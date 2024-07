Le meme coin a tema rama crescono: PeiPei aumenta del 45% mentre l'ICO di Pepe Unchained raccoglie 3 milioni di dollari

Sembra che i token a tema rana siano tornati alla ribalta. PeiPei (PEIPEI) è aumentato del 45% nell’ultimo giorno, diventando una delle meme coin a registrare guadagni più elevati.

Nel frattempo, anche Pepe Unchained (PEPU) sta ricevendo elogi e ha ora raccolto oltre 3 milioni di dollari nella sua fase ICO a tempo limitato.

Approfondiamo l’ascesa del token PEIPEI

Dopo aver oscillato lateralmente per alcuni giorni, PEIPEI è balzato a 0,0000003$. Oggi il token ha addirittura toccato un nuovo massimo storico prima di arretrare leggermente.

Questa coin a tema rana ha chiaramente attirato l’attenzione degli investitori ed è al quarto posto nella lista delle criptovalute di tendenza di CoinMarketCap.

E i numeri non mentono. I volumi spot sono alle stelle, in crescita del 74% nell’ultimo giorno a 198 milioni di dollari. Ciò è sufficiente per rendere PEIPEI la sesta meme coin più negoziata al mondo.

La cosa strana è che tutto questo sta accadendo mentre il mercato delle meme coin sta ancora cercando di capire dove andare. Inoltre, PEIPEI non ha alcuna utilità o caso d’uso, quindi è puramente guidato da acquisti speculativi.

La domanda è: durerà l’hype? È troppo presto per dirlo, ma PEIPEI è sulla strada giusta.

Segnali contrastanti nel mercato delle meme coin, ma PEIPEI è in controtendenza

L’ascesa di PEIPEI si distingue in un mercato che sta dando segnali contrastanti. Mentre DOGE e SHIB hanno ottenuto lievi guadagni nelle ultime 24 ore, altri token non se la passano altrettanto bene.

WIF e PEPE sono scesi di oltre il 2%, e BRETT ha subito un colpo molto più duro, perdendo quasi il 7%. I volumi spot nel mercato delle meme coin sono leggermente diminuiti, riflettendo il generale senso di cautela dei trader.

Questa cautela sembra legata a una più ampia incertezza. Bitcoin sta ancora lottando sotto i 60.000 dollari, e le notizie secondo cui il governo tedesco continua a svendere le proprie partecipazioni in BTC non aiutano. Pertanto, non sorprende che il Crypto Fear & Greed Index rimanga bloccato nel territorio della “paura”.

Nonostante questi ostacoli, PEIPEI è riuscita a invertire la tendenza. È impressionante, considerando che le meme coin spesso seguono l’esempio di Bitcoin. Tuttavia, resta da vedere se questo sia un segno della forza di PEIPEI o solo un rally temporaneo. Quindi, sarà interessante vedere dove andrà il PEIPEI nella seconda metà della settimana.

La prevendita di Pepe Unchained raggiunge i 3 milioni di dollari

Mentre PEIPEI si sta riprendendo, un altro progetto a tema rana sta andando bene nella sua ICO.

Nonostante le condizioni incerte, Pepe Unchained ha appena superato il traguardo dei 3 milioni di dollari, dimostrando che c’è ancora molto appetito per le meme coin.

Ciò che rende Pepe Unchained così entusiasmante è il suo obiettivo di creare una blockchain di livello 2 per le meme coin. Non è solo un’altra coin guidata dall’hype senza alcun caso d’uso.

Attraverso la rete layer-2, Pepe Unchained mira a offrire velocità più elevate, tariffe più basse e una migliore capacità di volume rispetto a Ethereum. È un piano ambizioso che potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli investitori interagiscono con le meme coin.

Pepe Unchained offre anche alcuni vantaggi interessanti per lo staking, con i primi investitori che guadagnano rendimenti stimati del 621% all’anno.

Pertanto, non solo il PEPU offre potenziali guadagni derivanti dall’apprezzamento dei prezzi, ma fornisce anche agli investitori un modo per guadagnare reddito passivo. Questo duplice approccio sta aumentando enormemente l’attrattiva del token.

Con il 20% della fornitura di 8 miliardi di token riservata agli acquirenti ICO, Pepe Unchained si sta concentrando sullo sviluppo della community. Questo approccio sta avendo successo: oltre 6.600 persone ora seguono la pagina Twitter ufficiale.

La grande domanda è: PEPU potrà seguire le orme di PEIPEI e registrare un simile aumento dei prezzi una volta raggiunto il mercato aperto?

La proposta di valore unica di PEPU e le forti prestazioni delle ICO sono senza dubbio segnali promettenti. Se il team di sviluppo riesce a mantenere questo slancio, cosa riserva il futuro a questo nuovo progetto meme?