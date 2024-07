Le migliori criptovalute da comprare in vista della prossima bull run del 2025

Il sentiment di mercato è diventato positivo durante la scorsa settimana quando Bitcoin è balzato sopra i 63.000 dollari e ha recuperato alcuni livelli di supporto cruciali.

Con l’anticipazione di una nuova corsa al rialzo, gli investitori sono ora alla ricerca delle migliori crypto presale su cui investire.

Questo è il motivo per cui abbiamo selezionato alcune delle migliori prevendite di criptovalute con una reale utilità e un elevato potenziale di rialzo nella prossima corsa al rialzo.

Pepe Unchained

Pepe Unchained ($PEPU) è una delle prevendite di criptovalute più interessanti sul mercato.

È una piattaforma unica ispirata al popolarissimo meme Pepe ma con la propria blockchain di livello 2. Questa funzionalità garantisce transazioni più veloci e costi inferiori rispetto ad altri token Ethereum.

Il progetto offre ricompense elevate per le persone che detengono e mettono in staking i propri token $PEPU. Al momento in cui scrivo, puoi guadagnare un APY di oltre il 500%. Finora sono già stati messi in staking oltre 317 milioni di token, dimostrando l’elevata fiducia degli investitori.

La fase di prevendita offre il 20% della fornitura di 8 miliardi di token. Vale la pena notare che la prevendita di Pepe Unchained ha già raccolto oltre 3,7 milioni di dollari.

Per ulteriori informazioni basta seguire il gruppo Telegram di Pepe Unchained e il profilo X (già Twitter). per interagire con gli altri e ottenere gli ultimi aggiornamenti.

WienerAI

Un’altra criptovaluta di tendenza e che mostra un elevato potenziale di rialzo è WienerAI ($WAI).

È una nuova moneta meme che combina l’intelligenza artificiale con un divertente tema di cane per offrire un potente bot di trading.

Questo bot di trading utilizza la tecnologia predittiva basata sull’intelligenza artificiale per aiutare i trader a individuare le migliori operazioni. E la parte migliore? Non addebita alcuna commissione per questo.

WienerAI offre anche un programma di staking altamente gratificante con un tempo di stampa APY superiore al 150%. I premi per lo staking diminuiranno nel tempo, quindi è meglio puntare presto.

La prevendita in corso è già stata un enorme successo, raccogliendo oltre 7,4 milioni di dollari in pochi mesi dal lancio.

PlayDoge

PlayDoge ($PLAY) è una nuova promettente criptovaluta che ha già raccolto oltre 5,7 milioni di dollari in prevendita.

Combina il fascino delle popolari meme coin come Dogecoin con un gioco altamente gratificante. Il gioco PlayDoge presenta un personaggio di cane Doge 2D come i vecchi giocattoli Tamagotchi. Guadagni token $PLAY prendendoti cura del tuo animale domestico.

Puoi competere in una classifica per vincere token e premi extra.

Si prevede che il mercato dei giochi crescerà enormemente nei prossimi anni. Partecipare presto a questo gioco divertente e potenzialmente virale potrebbe essere una buona idea per il prossimo boom delle criptovalute.

99Bitcoins Token

Chiudiamo con il token 99Bitcoins ($99BTC), nuova crypto di tendenza che trae spunto dal noto progetto educativo sulle crypto chiamato 99Bitcoins.

99Bitcoins ha una consolidata community di sostenitori, con 700.000 iscritti su YouTube e oltre 2 milioni di utenti per i suoi corsi.

Ora ha lanciato un nuovo sistema “impara e guadagna” in cui puoi guadagnare premi imparando a conoscere le criptovalute e rispondendo a quiz.

Vale la pena notare che il token passerà successivamente da Ethereum al nuovo standard BRC-20 Bitcoin. Hanno anche in programma di aggiungere più funzionalità, come una piattaforma di trading, la creazione di gruppi VIP e la condivisione di suggerimenti di trading.