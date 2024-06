Le crypto AI crollano in attesa delle decisioni sulle politiche monetarie negli USA - WienerAI è la migliore altcoin?

Le crypto AI stanno assistendo a una correzione su vasta scala, principalmente a causa del massiccio derisking in corso prima delle decisioni sulle politiche monetarie negli USA da parte della FED.

Anche la partnership storica di Apple con OpenAI non è riuscita a rafforzare il settore dell’intelligenza artificiale, con Worldcoin – nata da un’idea del CEO di OpenAI Sam Altman – in calo del 12% nelle ultime 24 ore.

Nel frattempo, le nuove prevendite di criptovalute sono molto richieste, principalmente perché non sono influenzate dal sentiment del mercato. Ad esempio, WienerAI, una nuova meme coin basata sull’intelligenza artificiale, ha già raccolto quasi 5,5 milioni di dollari nella sua prevendita.

Crollo delle crypto AI pre-FOMC: è il momento di comprare?

I dati di CoinMarketCap rivelano che la capitalizzazione di mercato delle criptovalute AI è diminuita del 7% nelle ultime 24 ore.

La maggior parte dei token più importanti, inclusi Near Protocol e Injective, sono diminuiti del 10%, mentre Render (RNDR) ha subito una correzione di quasi il 15%.

Anche i prezzi di Fetch.ai, SingularityNET e Ocean Protocol sono scesi di oltre il 10%. Ancora più importante, questi tre token sono scesi del 4% nell’ultima ora, dopo che la fusione ASI è stata rinviata di oltre un mese.

ASI – o Artificial Superintelligence Alliance – è una nuova moneta AI, creata dalla fusione di token FET, AGIX e OCEAN. Inizialmente, la fusione avrebbe dovuto iniziare oggi, 11 giugno, e concludersi entro il 13 giugno. Tuttavia, l’account X del progetto ha annunciato un rinvio a causa di problemi logistici.

La debolezza del settore dell’intelligenza artificiale non può essere attribuita esclusivamente a questioni fondamentali. Il mercato delle criptovalute, incluse Bitcoin ed Ethereum, oggi è crollato del 5%.

Gli esperti ritengono che gli investitori stiano riducendo il rischio proprio prima dei principali eventi macroeconomici che avranno luogo mercoledì. L’indice dei prezzi al consumo per maggio sarà pubblicato alle 8:30 ora di New York.

Seguirà la riunione del FOMC, che darà la prossima decisione sui tassi di interesse. Forse l’evento più importante è il discorso del presidente della Fed Jerome Powell alle 14:30.

I discorsi accomodanti di Powell post-FOMC hanno creato un minimo locale per 4 volte consecutive, seguito da un massiccio rally del 20% in Bitcoin. Gli investitori in criptovalute sperano che il presidente della Fed adotti nuovamente un atteggiamento accomodante, considerando che un atteggiamento aggressivo potrebbe comportare un movimento al ribasso molto più marcato.

WienerAI è la migliore Altcoin da comprare adesso?

WienerAI ($WAI) è una nuova meme coin basata sull’intelligenza artificiale che ha attirato l’attenzione dei traderi.

WAI ha già raccolto quasi 5,5 milioni di dollari in prevendita nelle prime settimane. La forte domanda per il nuovo token ha portato i popolari influencer delle criptovalute ad esprimere un sentiment rialzista

Mentre YouTuber ClayBro – che ha oltre 130.000 iscritti su X – sostiene WienerAI, un altro trader Jacob Bury sta addirittura suggerendo la possibilità che questo token garantisca rendimenti 100x.

WienerAI è molto più di una semplice meme coin con una mascotte esilarante. Sta invece lanciando il suo bot di trading AI di nuova generazione, che potrebbe generare dividendi significativi durante un mercato rialzista.

I titolari di token possono sfruttare il trading predittivo potenziato dall’intelligenza artificiale del bot e ricevere risposte a tutte le loro domande relative agli investimenti. Inoltre, possono beneficiare di trading senza soluzione di continuità e protezione MEV, senza costi aggiuntivi.

WienerAI ha un proprio protocollo di staking, che potrebbe essere un’eccellente fonte di reddito passivo per gli investitori al dettaglio. Secondo il suo dashboard di staking, gli staker ricevono attualmente ricompense con un APY superiore al 200%.