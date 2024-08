Le meme coin da tenere d'occhio questa settimana: Neiro Ethereum, Mog Coin e Base Dawgz

I trader italiani sono sempre alla ricerca delle criptovalute più performanti e continuano a scommettere sulle migliori meme coin.

E lo fanno per una buona ragione. Il settore continua a sovraperformare il mercato più ampio, e di recente non è stato diverso.

Detto ciò, vediamo di seguito le meme coin che dovresti attenzionare questa settimana.

Neiro Ethereum

Nell’ultima settimana, le meme coin hanno mostrato una notevole forza, ma Neiro Ethereum è stato uno dei migliori token.

Se avessi investito in NEIRO una settimana fa, ora saresti più ricco dell’80%.

Ha una capitalizzazione di mercato inferiore a 240 milioni di dollari.

Ciò lascia spazio a circa 15x per catturare Pepe e 65x per catturare Dogecoin.

Ora, non vi è alcuna garanzia che arrivi a tanto, ma sta dimostrando una forza enorme. E con una capitalizzazione di mercato bassa, c’è un enorme potenziale di rialzo.

Inoltre, si prevede che la prima grande quotazione sui CEX di NEIRO sia imminente.

ByBit ha twittato “Woof” oggi, che secondo i trader indica una quotazione imminente.

Attualmente, Neiro Ethereum viene scambiato a $ 0,2361. È aumentato del 10% oggi, dell’80% questa settimana e del 1.611% questo mese.

Il suo volume di scambi 24 ore su 24 ammonta attualmente a 28 milioni di dollari, in crescita del 95% oggi.

Mog Coin

Non è solo Neiro Ethereum a prosperare questa settimana. Anche Mog Coin sta mostrando forza.

Questa crypto basata su Ethereum e a tema felino è stata di gran moda negli ultimi mesi, superando di gran lunga le sue controparti di meme coin.

E in questo momento, Mog Coin potrebbe trovarsi a un punto di svolta nella sua traiettoria.

Il popolare trader Cryptoknight allude al fatto che il prossimo passo in avanti è in arrivo poiché Mog Coin stabilisce un supporto alla sua resistenza di giugno.

Secondo Cryptoknight, MOG potrebbe vedere guadagni quasi 3 volte nelle prossime settimane.

Poiché Mog Coin è basato sulla rete Ethereum, il suo prezzo è legato a quello di Ethereum.

Attualmente, MOG viene scambiato a 0,000001278 dollari, in ribasso del 13% oggi, in rialzo del 30% questa settimana e in ribasso del 22% questo mese.

Ha una capitalizzazione di mercato di 465 milioni di dollari e un volume di scambi di 35 milioni di dollari nelle 24 ore, in crescita del 45% oggi.

Base Dawgz

Come accennato, il valore di Mog Coin potrebbe essere correlato a quello di ETH perché è su Ethereum.

Ma ecco perché Base Dawgz è un token da guardare con attenzione.

A differenza della maggior parte delle meme coin, Base Dawgz è disponibile su più blockchain.

La sua rete principale è Base, ma è disponibile anche su Ethereum, Solana, Avalanche e BSC.

Base Dawgz è un token della community di cui tutti gli appassionati di meme coin possono godere. Ciò ne amplifica il potenziale di crescita.

Inoltre, Base Dawgz si concentra in modo significativo sui premi della comunità.

Gli investitori possono puntare i propri token per aumentare il loro acquisto. Attualmente possono guadagnare più di un APY del 900%.

Possono anche guadagnare token $DAWGZ indirizzando altri alla prevendita.

La prevendita è in corso. Finora ha raccolto 2,8 milioni di dollari.

Gli investitori possono acquistare Base Dawgz oggi al prezzo più basso.

Brett

Brett ha molto da offrire.

Non ultimo è che potrebbe essere presto quotato su Binance.

Questo perché è la più grande meme coin ancora quotata in borsa.

Quindi, man mano che Binance estende la sua offerta memetica, Brett sarà probabilmente la sua prima scelta.

Inoltre, poiché Brett è la principale meme coin su Base, ha anche il sostegno di Coinbase.

E mentre le quotazioni di token scherzosi di Coinbase sono più rare, una quotazione per Brett non è fuori discussione.

A lungo termine, Brett ha un futuro brillante. Ma sembra forte anche nel breve termine.

Brett ha superato la maggior parte delle altre meme coin questa settimana, con un aumento di oltre il 30%. In prospettiva, Dogecoin è cresciuto del 13% e Pepe del 19%.

Attualmente, Brett viene scambiato a 0,09248 dollari, in calo del 2% oggi e del 17% questo mese.

Detiene una capitalizzazione di mercato di 919 milioni di dollari e un volume di scambi di 35 milioni di dollari nelle 24 ore.

PlayDoge

Con gli investitori che stanno tornando a investire nelle criptovalute, PlayDoge potrebbe essere uno dei progetti che ne trarranno maggiori benefici.

Questo perché ha un aspetto “Gioca e guadagna” insieme al suo fascino memetico.

E se ci sono due cose che i trader al dettaglio amano, sono i meme e i giochi.

Il progetto è ispirato all’iconico gioco degli anni ’90 Tamagotchi.

Similmente all’originale, gli utenti di PlayDoge si prenderanno cura di un animale domestico virtuale, assicurandosi che sia felice e in salute.

Ma la grande differenza è che gli utenti PlayDoge guadagneranno criptovalute gratuite giocando.

È un gioco da ragazzi e potrebbe portare a un’adozione di massa.

Possono anche mettere in staking i loro token per un APY del 77%. PlayDoge è in fase di prevendita e finora ha raccolto 6 milioni di dollari.