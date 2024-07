Le meme coin aumentano mentre Bitcoin si avvicina ai 70.000 dollari: BOME in rialzo del 20%, PEPU raccoglie 6 milioni di dollari in presale

Bitcoin (BTC) si è avvicinato nuovamente alla soglia dei 70.000 dollari e gli investitori adesso si sentono ottimisti.

Come al solito, quando Bitcoin fa una mossa del genere, le meme coin tendono a seguirlo.

Book of Meme (BOME) e Pepe Unchained (PEPU) sono due token che attirano molta attenzione in questo momento – e potrebbero essere quelli da tenere d’occhio per ulteriori guadagni nei prossimi giorni.

Il discorso di Trump innesca un rally rialzista per Bitcoin e le meme coin

Bitcoin ha toccato di nuovo quota 70mila dollari nelle ultime ore.

Il balzo del 3% della crypto regina di ieri la colloca al suo punto più alto dal 12 giugno.

Ma cosa sta dietro a tutto questo rialzista? Di base c’è il discorso di Trump alla Bitcoin Conference 2024.

L’ex presidente USA ha puntato tutto su Bitcoin, promettendo di rendere gli Stati Uniti la “capitale mondiale delle criptovalute” se rieletto.

Ha discusso della creazione di una riserva nazionale di Bitcoin e della trasformazione delle criptovalute in un “risorsa nazionale permanente”.

Tuttavia, la posizione rialzista di Trump non sta solo facendo bene a Bitcoin.

Sta anche dando una spinta nel braccio all’intero spazio delle meme coin.

Se questa tendenza continua, potremmo vedere il mercato delle meme coin continuare a crescere nelle settimane e nei mesi a venire.

Book of Meme esplode del 23%, sale al 2° posto nella classifica dei migliori gainers di CoinMarketCap

Book of Meme è una delle meme coin che ha beneficiato maggiormente della crescita di Bitcoin.

Il prezzo del token è salito a $ 0,0105, un aumento del 23% rispetto a ieri.

Questo aumento porta BOME al suo valore più alto dal 28 giugno, dimostrando che i rialzisti hanno saldamente il controllo.

Ma non si tratta solo dell’azione dei prezzi.

Anche i volumi degli scambi spot di BOME sono esplosi, in crescita del 18% nelle ultime 24 ore raggiungendo i 350 milioni di dollari.

Ciò rende BOME la quinta meme coin più scambiata al mondo, superando sia BONK che FLOKI.

Tutta questa positività è arrivata nonostante nessuna novità o sviluppo significativo dal progetto Book of Meme stesso.

È un ottimo esempio di come le meme coin possano rafforzarsi esclusivamente sulle dinamiche di mercato piuttosto che su fattori fondamentali.

La prevendita di Pepe Unchained supera i 6 milioni di dollari

Pepe Unchained è un’altra meme coin che sta sfruttando questo momento di positività.

Mentre è ancora in fase di prevendita, Pepe Unchained ha superato la soglia dei 6 milioni di dollari di finanziamento durante il fine settimana.

Questo traguardo impressionante evidenzia il livello di interesse nei piani del progetto.

Questi piani includono la creazione di una rete blockchain Layer-2 dedicata per le meme coin.

Consideralo come una corsia preferenziale per le transazioni di meme coin, che promette velocità più elevate e commissioni inferiori rispetto a Ethereum.

Questo approccio potrebbe migliorare in modo significativo l’esperienza di scambio di meme coin.

L’app di staking di Pepe Unchained si aggiunge all’appello.

I titolari di PEPU possono fare staking e generare rendimenti annuali del 311%.

Gli investitori si sono già impegnati 514 milioni di token PEPU, il tutto prima che il token venga lanciato ufficialmente sugli exchange.

I profili Twitter e Telegram del progetto sono pieni di attività, con tutti, dai veterani esperti delle criptovalute ai “degens” amanti dei meme, che vogliono prendere parte all’azione.

Quindi, mentre la prevendita di Pepe Unchained prosegue, tutti gli occhi sono puntati sul suo lancio ufficiale e sulla possibilità che possa diventare la prossima grande storia di successo delle meme coin.