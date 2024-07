Le 6 migliori criptovalute da considerare a luglio

Luglio è iniziato con un rally delle criptovalute e si preannuncia un mese entusiasmante per il mercato. Ma quali crypto hanno il maggior potenziale per vedere un’impennata nelle prossime settimane? Abbiamo selezionato sei token che potrebbero essere pronti per la crescita in questo mese.

PlayDoge

Le meme coin hanno rubato i riflettori ad altre classi di asset crypto nel 2024 e PlayDoge è l’ultimo progetto a suscitare scalpore.

Tuttavia, PlayDoge è una meme coin che sa il fatto suo. È un gioco Play-to-Earn (P2E) ispirato al famoso Tamagotchi degli anni ’90.

PlayDoge porta lo spirito nostalgico del gioco originale, con gli utenti che si prendono cura di un animale domestico a 8 bit su un dispositivo di gioco portatile.

Tuttavia, PlayDoge sostituisce il dispositivo OG Tamagotchi con gli smartphone, attraverso il lancio del gioco su App Store e Google Play Store.

PlayDoge sta anche alzando la posta in gioco con veri premi in criptovaluta. Gli utenti guadagneranno token $PLAY interagendo con i loro animali domestici e completando i minigiochi.

Questi token possono essere incassati o utilizzati per essere messi in stakgin ed effettuare acquisti in-game. I giocatori devono anche continuare a possedere i token per ricevere ricompense, rafforzandone l’utilità. Gli investitori possono acquistare $PLAY per $ 0,00514, ma questo prezzo aumenterà durante l’ICO.

Injective Protocol

Injective Protocol si avvia verso luglio come una delle crypto a maggiore guadagno, con un aumento di oltre il 15% questa settimana. Tuttavia, la storia questa coin DeFi layer 1 potrebbe essere appena iniziata.

INJ ha ottenuto le migliori prestazioni nel 2023, irrompendo sulla scena con il suo ambiente DeFi interoperabile e scalabile.

Fa parte dell’ecosistema Cosmos ed è anche connesso alla Ethereum Virtual Machine (EVM), fornendo enorme liquidità e potenziale di crescita della community.

Il progetto si concentra sull’aiutare gli sviluppatori a creare app DeFi killer e alcune delle sue innovazioni includono uno scambio di book degli ordini on-chain, trading automatizzato e staking liquido. Tuttavia, l’ultima notizia positiva riguarda la quantità di INJ bruciati, che è salita alle stelle.

Injective prevede regolari “aste di burning” che vedono bruciata una parte delle entrate della blockchain e rendono il token deflazionistico. Ciò ha portato a discutere sul fatto che Injective abbia la migliore tokenomica.

Mog Coin

Mog Coin è il prossimo token da acquistare a luglio. Ultimamente c’è stato un enorme aumento della pressione d’acquisto, con il suo prezzo che è salito di oltre il 100% negli ultimi sette giorni.

Pertanto, MOG si è classificata come la top 100 delle criptovalute con le migliori prestazioni. Il progetto ha una mascotte gatto e si autodefinisce “la prima coin culturale di Internet”.

La sua capitalizzazione di mercato di 700 milioni di dollari la rende la settima meme coin più grande e la più grande criptovaluta a tema gatto di Ethereum. Il sito web di Mog Coin afferma che l’obiettivo è “essere una forza che definisce la cultura nell’ecosistema crypto”.

Questo obiettivo è apparentemente a portata di mano, data la prevalenza del progetto avvertita sui social media. Ad esempio, Altcoin Miyagi afferma che “sembra molto rialzista” e prevede ulteriori rialzi nelle prossime settimane.

Data la sua recente forza e la congiuntura come la più grande moneta cat di Ethereum, MOG potrebbe continuare a sovraperformare nel mese di luglio e anche oltre.

WienerAI

Mentre progetti come Mog Coin sono incentrati sulla cultura dei meme, WienerAI sta sfruttando il trend delle criptovalute per inaugurare un’innovazione blockchain all’avanguardia.

Come suggerisce il nome, WienerAI è una miscela di meme coin e criptovaluta AI. Ha l’esterno di una meme coin con una giocosa mascotte di un cane salsiccia, ma lo scopo principale del progetto è un bot di trading AI.

Il bot consente agli utenti di porre domande e impostare criteri. Quindi esplora il mercato alla ricerca delle migliori opportunità. Pensalo come ChatGPT per il trading.

Ma ecco il bello: il bot WienerAI consente anche l’esecuzione di operazioni sulla piattaforma. È istantaneo, gratuito e adatto ai principianti. Ciò significa che non ci saranno più lunghi tempi di attesa quando si fa trading.

Il progetto è in fase di prevendita e gli investitori stanno mostrando un enorme interesse. Finora la prevendita di WienerAI ha raccolto quasi 7 milioni di dollari. Tuttavia, i potenziali acquirenti muoversi velocemente perché il prezzo aumenterà in due giorni.

Stacks

Bitcoin viene negoziato in un intervallo inferiore al suo massimo storico per oltre quattro mesi. Ma con il mercato rialzista in corso, è solo questione di tempo prima che si verifichi una rottura al rialzo.

Questa è una buona notizia per i protagonisti dell’ecosistema come Stacks, la principale blockchain di livello 2 di Bitcoin. Stacks ha registrato una performance forte questa settimana, in rialzo di oltre l’11%.

Tuttavia, il suo slancio rialzista probabilmente accelererà man mano che il leader di mercato acquisirà ritmo. E questo non è l’unico motivo per cui Stacks verrà acquistato questo luglio.

L’account X del progetto ha recentemente riferito che il numero di utenti attivi ha raggiunto il massimo storico (ATH), a sottolineare un crescente interesse per il suo ecosistema.

Se questo slancio dovesse continuare, ci sarà una maggiore domanda di STX, il che ne rafforzerà il prezzo. Attualmente, STX viene negoziato a $ 1,72. È aumentato del 3,7% oggi, dell’11,6% questa settimana e del 6% questo mese.

Attualmente ha una capitalizzazione di mercato di 2,5 miliardi di dollari e un volume di trading di 58 milioni di dollari nelle 24 ore, in aumento del 64% rispetto al giorno precedente.

Dogwifhat

Dopo mesi di trionfo all’inizio del 2024, Dogwifhat ha incontrato le avversità e il suo prezzo è attualmente ad un valore scontato. Al suo minimo locale, era in calo del 67% rispetto al suo picco.

Tuttavia, il WIF ha iniziato la sua strada verso la ripresa. Ha goduto di uno dei rally più forti questa settimana, registrando un rialzo del 39%. Anche oggi il progetto è cresciuto dell’11%.

Ha una capitalizzazione di mercato di 2,2 miliardi di dollari, rendendola la quarta meme coin più grande. Inoltre, il suo volume di trading di 412 milioni di dollari nelle 24 ore la rende la seconda meme coin più negoziata, dietro Pepe.

WIF è più grande di Dogecoin e Shiba Inu, sottolineando un significativo interesse di mercato. In effetti, con la ripresa in corso e l’enorme volume di trading, ci sono buone probabilità che WIF continui a salire a luglio.