori stanno rivolgendo la loro attenzione alle migliori crypto presale.

In genere, i token di livello inferiore e i nuovi token di prevendita hanno un potenziale di crescita maggiore. Queste opportunità di investimento in fase iniziale offrono il potenziale per guadagni esponenziali, a condizione che si selezionino i progetti giusti.

In questa guida, esploreremo cinque delle migliori nuove prevendite di token che sono ben posizionate per capitalizzare la prossima corsa al rialzo delle criptovalute.

Le migliori nuove prevendite di criptovalute su cui investire prima della bull run del 2025 – La lista dei primi 6 token

Ecco le 5 migliori nuove prevendite di token o crypto presale su cui investire per la corsa al rialzo delle criptovalute del 2025:

Per saperne di più e prendere la migliore decisione di investimento per la corsa al rialzo delle criptovalute del 2025, abbiamo condotto una ricerca dettagliata su ciascuna criptovaluta presente in questo elenco delle migliori prevendite di token in cui investire.

Crypto All-Stars – Il primo memevault al mondo

Crypto All-Stars è una delle migliori nuove prevendite di token in cui investire per la corsa al rialzo delle criptovalute del 2025. Si tratta di un progetto fresco e affascinante che mira a riunire tutte le meme coin in un unico posto tramite il suo “MemeVault”. I possessori di vari token come PEPE, DOGE, BONK e molti altri possono mettere in staking i loro token e guadagnare ricompense. In sostanza, Crypto All-Stars è il progetto definitivo di meme coin e mira a diventare il primo caveau meme al mondo, unendo le migliori meme coin al mondo: PEPE, Dogecoin, Floki, Mog, Milady, Brett, Turbo e altro ancora, tutte sotto un unico ombrello.

Ciò rende MemeVault un contratto di staking rivoluzionario che consente di puntare tutte le migliori meme coin su un’unica piattaforma, riunendo l’intero spazio crypto come possessori di $STARS. La ricompensa per lo staking di questa meme coin sarà direttamente proporzionale al numero di token $STARS posseduti da un investitore, il che significa che più token $STARS si possiedono, maggiore sarà la ricompensa.

Inoltre, durante la prevendita, tutti gli acquisti di token $STARS possono essere bloccati immediatamente, consentendo agli investitori di iniziare a guadagnare premi a un APY dinamico prima che il resto del mondo si unisca.

Durante la prevendita, gli investitori possono anche acquistare token $STARS a un prezzo scontato e metterli in staking per ottenere un’elevata percentuale di rendimento annuo. Attualmente, l’APY di Crypto All-Stars è superiore al 1000% e questo è un APY dinamico, il che significa che diminuirà man mano che vengono bloccati più token. Tutto ciò porta grandi aspettative per il token, con gli analisti che prevedono che questo token abbia un enorme potenziale di crescita.

Finora, la prevendita di Crypto All-Stars ha raccolto oltre $ 900k, indicando un aumento dell’interesse degli investitori e una domanda significativa. One $STARS ha un prezzo di $0,0014135 e può essere acquistato in cambio di ETH, USDT o BNB o direttamente tramite una carta di debito o di credito.

Gli investitori interessati a questo progetto dovrebbero seguire l’account Crypto All-Stars X e visitare la pagina di prevendita ufficiale qui sotto.

Shiba Shootout – La frontiera crypto del selvaggio West

Il prossimo sulla nostra lista è Shiba Shootout, un gioco rivoluzionario play-to-earn (P2E) che sfrutta l’attrattiva virale del meme Shiba Inu, offrendo un’esperienza di gioco divertente e coinvolgente. Su questa piattaforma, i giocatori possono partecipare a una varietà di sfide di tiro, guadagnando ricompense sotto forma di token SHIBA e NFT esclusivi.

La tokenomica del gioco è meticolosamente progettata per incoraggiare un coinvolgimento a lungo termine, garantendo un interesse e un’attività sostenuti all’interno della community. Shiba Shootout ha anche catturato l’attenzione grazie alla sua grafica accattivante, al gameplay coinvolgente e alla community vivace e attiva. Inoltre, il progetto è pronto per espandersi ulteriormente, con piani per introdurre nuove modalità di gioco, tornei entusiasmanti e partnership con altre piattaforme di gioco e NFT.

Questi sviluppi hanno posizionato Shiba Shootout come un punto di riferimento nel settore P2E, offrendo un’esperienza avvincente e gratificante sia per i giocatori che per gli investitori. Di conseguenza, questo token è stato nominato uno dei migliori nuovi token in prevendita attualmente sul mercato.

Nonostante sia nelle sue fasi iniziali, la prevendita di Shiba Shootout ha già raccolto la notevole cifra di 1,05 milioni di $, un chiaro indicatore dell’immenso potenziale del progetto e dell’interesse degli investitori. Attualmente, un token $SHIBASHOOT ha un prezzo di 0,0201 $.

Guardando al futuro, Shiba Shootout si sforza di sviluppare un forte senso di comunità catturando l’essenza del selvaggio West. Il gioco P2E funge da piattaforma centrale per i giocatori per connettersi, impegnarsi in sfide, condividere meme e immergersi in un ambiente pieno di divertimento. L’eccitazione non si ferma al gameplay poiché Shiba Shootout presenta anche il sistema Lucky Lasso Lottery, che aggiunge un ulteriore livello di brivido offrendo agli investitori la possibilità di vincere sostanziali premi in criptovalute. Gli investitori interessati a questo progetto possono visitare Shiba Shootout su X e la pagina di prevendita dell’azienda qui sotto per gli ultimi sviluppi.

Base Dawgz – Meme coin dinamica multi-chain

Base Dawgz è un altro promettente progetto che unisce l’entusiasmo delle meme coin con i vantaggi pratici della finanza decentralizzata (DeFi). In sostanza, Base Dawgz porta un’esperienza multi-chain unica nelle criptovalute per quegli investitori che desiderano avventura e innovazione.

Base Dawgz offre un sistema di staking in cui i detentori possono guadagnare token nel tempo, creando un flusso costante di reddito passivo. Il progetto prevede inoltre di introdurre una funzionalità di governance, dando ai possessori di token il potere di votare sulle decisioni chiave e rendendo l’ecosistema più decentralizzato e guidato dalla community.

Sin dal suo lancio, la comunità di Base Dawgz si è rapidamente espansa, spinta dal suo fascino da meme e dai reali vantaggi finanziari che offre. Con l’intenzione di lanciare altri prodotti e servizi DeFi, Base Dawgz si sta posizionando come qualcosa di più di una semplice meme coin: sta costruendo un ecosistema finanziario completo.

Il suo modello share-to-earn è una delle sue caratteristiche più notevoli. Condividendo contenuti e meme su Base Dawgz sui social media, i primi utenti possono guadagnare punti che possono essere successivamente scambiati con token $DAWGZ quando il token sarà attivo. Questo approccio non solo premia coloro che supportano il progetto in anticipo, ma aiuta anche a costruire una community forte e coinvolta.

Base Dawgz è unico in quanto è presente su più chain. Sebbene operi principalmente sulla chain di base, è disponibile anche su altre blockchain popolari come Ethereum (ETH), Solana (SOL), Binance Smart Chain (BSC) e Avalanche (AVAX). Questa versatilità assicura che Base Dawgz possa adattarsi ai cambiamenti nel panorama delle criptovalute, rendendolo una scelta solida per il futuro.

La prevendita di Base Dawgz si è conclusa il 28 agosto, ma gli investitori ancora interessati a questo progetto possono ancora acquistare questo token al prezzo di quotazione di soli $ 0,008582 prima del lancio DEX, previsto per il 4 settembre 2024, alle 17:00 CET. Per saperne di più sul token di Base Dawgz, puoi unirti a Base Dawgz su X e visitare la loro pagina di prevendita.

Pepe Unchained – La blockchain L2 di Pepe

Pepe Unchained è un nuovo token etichettato come il futuro della meme coin, con una blockchain Layer 2 progettata per velocità, sicurezza, commissioni minime e, naturalmente, meme. Pepe Unchained o $PEPU è una versione migliore della meme coin originale Pepe.

Non è solo un token, ma un ecosistema di meme coin creato per un bridging istantaneo e a basso costo tra ETH e Pepe Chain, transazioni istantanee e commissioni di transazione più basse. Questa meme coin ha una velocità migliore e una capacità di volume maggiore, poiché è persino 100 volte più veloce di ETH.

Pepe Unchained eleva essenzialmente l’iconico meme Pepe the Frog in un token decentralizzato e guidato dalla community, con l’obiettivo di creare un ecosistema sostenibile attorno a questo amato personaggio. L’ambiziosa tabella di marcia del progetto include il lancio di uno scambio decentralizzato (DEX), un mercato NFT e partnership strategiche progettate per espandere l’influenza di Pepe all’interno del settore. Gli investitori possono anche mettere in staking i loro token $PEPU per guadagnare ricompense folli con un P/A di ricompense che è attualmente del 170%. Con tutto ciò, non c’è da stupirsi che alcuni analisti di criptovalute affermino che potrebbe diventare la prossima meme coin di punta sul mercato.

Ciò che distingue davvero Pepe Unchained è il suo incrollabile impegno per la decentralizzazione. Il progetto è interamente guidato dalla community, dando ai detentori di token voce in capitolo nella sua direzione futura. Inoltre, man mano che l’ecosistema si sviluppa, i primi investitori potrebbero potenzialmente vedere rendimenti significativi, rendendo questa una delle migliori nuove prevendite di token in cui investire per la corsa al rialzo delle criptovalute del 2025.

Finora, Pepe Unchained ha raccolto oltre $ 11,1 milioni dalla sua prevendita, con un $PEPU attualmente a un prezzo di soli $ 0,009385. Gli investitori interessati a questo progetto e che desiderano acquistare il token Pepe Unchained possono visitare la pagina di prevendita qui sotto.

The Meme Games – La meme coin ispirata alle Olimpiadi di Parigi 2024

Il prossimo sulla nostra lista è The Meme Games, un popolare token meme composto da personaggi popolari delle meme coin che forniscono bonus prevendita agli acquirenti per i tornei vinti. The Meme Games è una piattaforma innovativa che combina perfettamente l’emozione del gioco competitivo con il mondo dinamico della criptovaluta. Progettata per essere sia divertente che gratificante, questa meme coin consente agli utenti di partecipare a una varietà di giochi a tema meme, dove possono competere per token e NFT che hanno un valore reale.

Tecnicamente, gli investitori possono partecipare alla competizione The Meme Games acquistando token $MGMES, scegliendo il loro atleta meme tra PEPE, TURBO, DOGE, BRETT o WIF e guardando diversi eventi. Se l’atleta scelto vince, riceverà un bonus del 25% sull’acquisto del token. Gli investitori possono giocare tutte le volte che vogliono, aumentando le loro possibilità di vincita. Ogni volta che acquistano token $MGMES, avranno un’altra possibilità di selezionare un atleta meme che potrebbe vincere più token.

Dalle nostre ricerche, questa meme coin è sicuramente uno dei migliori nuovi token di prevendita da acquistare per la corsa al rialzo delle criptovalute del 2025, quindi coloro che sono interessati a questo progetto possono ancora acquistarla prima del suo lancio su DEX il 10 settembre 2024. Attualmente, un $MGMES ha un prezzo di $ 0,00935, con investitori e analisti di criptovalute che affermano che ha un potenziale di crescita di 100 volte.

Inoltre, la prevendita di Meme Games ha raccolto oltre $ 403k solo poche settimane dopo il lancio della prevendita, il che dimostra il crescente interesse ed entusiasmo attorno a questo progetto.

Per unirti al progetto e acquistare il token Meme Games, visita la pagina di prevendita qui sotto.

Cos’è una prevendita di criptovalute o crypto presale?

Una crypto presale è un’opportunità di investimento in fase iniziale in cui un progetto di criptovaluta offre token in vendita al pubblico prima che vengano resi disponibili sui principali exchange.

Le prevendite solitamente si verificano prima o durante l’offerta iniziale di monete (ICO) del progetto e sono spesso condotte per raccogliere fondi per lo sviluppo, il marketing e altre spese. Gli investitori che partecipano alle prevendite possono spesso acquistare token a un prezzo scontato, dando loro la possibilità di rendimenti più elevati quando il token viene quotato sugli exchange e il suo valore aumenta.

Nel mercato delle criptovalute, le prevendite di token sono molto popolari tra gli investitori perché forniscono un modo per gli investitori di ottenere un accesso anticipato a token potenzialmente ad alte prestazioni mentre i progetti possono assicurarsi i finanziamenti di cui hanno bisogno per costruire e far crescere le loro piattaforme. Allo stesso tempo, le prevendite comportano anche dei rischi, poiché non tutti i progetti hanno successo a lungo termine e il valore dei token può essere altamente volatile.

Cosa dovresti controllare prima di acquistare una criptovaluta durante la prevendita

Quando si considera di partecipare a una crypto presale, è essenziale fare la dovuta diligenza per ridurre al minimo i rischi e aumentare le possibilità di fare un investimento redditizio. Ecco alcuni fattori chiave da considerare prima di acquistare un token nella sua fase di prevendita:

Leggi il Whitepaper e la Roadmap del progetto

Il whitepaper è il documento più importante per qualsiasi progetto di criptovaluta. Descrive gli obiettivi del progetto, la tecnologia, i casi d’uso, la tokenomics e i piani futuri. Quindi, prima di acquistare criptovalute durante la prevendita, devi prima leggere il whitepaper del progetto, poiché ti fornisce una chiara comprensione di ciò che il progetto intende raggiungere e di come intende farlo.

La roadmap, che è spesso inclusa nel whitepaper, fornisce una cronologia per le pietre miliari e le fasi di sviluppo del progetto. Una roadmap ben ponderata con obiettivi realistici è un buon indicatore di un progetto serio.

Controlla le recensioni online

Prima di investire in una prevendita, è anche saggio vedere cosa dicono gli altri del progetto. Cerca recensioni e discussioni su forum di criptovalute affidabili, piattaforme di social media e siti Web di notizie. Queste fonti possono fornire informazioni preziose sulla credibilità del progetto, sul supporto della community e sui potenziali rischi. Inoltre, ricorda di essere cauto con recensioni eccessivamente positive o negative e cerca di raccogliere informazioni da più fonti per ottenere una prospettiva equilibrata.

Valuta il team dietro il progetto

Il successo di ogni progetto di criptovaluta dipende in larga misura dal team che lo sostiene. Approfondire i background dei fondatori, degli sviluppatori e dei consulenti del progetto può aumentare significativamente le possibilità di successo; un team con una comprovata esperienza nel settore della blockchain o in settori adiacenti ha maggiori probabilità di mantenere le promesse.

Inoltre, controlla se il team è trasparente, poiché i progetti con team anonimi o non verificati possono presentare rischi più elevati.

Comprendere la Tokenomics

La Tokenomics si riferisce al modello economico alla base di una criptovaluta, inclusa la fornitura totale, la distribuzione e l’utilità dei token. La Tokenomics può avere un impatto significativo sul valore e sulla domanda del token, quindi è importante capire come il progetto intende sostenere il suo ecosistema e creare valore per gli investitori.

Valuta la presenza della community e sui social media

Una community vivace e coinvolta è spesso un indicatore positivo del potenziale successo di un progetto. Prima di investire o acquistare qualsiasi criptovaluta durante la prevendita, è consigliabile controllare i canali dei social media del progetto, come Twitter, Telegram e Discord, per valutare l’entusiasmo e il coinvolgimento della community.

Verifica lo stato di sicurezza e audit

Assicurarsi che il progetto abbia ricevuto una valutazione di sicurezza da un’azienda rispettata, poiché gli audit possono aiutare a scoprire potenziali debolezze negli smart contract e nella progettazione generale del progetto. Se il progetto non è stato sottoposto a verifica, questo potrebbe essere un segnale che indica potenziali pericoli.

Controlla il Vesting Schedule per i primi investitori

Il vesting schedule determina come e quando i primi investitori possono vendere i loro token. Un lungo periodo di vesting può indicare l’impegno del team per il successo a lungo termine del progetto, mentre un vesting schedule breve o inesistente potrebbe portare a un improvviso aumento dell’offerta, causando potenzialmente il calo del valore del token.

Valuta la domanda di mercato e i potenziali casi d’uso

Infine, dovrebbero essere presi in considerazione la domanda di mercato e i potenziali casi d’uso per la criptovaluta. Un progetto con un forte caso d’uso che affronta un problema del mondo reale ha maggiori probabilità di successo. Quindi, è importante valutare se gli obiettivi del progetto sono in linea con le attuali tendenze di mercato e se esiste una domanda genuina per la sua soluzione.

Previsione del mercato delle criptovalute 2025

Finora, il 2024 è stato un anno gratificante per la maggior parte delle criptovalute, con la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute in aumento da 1,5 trilioni di dollari all’inizio dell’anno alla sua valutazione attuale di circa 2,03 dollari. Un rendimento impressionante di circa il 33%.

Guardando al futuro, le prospettive per il 2025 per il mercato delle criptovalute sono rialziste, con gli analisti che prevedono un’altra corsa al rialzo delle criptovalute alimentata da sviluppi politici favorevoli negli Stati Uniti, il potenziale impatto del dimezzamento di Bitcoin avvenuto ad aprile, i prossimi progressi nella piattaforma di Ethereuem e le nuove tendenze di mercato.

Innanzitutto, quando si analizzano i risultati delle elezioni statunitensi, sia Donald Trump che Kamala Harris, ora apertamente pro-cripto, hanno segnalato un ambiente normativo di supporto, potenzialmente alleviando le preoccupazioni degli investitori e incoraggiando un’adozione più ampia. Questo, insieme all’impatto del dimezzamento di Bitcoin, ha portato investitori e analisti a stabilire un prezzo obiettivo di $ 100.000 per Bitcoin nel 2025.

Anche Ethereum, sostenuto dai continui progressi nella scalabilità e nell’adozione di soluzioni Layer 2, dovrebbe avvicinarsi o superare i suoi precedenti massimi storici, con alcuni analisti che prevedono che potrebbe raggiungere i $ 5000.

Infine, le nuove tendenze di mercato, tra cui l’ascesa della finanza decentralizzata (DeFi) 2.0 e l’integrazione di applicazioni blockchain basate sull’intelligenza artificiale, stimoleranno ulteriormente l’innovazione e attireranno investimenti istituzionali, consolidando il posto della criptovaluta nell’ecosistema finanziario globale.

Tutto sommato, il mercato delle criptovalute è pronto per una crescita significativa nel 2025, con nuovi livelli record attesi.

Conclusioni

In conclusione, il mondo delle criptovalute è in fermento per la prossima corsa al rialzo, che dovrebbe verificarsi nel 2025. E gli investitori sono alla ricerca impaziente della prossima criptovaluta ad alto rendimento in cui investire. In questa guida, abbiamo ricercato e recensito 6 dei migliori nuovi token di prevendita in cui investire per il mercato rialzista delle criptovalute del 2025.

Qualsiasi dei progetti sopra menzionati, può potenzialmente fornire alti rendimenti. E, mentre ci avviciniamo a questo atteso mercato rialzista, è fondamentale rimanere informati, condurre le proprie ricerche e fare scelte ponderate quando si investe in prevendita