Le meme coin su Solana aumentano: dogwifhat sale del 20% e Sealana raccoglie $ 3 milioni

Ancora meme coin sugli scudi e a far parlare delle loro incredibili performance, come se ancora qualcuno riuscisse a stupirsi di quali magie questi token sono in grado di regalare al mondo.

WIF, ovvero la meme coin dogwifhat creata su chain Solana e in grado di far segnare numeri record in pochissimo tempo, è tornata alla carica facendo ancora una volta parlare di sé.

Negli ultimi 7 giorni ha tirato fuori dal cappello che indossa il cagnolino un incredibile +20% ai massimi, il quale è ora un comunque strabiliante +15% al momento della scrittura di questo articolo per via di un ritracciamento del mercato in generale.

Questo riporta la meme coin entro le prime 30 crypto del mercato per capitalizzazione, con un valore complessivo di oltre 3,4 miliardi di capitale. Questa posizione, già di per sé strabiliante, potrebbe poi essere ulteriormente migliorata dato che ci sono svariate crypto a brevissima distanza e la top 20 a un +75% che non sembra irraggiungibile.

Dove potrà arrivare WIF nei prossimi giorni? Difficile dirlo dato che il mercato delle meme coin è sempre serratissimo e, nuovi progetti interessanti, possono arrivare in un qualunque momento a rubare la scena o a sfruttare la gloria riflessa di altri meme arrivati prima di loro.

Quindi è tempo di guardare altrove? No, è sempre il momento giusto per guardarsi attorno, non tanto per abbandonare vecchi progetti in favore di altri nuovi ma per diversificare la propria strategia e, magari, pescare dal mucchio qualche nuova gemma.

Sealana sulle orme di dogwifhat?

A tal proposito, una moneta che sembra avere le carte in regola per il successo è certamente Sealana, una crypto che vuole cambiare le carte in tavola nel settore delle meme coin.

Perché tutto il successo deve sempre essere ad appannaggio dei cani? Sono forse gli unici a meritare le luci della ribalta? Non secondo Sealana, una coin creata sul meme di una foca in sovrappeso ispirata a South Park.

Mai sentito parlare del cartone animato? Si tratta di uno dei più irriverenti e politically scorrect che la TV abbia mai trasmesso, il che è certamente un qualcosa che va in controtendenza con il trend attuale.

Ma perché potrebbe essere Sealana la prossima gemma? Per il semplice fatto che, il trend delle meme coin su Solana, è più attivo che mai. Anzi, sembra che non abbia mai davvero perso quota, dato che anche nei momenti di ritracciamento del mercato WIF non ha mai perso colpi, se non in misura contenuta.

Questo però basta per Sealana? Potrebbe, ma ci sono altri segnali all’orizzonte che puntano forte sul successo di Solana e del suo ecosistema.

In primis, il fatto che sia stato approvato in fretta e furia l’ETF su Ethereum, il che significa che il prossimo nome sulla lista in ordine di capitalizzazione è proprio Solana. Non significa che sarà approvato a breve, nessuna notizia in merito, ma il mercato si muove in fretta.

La corsa alla Casa Bianca si sta spostando sulle crypto, il che significa che i candidati potrebbero fare grandi promesse (Trump già lo sta facendo) sull’intero settore crypto. Questo potrebbe portare all’approvazione (tra le altre cose) di nuovi ETF, con Solana in pole position.

Reduci da Ethereum, è facile immaginare che questo ETF potrebbe spingere l’intero ecosistema Solana verso nuove vette, proiettando una crypto come Sealana ancora più in alto. Il mercato sembra già aver fiutato questo, con la prevendita di SEAL che ha raccolto oltre 3 milioni in pochissimi giorni.

Già adesso siamo in pieno bull market per le meme coin e, in particolare, le meme coin su Solana. Nelle prossime settimane le cose potrebbero davvero andare fuori controllo (in senso positivo) se queste previsioni dovessero avverarsi. A quel punto, avere qualche SEAL in portafoglio potrebbe regalare grandissime gioie agli investitori.

