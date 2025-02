Le migliori app per segnalare autovelox e i limiti del Codice della strada

Viaggiare in sicurezza o evitare le multe? È il dilemma degli automobilisti nell’era delle app autovelox, strumenti tecnologici che si fanno sempre più popolari ma che sollevano interrogativi sui limiti imposti dalla legge.

Le applicazioni per smartphone che segnalano la presenza di rilevatori di velocità sono ormai un punto fermo della mobilità moderna. Tra queste spiccano nomi come Google Maps, Waze e TomTom Go Navigation, che offrono diverse funzionalità per aiutare i conducenti a muoversi con maggiore consapevolezza. Tuttavia, queste tecnologie non sono esenti da controversie legali.

Ogni app si distingue per caratteristiche specifiche: Google Maps consente di segnalare sia autovelox fissi che mobili, mentre TomTom Go Navigation si distingue per il funzionamento offline. Waze, invece, offre un servizio arricchito da informazioni su traffico e incidenti, e la premium Coyote garantisce avvisi in tempo reale grazie a una community particolarmente attiva, con segnalazioni che arrivano fino a 30 km di anticipo.

Il panorama include anche ViaMichelin, apprezzata per il monitoraggio del traffico, e Radarbot, disponibile in versione base o premium. Gli utenti Apple possono invece contare sulle Mappe native, che integrano la segnalazione di tutor e dispositivi di rilevamento velocità.

Nonostante le numerose opzioni disponibili, il Codice della strada stabilisce limiti precisi: l’articolo 45, comma 9-bis, vieta l’uso di strumenti che forniscano l’ubicazione esatta degli autovelox. Pertanto, queste applicazioni sono legali solo se indicano zone generiche dove i rilevatori potrebbero essere presenti.

La sfida principale rimane quella di bilanciare l’innovazione tecnologica con la sicurezza stradale, evitando che tali strumenti incentivino comportamenti pericolosi. L’obiettivo è promuovere una guida responsabile, dove la tecnologia funge da supporto senza sostituire l’attenzione del conducente.