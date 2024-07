Le magnifiche sette: ecco i progetti crypto da attenzionare nelle prossime settimane

Il mercato delle criptovalute è in fermento mentre ci avviciniamo ai mesi più caldi dell’anno. Dalle nuove entusiasmanti meme coin ai rivoluzionari protocolli Learn to Earn, non mancano le cosiddette gemme crypto, o potenziali stelle emergenti all’orizzonte. In questo articolo, approfondiremo e scopriremo di più in merito a sette nuove criptovalute che potrebbero essere destinate a una crescita esplosiva a luglio.

1. Pepe Unchained (PEPU)

In cima alla nostra lista delle nuove criptovalute che potrebbero esplodere c’è Pepe Unchained (PEPU).

La caratteristica principale di Pepe Unchained è la sua rete layer 2 creata esplicitamente per le meme coin. Consideralo come una corsia preferenziale per i meme token, che promette transazioni rapidissime e commissioni basse.

Con layer 2 come Base che hanno visto un’enorme crescita quest’anno, il tempismo di Pepe Unchained non potrebbe essere migliore. Il progetto ha già raccolto oltre 1,5 milioni di dollari in prevendita, dimostrando che c’è un reale appetito per la sua rete in fase di sviluppo.

Aggiungi alcune ricompense di staking – stimate al 1.122% all’anno – e avrai una ricetta per una potenziale esplosione dei prezzi. Quindi, se il team di Pepe Unchained riuscisse a mantenere le promesse, PEPU potrebbe diventare una meme coin da tenere d’occhio nelle prossime settimane.

2. LayerZero (ZRO)

Il prossimo è LayerZero (ZRO), un protocollo che consente una facile comunicazione tra blockchain.

Immagina un mondo in cui una dApp Ethereum può chattare senza sforzo con uno smart contract Solana: questo è ciò che LayerZero porta nel settore. Con il suo protocollo di interoperabilità omnichain, LayerZero sta affrontando uno dei maggiori grattacapi delle criptovalute: gli ecosistemi isolati.

E il token ZRO è il carburante che alimenta questa autostrada. Poiché il mercato DeFi continua a crescere, l’importanza di LayerZero potrebbe salire alle stelle. Inoltre, con il token ZRO al prezzo di soli $ 3,50, molti investitori lo vedono come un gioiello sottovalutato con un enorme potenziale di rialzo.

3. Blast (BLAST)

Blast (BLAST) sta cercando di massimizzare l’efficienza con la sua soluzione layer-2.

Pensalo come il compagno di Ethereum, che elabora le transazioni fuori chain e poi le raggruppa nuovamente sulla rete principale. Tuttavia, Blast non riguarda solo velocità più elevate: sta anche portando entrate passive alle masse.

Ad esempio, gli investitori che detengono ETH o stablecoin nel loro wallet Blast guadagneranno rendimento.

Pertanto, poiché le tariffe elevate di Ethereum sono ancora un punto dolente per molti utenti Web3, le funzionalità di Blast potrebbero vederlo aumentare in termini di popolarità, il che è un’ottima notizia per il prezzo del token.

4. WienerAI (WAI)

WienerAI (WAI) offre una combinazione unica di divertimento, meme coin e tecnologia di intelligenza artificiale.

La caratteristica principale è il suo bot di trading basato sull’intelligenza artificiale, in grado di identificare opportunità di acquisto promettenti per gli investitori in criptovalute. Non solo, ma può anche eseguire operazioni, il tutto senza commissioni.

Non sorprende che la prevendita di WienerAI sia stata un successo immediato, dato il fermento attorno alle criptovalute a tema AI.

La presale ha raccolto quasi 7 milioni di dollari prima ancora che il bot di trading fosse rilasciato. Al momento, i primi investitori possono acquistare token WAI per soli $ 0,000724 ciascuno.

E se questo slancio iniziale dovesse essere sostenuto, WienerAI potrebbe diventare un’altra nuova criptovaluta con un potenziale esplosivo a luglio.

5. zkSync (ZK)

Il prossimo nella nostra lista è zkSync (ZK). Come Blast, anche zkSync sta cercando di affrontare i problemi di scalabilità di Ethereum, questa volta con la tecnologia rollup a conoscenza zero.

zkSync raggruppa le transazioni off-chain, quindi presenta una “prova di validità” alla rete principale.

Il risultato sono transazioni superveloci e commissioni basse senza compromettere la sicurezza. Fondamentalmente, zySync ha la piena compatibilità EVM.

Ciò significa che le dApp basate su Ethereum possono facilmente fare il salto nella rete di zkSync. In definitiva, con i problemi crescenti di Ethereum oggetto ancora di discussione, la promessa di scalabilità di zkSync potrebbe vederlo (e il suo token ZK nativo) esplodere a luglio.

6. Biaoqing (BIAO)

Biaoqing (BIAO) è una nuova meme coin che mira a dare filo da torcere a PEPE e DOGE. BIAO porta la cultura orientale nel mercato delle criptovalute con il suo simpatico token ispirato ai panda.

Lanciata il mese scorso, questa coim basata su Ethereum è già cresciuta del 167% e ha conquistato il primo posto nella lista delle criptovalute di tendenza di CoinMarketCap.

Senza commissioni sulle transazioni e con un approccio incentrato sulla community, BIAO si sta posizionando come una coin dedicata alle persone.

Se BIAO potesse essere quotato su alcuni exchange più grandi, potrebbe verificarsi un aumento del volume di trading e potenzialmente un’esplosione dei prezzi.

7. 99Bitcoins Token (99BTC)

A completare la nostra lista di nuove criptovalute che potrebbero esplodere questo luglio c’è 99Bitcoins Token (99BTC). Gli sviluppatori stanno il settore dell’educazione crypto con il loro modello “Learn-to-Earn”.

Immagina di essere pagato per studiare: questo è essenzialmente ciò che offrirà 99Bitcoins Token.

Gli utenti guadagnano token da 99BTC completando corsi e superando quiz, trasformando le loro conoscenze in denaro digitale. A ciò, si aggiungono i piani del team di passare al nuovo standard di token BRC-20.

Questo piano, combinato con l’entusiasmo dell’approccio Learn to Earn, ha già aiutato il progetto a raccogliere oltre 2,3 milioni di dollari in prevendita. E con un listing DEX pianificato una volta terminata la prevendita, 99BTC potrebbe essere un’altra criptovaluta da tenere d’occhio questo mese.