Le ECCELLENTI cuffie TWS OPPO Enco Air3 costano POCHISSIMO su eBay

eBay è ancora una volta lo store online di riferimento per fare affari incredibili: le ottime cuffie true wireless OPPO Enco Air3 sono in vendita a un prezzo super conveniente. Parecchio economiche anche quando vendute a prezzo pieno, quest’oggi le cuffie TWS del colosso cinese possono essere tue ad appena 48€ sfruttando il codice coupon “PSPRAPR24”.

Oltre ad essere super leggere e comode da indossare, le cuffie OPPO Enco Air3 sono anche perfettamente compatibili sia con iOS che con Android; quindi, ad esempio, puoi ascoltare tutta la musica che vuoi a casa sul tuo iPad e continuare sul tuo smartphone Android mentre sei in viaggio.

Appena 48€ su eBay per acquistare le cuffie true wireless OPPO Enco Air3

Il case di ricarica rapida ti assicura un’autonomia complessiva di ben 25 ore, mentre con il supporto ai controlli touch per gestire rapidamente (e facilmente) la musica in playback ma anche le telefonate in ingresso. Come se non bastasse, a tutto ciò si aggiunge anche un impianto audio di qualità con due driver dinamici da 13.4mm e il supporto alla cancellazione del rumore con IA (Intelligenza Artificiale) durante le telefonate.

Ti basta semplicemente inserire il codice coupon “PSPRAPR24” e puoi acquistare le cuffie true wireless di OPPO ad appena 48€, addirittura con tanto di consegna rapida in 72 ore inclusa nel prezzo.