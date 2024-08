Le 7 migliori criptovalute da tenere d’occhio questo agosto

Il mercato delle criptovalute è pronto per una ulteriore bull run. Gli ETF Bitcoin ed Ethereum, gli imminenti tagli dei tassi di interesse, le politiche pro-crypto negli Stati Uniti e la continua adozione istituzionale delle crypto dipingono un quadro entusiasmante. Pertanto, agosto potrebbe essere un mese redditizio per i trader che vogliono ottenere enormi profitti. Esploriamo le sette migliori criptovalute da acquistare ora.

Pepe Unchained

Il primo token della nostra lista è Pepe Unchained. Questo token si unisce al trend “Pepe bloodline” ma ha un impatto maggiore rispetto ai suoi predecessori.

Pepe bloodline è un paniere di criptovalute che rendono omaggio al meme Pepe the Frog.

In effetti, hai l’iconica Pepe Coin, ma ci sono anche Brett, Book of Meme, Apu Apustaja, PeiPei e molti altri.

Ma a differenza dei suoi pari, Pepe Unchained sta sfruttando il marchio per fornire una tecnologia rivoluzionaria nel settore. Il team sta costruendo un layer 2 di Ethereum che promette di essere più veloce ed economico della rete principale di Ethereum.

Ha anche caratteristiche distintive come lo staking, un block explorer e un bridge Ethereum dedicato. Il progetto è in fase di prevendita. Ciò significa che gli investitori possono acquistare al prezzo più basso possibile. Attualmente, il prezzo di prevendita di Pepe Unchained è di $ 0,0087693, ma aumenterà tra poche ore.

Kaspa

Da una parte, ci sono progetti emergenti come Pepe Unchained che presentano un potenziale enorme, ma ci sono anche criptovalute come Kaspa, che seguono da vicino i pesi massimi del settore.

Kaspa è una criptovaluta incentrata sui pagamenti con alte velocità, commissioni basse e un’eccezionale architettura blockchain orientata alla decentralizzazione.

Sfrutta un meccanismo di consenso unico chiamato BlockDAG, che consente la creazione di blocchi in parallelo per massimizzare la scalabilità. Non devi trascurare il crescente ecosistema di Kaspa. Un team sta attualmente sviluppando un nuovo standard di token su Kaspa chiamato KRC20. Ciò consentirà di produrre smart contract e aprirà Kaspa a una pletora di casi d’uso una volta implementato con successo.

Attualmente, Kaspa ha un prezzo di $ 0,1931, aumentato dell’1,6% oggi e dell’11% questa settimana. È interessante notare che la maggior parte delle altre criptovalute a grande capitalizzazione sono in calo nello stesso periodo, il che segnala che il mercato è affamato di KAS.

PlayDoge

Quest’anno, le applicazioni Play-to-Earn (P2E) hanno preso d’assalto il mercato. L’approccio P2E ha guadagnato notorietà per la prima volta nel 2021, ma con alcune attente iterazioni, è notevolmente migliorato e nuovi progetti come PlayDoge stanno aprendo la strada.

PlayDoge è un gioco di compagnia per animali domestici basato su dispositivi mobile ispirato al blockbuster degli anni ’90 Tamagotchi.

Mantiene la nostalgia di Tamagotchi introducendo funzionalità come ricompense per i giocatori e staking.

Come nel gioco originale, gli utenti di PlayDoge si prenderanno cura di un animale domestico virtuale, assicurandosi che sia felice e sano. Accumuleranno punti XP per l’interazione con il loro animale domestico e questo gli farà guadagnare token $PLAY.

Possono quindi incassare questi token per altre criptovalute, metterli in staking o usarli per acquisti in-game. PlayDoge ha anche un elemento di meme coin, che tocca un’altra delle principali tendenze delle criptovalute.

Il progetto è attualmente in fase di prevendita e ha raccolto finora 5,8 milioni di $.

Mog Coin

Continuando con l’argomento meme coin, Mog Coin è oggi in testa tra le large-cap. Il token scherzoso basato su Ethereum ha colpito nel segno come “la prima moneta culturale di Internet”.

La mascotte di Mog Coin è un gatto che ride mentre guarda lo schermo. C’è persino un’emoji corrispondente che è diventata popolare tra i fan delle monete meme e la più ampia base di utenti di Internet.

Ma non è l’unica ragione per cui Mog Coin potrebbe esplodere ad agosto. Un’altra è la sua posizione all’interno dell’ecosistema Ethereum. Gli ETF ETH sono stati lanciati e si prevede che gli afflussi si riverseranno nelle prossime settimane.

Grazie a questi due fattori, MOG ha registrato i maggiori guadagni tra le criptovalute oggi con un aumento dell’11%. Attualmente ha un prezzo di $ 0,000002039 ed è anche in pareggio questa settimana e in aumento del 13% questo mese.

99Bitcoins Token

Il token 99Bitcoins ha riscosso un enorme successo in prevendita, ma la finestra per l’acquisto si sta chiudendo. Lanciato dal famoso media outlet 99Bitcoins, $99BTC alimenterà il nuovo livello Learn-to-Earn della piattaforma. Questa piattaforma innovativa premierà gli utenti per aver imparato a conoscere le criptovalute.

Come PlayDoge, 99Bitcoins funziona su un sistema basato sui punti. Gli utenti guadagneranno XP per aver completato corsi, moduli e quiz, rendendoli idonei per $99BTC. Ma la distribuzione delle ricompense è ben lungi dall’essere l’unico scopo di $99BTC.

Il token garantisce inoltre agli utenti l’accesso a segnali di trading, strumenti e formazione BRC20, ricompense di staking, un gruppo VIP e molto altro.

$99BTC è disponibile sulla rete Ethereum ma verrà lanciato anche come token BRC20. Ciò fornisce esposizione ai due ecosistemi più preziosi delle criptovalute, aprendo la strada a massicci afflussi di liquidità.

Il progetto è attualmente nella fase di prevendita, che terminerà tra una settimana. Finora ha raccolto oltre $2,5 milioni. Con la prevendita che si concluderà presto, coloro che desiderano acquistare $99BTC devono agire in fretta.

Bitcoin Cash

Un assioma comune nel settore delle criptovalute è che i performer forti continueranno a ottenere buoni risultati. Se questo è vero, allora possiamo aspettarci grandi cose da Bitcoin Cash nei prossimi mesi.

Di recente, il progetto ha riscosso un notevole successo, aumentando del 12% questa settimana e del 14% questo mese.

Tutto questo avviene mentre il mercato delle criptovalute affronta un vento contrario. Bitcoin Cash è un fork di Bitcoin che consente transazioni più rapide e scalabili. Si posiziona anche come più ecologico di Bitcoin, grazie alla minore potenza di calcolo richiesta per transazione.

Ciò potrebbe potenzialmente renderlo un’opzione allettante per le istituzioni con obiettivi di investimento ambientale, soprattutto man mano che Bitcoin guadagna terreno sulla scena mondiale.

Inoltre, la crescente accettazione di Bitcoin tra politici e istituzioni finanziarie non fa che rafforzare le prospettive per BCH. Attualmente, Bitcoin Cash ha un prezzo di $ 436, una capitalizzazione di mercato di $ 8,6 miliardi e un volume di trading di 24 ore di $ 435 milioni.

Shiba Shootout

Infine, Shiba Shootout è una nuova meme coin con grandi possibilità di esplodere. Questo progetto è ispirato all’iconica Shiba Inu, ma porta anche utilità senza precedenti e un accattivante tema Wild West.

Ad esempio, ha un gioco Play-to-Earn già lanciato su App Store e Google Play Store. Inoltre, il progetto ha anche un programma di referral, staking, una lotteria e governance on-chain.

Lo staking è già attivo e attualmente fornisce un APY del 1.100% che diminuirà nel tempo. Shiba Shootout è pieno di utilità e gli investitori non ne hanno mai abbastanza. Nonostante il lancio recente, $SHIBASHOOT ha già raccolto oltre $ 800.000 in prevendita.