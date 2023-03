Le 8 principali criptovalute in presale ora con un potenziale di 10x

Non c’è occasione migliore per fare grandi guadagni che individuare un progetto con un grande potenziale nella sua fase di presale. Questi progetti si avviano tipicamente con un prezzo molto basso e, entrando in anticipo, i token posseduti possono beneficiare appieno dell’aumento del prezzo nel corso del tempo, man mano che sempre più persone vengono a conoscenza del progetto e acquistano.

Con il fondo del mercato ribassista ormai alle spalle, non c’è momento migliore per esaminare il mercato delle criptovalute alla ricerca di presale pronte a decuplicare il tuo denaro nei prossimi mesi.

Ecco alcuni dei migliori candidati alla classifica delle criptovalute che offrono ai loro possessori le migliori prospettive di enormi guadagni:

Metacade (MCADE)

Metropoly (METRO)

ASTL (ASTL)

EstateX (ESX)

HedgeUp (HDUP)

Artyfact (ARTY)

Dogedoge (DOGODOGE)

ECOTERRA (ECOTERRA)

1. Metacade (MCADE)

Molti investitori esperti prevedono che Metacade sarà tra le criptovalute più redditizie degli anni a venire, grazie all’elevato potenziale del progetto e al frenetica presale, che finora ha raccolto $10.2m in sole 16 settimane. Il progetto non mostra segni di rallentamento, dato che il finanziamento totale è aumentato ancora di più nella fase 6 del presale.

Gran parte di questo interesse deriva dal recente rilascio del whitepaper del progetto, che è stato accolto incredibilmente bene dalla cripto community grazie alla visione di ampio respiro e ai ragionevoli passi di implementazione che il team di Metacade ha esposto.

Al centro di questa visione c’è l’elemento di punta dell’ecosistema Metacade: la più grande sala giochi play-to-earn (P2E) del pianeta. Questa ospiterà un’enorme collezione di titoli e assicurerà che i giocatori di tutti i gusti siano soddisfatti nel vivere la sua esperienza.

Questo progetto vanta un sistema unico e gratificante che si adatta a tutti i tipi di giocatori, sia che vogliano giocare in modo casual sia che vogliano sfidare i migliori della community. I giocatori saranno infatti ricompensati con un reddito indipendentemente dalle loro preferenze, offrendo a tutti la possibilità di guadagnare giocando.

Il sistema di ricompense si spinge anche oltre, consentendo agli utenti di ottenere premi per attività non legate al gaming, a vantaggio di un’esperienza più ampia. Questo viene visto come un colpo di genio strategico nella progettazione della piattaforma, grazie al circolo virtuoso che si viene a creare: un numero maggiore di utenti significa più persone che contribuiscono alla qualità della piattaforma.

La piattaforma utilizza un token di utilità noto come MCADE, che alimenta i meccanismi di ricompensa e svolge il ruolo di valuta della piattaforma. Questo fa sì che il valore di MCADE sia legato direttamente alla crescita degli utenti della piattaforma: è probabile che l’arrivo di un numero sempre maggiore di utenti determini una pressione d’acquisto significativa sul token.

MCADE può anche essere messo in staking, il che fornisce un mezzo per guadagnare un reddito passivo ai possessori che aspettano che il valore del token si apprezzi nel tempo. Le ricompense dello staking sono distribuite in stablecoin per evitare di aumentare troppo l’offerta di MCADE, che con soli 2 miliardi di token è considerata molto interessante per gli investitori.

Come se non bastasse, il programma Metagrants ha dimostrato di essere un’attrazione enorme per gli investitori. Questo permette a team di sviluppo di giochi di diverse dimensioni di proporre le proprie idee alla community di Metacade. I possessori di MCADE possono quindi utilizzare i diritti di governance che gli vengono concessi dal possesso del token MCADE per votare i progetti che meritano di essere finanziati dalla tesoreria di Metacade.

Metacade ha già consolidato la sua posizione nell’elenco delle criptovalute con il massimo potenziale grazie alle incredibili possibilità del progetto.

Metropoly (METRO)

Metropoly è un progetto che sfrutta gli standard NFT per consentire agli investitori di includere gli immobili nel proprio portafoglio di investimento senza dover affrontare il lungo e costoso processo di acquisto delle proprietà.

Con Metropoly gli investitori possono accedere agli asset in modi nuovi ed entusiasmanti attraverso l’investimento frazionato. Entrando nella fase di presale, gli investitori sono in anticipo rispetto alla corsa che potrebbe verificarsi in seguito, quando il progetto diventerà più diffuso nel tempo.

Metropoly ha dimostrato anche una forte capacità di marketing, con una vasta gamma di vantaggi per i titolari, come NFT e cashback, oltre a un concorso che ha attirato l’attenzione per vincere una splendida proprietà presso il Burj Khalifa, grattacielo più alto al mondo, del valore di oltre 1 milione di dollari.

ASTL (ASTL)

ASTL è un progetto che apre il mondo del mining di criptovalute alle masse, eliminando la difficoltà di creare una nuova piattaforma e acquistando invece un gruppo di mining condiviso. L’acquisto del token ASTL equivale ad assicurarsi una fetta della potenza mineraria complessiva e significa che chi possiede il token può ottenere un reddito minerario senza le spese generali e gli esborsi di capitale che di solito rendono l’impresa infruttuosa.

Il progetto ha inoltre adottato misure per diversificare il proprio fabbisogno energetico, concentrandosi il più possibile sulle energie rinnovabili per gli investitori attenti all’ESG. ASTL fa parte di un movimento crescente di progetti che cercano di offrire classi di investimento alternative agli investitori tradizionali attraverso la potenza della blockchain, quindi ASTL potrebbe essere in anticipo rispetto al ritmo della campagna.

EstateX (ESX)

EstateX è un altro token game incentrato sul settore immobiliare, con un progetto che si concentra principalmente sugli immobili di fascia alta. In questo modo, EstateX apre un intero universo di investimenti che altrimenti non sarebbe assolutamente disponibile per la maggior parte degli investitori, che possono così investire in una fetta di una proprietà di lusso e beneficiare dell’apprezzamento dei prezzi che gli immobili di lusso hanno ottenuto negli ultimi anni.

EstateX è ben posizionato come gioco perché potrebbe portare grandi somme di capitale nello spazio nel corso del tempo, il che significa che coloro che sono abbastanza astuti da entrare in anticipo possono beneficiare della significativa domanda di acquisto che potrebbe creare per il token ESX.

HedgeUp (HDUP)

HedgeUp è un altro progetto che esplora gli investimenti alternativi, questa volta con una serie più ampia di asset che stanno crescendo in popolarità anche nel mondo TradFi. Si tratta di beni di lusso di fascia alta, come vini pregiati, orologi di lusso, yacht e altro ancora, e un importante fattore di crescita in questo spazio è rappresentato dai grandi rendimenti prodotti da tali investimenti.

L’apertura di questo mondo agli investitori di tutti i giorni, sfruttando la tecnologia Web3, permette agli investitori di tutti i tipi di ottenere un’esposizione ad articoli di alta qualità che hanno ottenuto ottimi risultati in passato come investimenti che non sarebbero normalmente disponibili.

Il progetto HedgeUp ha chiarito che questo è stato concepito per essere gestito dalla community. Il team si è già messo in regola implementando un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) che permette alla community di votare e di intervenire sulle decisioni strategiche future. Così facendo, si potrebbe incentivare la detenzione a lungo termine del token HDUP.

Artyfact (ARTY)

Artyfact è un progetto che vuole rivolgersi alla fascia alta del mercato del gaming costruendo una piattaforma GameFi incentrata su un’esperienza di gioco che combinerà le funzionalità P2E con la possibilità di scoprire un open-world che si ispira a quello del calibro di GTA Online e Fortnite.

I giocatori potranno guadagnare il token ARTY giocando, con l’intenzione di incorporare un’ampia gamma di NFT di asset in-game come avatar, skin per armi e molto altro. Il progetto viene lanciato sulla Smart Chain di Binance e quindi beneficerà delle basse commissioni di transazione all’interno del suo mercato.

Il progetto ha un obiettivo ampio e mira a rilasciare un’esperienza di metaverso in futuro, consentendo agli utenti di partecipare a esperienze curate dall’utente e, se il progetto è in grado di realizzare le ambizioni significative del mondo delineato, potrebbe capitalizzare la crescita prevista dello spazio metaverso man mano che la tecnologia Web3 diventa più mainstream nei prossimi anni.

Dogodoge (DOGODOGE)

Dogodoge è un nuovo ed entusiasmante progetto di presale che vuole portare la moneta meme ispirata allo Shiba Inu a un livello superiore. Il progetto ha espresso l’ambizione di soddisfare un’ampia gamma di casi d’uso della criptovaluta e, cosa forse più importante, ha già presentato una serie di NFT diversi che riflettono opere d’arte di alta qualità raffiguranti cani.

Non mancano inoltre le ambizioni nel settore del play-to-earn, con piani che si concentrano sul mondo degli sport virtuali e che prevedono che DOGODOGE catturi parte dell’enorme industria delle corse dei cani tramite un equivalente supportato dal Web3.

Il progetto sta anche creando un exchange decentralizzato (DEX) noto come Dogo Swap. Questo non solo permetterà agli utenti di scambiare criptovalute in modo decentralizzato, ma costituirà la base del futuro ecosistema DOGODOGE, che potrebbe includere una serie più ampia di prodotti come altri giochi e un mercato per attirare gli utenti.

ECOTERRA (ECOTERRA)

Ecoterra è un nuovo interessante progetto che utilizza la tecnologia blockchain per promuovere azioni ambientali positive. Utilizzando l’applicazione R2E proprietaria, gli utenti possono guadagnare Ecoterra in cambio delle azioni che compiono per riciclare.

Il team di Ecoterra mira inoltre a creare un’ampia gamma di strumenti per i suoi utenti e si concentra in particolare su quelli aziendali con alcune delle altre funzionalità. Il progetto prevede un mercato di materiali riciclati e un mercato di compensazione delle emissioni di anidride carbonica e consente alle aziende di creare un profilo d’impatto per registrare le loro azioni positive.

Ecoterra potrebbe ottenere un successo significativo se riuscisse a farsi strada tra gli operatori aziendali per i quali le responsabilità ESG sono una preoccupazione crescente. Se riusciranno a catturare una parte di questo mercato, potrebbero essere in grado di ottenere un significativo aumento di prezzo nei prossimi anni.

Qual è il progetto giusto per realizzare i maggiori guadagni?

Sebbene siano disponibili diversi progetti nelle fasi iniziali, solo Metacade sarà al centro di un settore emergente destinato a una crescita esplosiva. Con un potenziale così incredibile, non c’è dubbio che Metacade sia la preferita dagli investitori per produrre i maggiori rendimenti e si prevede che rimanga una delle criptovalute più redditizie per gli anni a venire.

Con il presale che continua a procedere a ritmo sostenuto grazie all’elevato interesse degli investitori che si sono resi conto del potenziale del progetto, è probabile che il tempo a disposizione sia limitato per i fortunati investitori che vogliono assicurarsi dei MCADE ai prezzi altamente scontati disponibili durante il presale.

