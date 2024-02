Le migliori crypto del 2024

Dopo il crollo del 2022, il settore delle criptovalute è riuscito a riprendersi, con una crescita complessiva registrata nella seconda metà del 2023 e che ha visto il Bitcoin superare i 40.000 dollari.

Tuttavia, i trader neofiti potrebbero sentirsi disorientati di fronte alla grande quantità di token sul mercato, tra quelli consolidati e i nuovi progetti appena lanciati.

Per questo abbiamo creato questa guida sulle crypto da valutare. Leggendola sarà possibile capire le caratteristiche degli asset migliori su cui investire.

Quali sono le migliori crypto da valutare oggi

Il mercato delle criptovalute è in attesa di una nuova fase rialzista. Secondo gli analisti, nel 2024 l’aumento del valore del Bitcoin generato dagli ETF Spot e dall’halving potrebbe trainare anche le altcoin

Vediamo quali sono le crypto da valutare, tra progetti in presale e asset consolidati.

Bitcoin Minetrix (BTCMTX)

Bitcoin Minetrix è una delle crypto da valutare in presale più promettenti dell’anno. Si tratta di una piattaforma di cloud mining del Bitcoin, basata sullo staking del token nativo BTCMTX.

Gli utenti potranno mettere in stake i loro BTCMTX e ricevere in cambio dei token ERC-20 non scambiabili. Questi, sotto forma di crediti di mining, si potranno bruciare in modo da generare hashrate, ovvero la potenza di calcolo necessaria per la convalidazione dei blocchi sulla blockchain del Bitcoin.

Più elevato sarà l’hashrate, maggiori saranno le possibilità di guadagnare BTC. Con Bitcoin Minetrix, gli utenti potranno scegliere liberamente quanto investire nel mining del Bitcoin, inoltre potranno vendere e prelevare i token in qualsiasi momento, senza l’intervento di terze parti.

Il BTCMTX viene venduto in presale a 0,0132 dollari. Il progetto ha raccolto più di 10 milioni di dollari, avvicinandosi all’obiettivo di 15 milioni di dollari.

Comprando i token in presale con ETH, USDT o carta di credito, sarà possibile fare subito stake e ottenere ricompense passive in BTCMTX.

Vai alla Presale di Bitcoin Minetrix

Meme Kombat (MK)

Un progetto interessante per gli appassionati di gaming P2E, Meme Kombat è una piattaforma di gioco basata sull’intelligenza artificiale e sulle scommesse.

I giocatori dovranno scommettere sui combattimenti tra i personaggi delle meme coin più famose, il cui risultato sarà stabilito da un’intelligenza artificiale.

Per giocare, sarà necessario valutare il token nativo MK, puntando una parte di quelli in stake per scommettere contro altri giocatori o il gioco stesso. Gli utenti dovranno escogitare strategie basandosi sulle caratteristiche dei personaggi e sulle meccaniche in-game.

Le vittorie verranno ricompensate in token MK e registrate sulla blockchain, così come i risultati e le transazioni.

Meme Kombat ha raccolto più di 7,8 milioni in presale, con il token MK venduto a 0,279 dollari. Meme Kombat è tra le crypto più interessanti per gli amanti del gaming anche per il suo programma di aggiornamenti stagionale, ispirato ai Gaas (Games as a Service).

Vai alla Presale di Meme Kombat

eTukTuk (TUK)

eTukTuk è un ambizioso progetto di criptovaluta green che prevede la creazione di un sistema di trasporti ecologico basato su tuk tuk elettrici e stazioni di ricarica.

Il team di sviluppo prevede di lanciare eTukTuk in Sri Lanka, per poi espandersi anche in altri paesi in caso di successo. Il token nativo TUK si potrà utilizzare sia per i pagamenti del trasporto con i tuk tuk, sia per le ricariche alle stazioni dedicate.

Inoltre, etuktuk utilizzerà l’intelligenza artificiale per ottimizzare gli spostamenti, i consumi e la manutenzione dei veicoli.

Il progetto prevede il lancio di un gioco P2E ispirato a Crazy Taxi, titolo di culto prodotto da SEGA nel 1999. I giocatori dovranno prendere passeggeri e portarli a destinazioni in una riproduzione virtuale di una città dello Sri Lanka, in modo da guadagnare ricompense in TUK.

Il token viene venduto a 0,02625 dollari in presale. Al momento il progetto ha raccolto più di 720.000 dollari.

Vai alla Presale di eTukTuk

SPONGE V2 (SPONGE V2)

SPONGE V2 è la seconda versione della meme coin SPONGE, creata per rilanciare il token sul mercato e dare la possibilità agli investitori di ottenere un guadagno del 100x o superiore.

Chiaramente, parlando di una meme coin, SPONGE V2 è una crypto da valutare nel breve periodo, in quanto potrebbe crescere dopo il lancio, oppure scomparire dal mercato nel giro di poco tempo.

A differenza di altre presale, SPONGE V2 non consente agli utenti di valutare subito il token. Infatti, sul sito ufficiale si potranno valutare i token SPONGE.

Una volta completato l’acquisto, gli SPONGE verranno messi subito in stake e bloccati per il bridging alla seconda versione. Quindi, più token SPONGE si acquisteranno e più SPONGE V2 si otterranno una volta completato il dump.

Per attirare gli utenti, il team di SPONGE V2 sta sviluppando un gioco di corse P2E, dove sarà possibile giocare e guadagnare ricompense passive.

Vai alla Presale di Sponge V2

Bitcoin (BTC)

Il Bitcoin è la migliore crypto da valutare per un investimento a lungo termine, nonché la più famosa dell’intero settore.

Al momento, l’asset ha un valore di circa 42.170 dollari, mentre il market cap si attesta sugli 827 miliardi di dollari.

Di recente, la SEC (Securities Exchange Commission) degli Stati Uniti ha approvato gli ETF Spot su Bitcoin, fornendo agli investitori la possibilità di seguire il valore del BTC senza le conoscenze tecniche relative agli asset digitali.

Questo fa ben sperare in una imminente crescita della criptovaluta, il cui valore potrebbe ricevere un’ulteriore spinta dall’halving, previsto per la prossima primavera.

L’halving dimezzerà le ricompense per la convalidazione dei blocchi ai miner, riducendo l’offerta di BTC sul mercato e generando un aumento della domanda di quelli rimanenti. Pertanto, investire in Bitcoin potrebbe rivelarsi fruttuoso.

Ethereum (ETH)

La seconda criptovaluta più importante del settore, Ethereum ha un valore di 2.273 dollari e un market cap di circa 273 miliardi.

A differenza di Bitcoin, Ethereum è anche una piattaforma blockchain decentralizzata e open-source, quindi sfruttata anche dagli sviluppatori per la creazione di applicazioni, come smart contract e NFT.

Lo scopo principale di Ethereum è creare una rete decentralizzata, per consentire agli utenti di tutto il mondo di sviluppare software, evitando i rischi di censura e frode. Inoltre, Ethereum viene costantemente aggiornata, con l’ultimo aggiornamento “London” risalente ad agosto del 2021.

Questa sua caratteristica, la rende una delle crypto da valutare più interessanti sul mercato, nonché una delle principali utilizzate per l’acquisto dei token in presale.

Tether (USDT)

Tether è una delle cosiddette stablecoin, ovvero supportata dal dollaro USA. In generale, lo USDT si rivela meno volatile di altre criptovalute, proprio perché legata ad una valuta fiat. Per questo motivo, molti ritengono che USDT sia una delle crypto da valutare più sicure sul mercato.

Non a caso, insieme a Ethereum, lo USDT viene comunemente utilizzato per valutare altre criptovalute durante le presale. Al momento, lo USDT vale circa 1 dollaro e ha un market cap di 96 miliardi di dollari.

Come si individuano le crypto migliori

Per capire quali crypto valutare è necessario svolgere le dovute ricerche in merito. Ad esempio, con una crypto in presale è bene leggere il whitepaper del progetto, per capire quali sono gli obiettivi e cosa può offrire.

Allo stesso modo, occorre verificare se lo smart contract del token è stato verificato, in modo da essere sicuri di non incorrere in truffe.

Un’altra strategia è visitare i social network del progetto su cui si desidera investire per vedere le interazioni degli altri utenti. Consultare siti web o canali youtube con analisi sulle criptovalute può tornare utile, in modo da sapere cosa ne pensano gli esperti su un determinato asset.

Detto questo, bisogna tenere conto che i progetti in presale possono crescere esponenzialmente dopo il lancio, oppure avere un breve rally per poi scendere.

Per quanto riguarda le criptovalute consolidate come Bitcoin ed Ethereum, occorre documentarsi attentamente sulle previsioni del loro valore e controllare sia il market cap, sia il volume di trading. Nonostante siano le due criptovalute più importanti, Bitcoin ed Ethereum sono comunque molto volatili, inoltre presentano un costo elevato.

Come si comprano le crypto

È possibile valutare le criptovalute attraverso diversi metodi. Il consiglio generale è quello di scegliere il metodo di acquisto in base alla propria esperienza e alle proprie preferenze.

Prima di acquistare criptovalute, occorre procurarsi un wallet digitale come Metamask. Una volta selezionato il wallet desiderato e creato un account, sarà possibile scaricarlo sul proprio dispositivo per poterlo utilizzare per la compravendita di asset digitali.

Exchange di criptovalute

La maggior parte delle migliori crypto da valutare si trovano sugli exchange, ovvero piattaforme online dove è possibile valutare, vendere e scambiare asset digitali. Gli exchange sono il metodo più conosciuto per l’acquisto di criptovalute, in quanto offrono tantissimi token e commissioni basse.

Sul mercato ci sono diversi asset come ad esempio OKX, Binance e Coinbase. Per accedere agli exchange è necessario creare un account, fornendo informazioni personali come nome e cognome, numero di telefono ed e-mail.

Una volta creato e verificato l’account su un exchange, occorre effettuare un deposito sul tuo account tramite carta di credito, di debito o bonifico bancario. In seguito sarà possibile selezionare la crypto da valutare e inserire la quantità che si desidera acquistare.

Presale

Le criptovalute in fase presale non sono ancora state lanciate sul mercato, pertanto non sarà possibile trovarle sugli exchange. Per acquistare i token in presale, occorre recarsi sul sito ufficiale della presale e collegare un wallet digitale.

In generale, la maggior parte delle cripto in presale si può valutare con ETH e USDT, quindi si dovrà caricare il proprio wallet con una di queste due criptovalute. Chiaramente, prima di investire su una crypto in presale è sempre bene controllare quali siano i metodi di pagamento supportati.

Broker crypto

I broker online consentono di comprare criptovalute tramite un conto di trading. Ci sono diversi broker online, quindi è sempre bene valutare quali sono i migliori e i più affidabili.

Si tratta di un metodo più intuitivo degli exchange, in quanto permette di tenere le criptovalute acquistate sulla piattaforma, senza dover necessariamente avere un wallet digitale.

I broker vengono utilizzati da chi vuole avvicinarsi al mondo degli asset digitali. In generale però, i broker possono avere delle commissioni più alte rispetto agli exchange e presentare delle limitazioni sul trasferimento di criptovalute dalla loro piattaforma al proprio wallet.

Come ottenere le crypto gratis

Ci sono alcuni metodi per ottenere gratuitamente le criptovalute, come ad esempio il mining, lo staking e gli airdrop.

Mining

Il mining consiste nel convalidare i blocchi su una blockchain di una criptovalute che utilizza un meccanismo Proof-of-work, in modo da ricevere ricompense passive.

L’attività di mining più diffusa al mondo è quella del Bitcoin, svolta grazie a computer dedicati che dispongono di un’elevata potenza di calcolo.

Questa potenza di calcolo, chiamata hashrate, viene utilizzata per risolvere un complesso problema matico, la cui soluzione porta alla validazione dei blocchi e all’ottenimento di BTC.

Sebbene permetta di ottenere BTC senza doverlo acquistare sugli exchange, il mining del Bitcoin presenta dei costi di allestimento e mantenimento elevati.

L’hardware per il mining ha un costo di mercato notevole, inoltre per assemblare un computer per il mining sono necessarie determinate conoscenze tecniche. A questo si aggiunge l’elevato consumo elettrico dell’attrezzatura.

Staking

Lo staking è un’alternativa più accessibile al mining, abilitata dalle altcoin e dai progetti in presale che utilizzano un meccanismo Proof-Of-Stake. A differenza del Proof-of-Work, questo meccanismo permette di validare i blocchi semplicemente bloccando un importo della criptovaluta sulla blockchain.

Come il mining, lo staking permette di ottenere un reddito passivo, solitamente calcolato in base all’APY (Annual Percentage Yield) e alla partecipazione allo staking pool.

Alcune delle crypto da valutare presenti in questa guida permettono agli utenti di fare staking. Per poter fare stake, occorre prima acquistare la criptovaluta.

Airdrop

Gli Airdrop sono ricompense in token che gli sviluppatori di una criptovaluta possono decidere di distribuire tra gli utenti. Solitamente, gli Airdrop vengono utilizzati come strategia di marketing, al fine di attirare i trader a una presale.

La cifra di token di un Airdrop viene distribuita tra gli utenti che partecipano all’estrazione, portando a termine determinati task o semplicemente acquistando l’asset in presale.

Come diversificare il wallet

I trader esperti nel settore delle criptovalute, tendono a diversificare il proprio wallet digitale. Si tratta di una strategia che prevede l’acquisto di asset consolidati come Bitcoin ed Ethereum per investimenti a lungo termine, insieme ad alcuni token speculativi (ad esempio le meme coin) per investimenti a breve termine.

In questo modo, se il mercato entra in fase ribassista con il Bitcoin in calo, gli investitori possono cercare di guadagnare acquistando altcoin con un valore più basso, ma con un alto potenziale di crescita.

In generale quindi, conviene “equilibrare” gli investimenti, tenendo sempre in considerazione la volatilità del mercato.

Crypto da valutare nel breve periodo

Le crypto da valutare per investimenti a breve termine sono solitamente quelle in presale, in quanto fino al lancio non vengono influenzate dalla legge della domanda e dell’offerta.

I trader possono acquistare un token in presale a un valore conveniente, in modo da avere un profitto nel caso di un rally post-lancio. Nel caso delle meme coin, capita spesso che l’hype generato dal marketing durante la presale, porti a un lancio esplosivo.

Dopo il lancio però, molte meme coin tendono a calare di valore, in quanto i trader tendono a vendere i token per passare ad altri progetti.

Crypto da valutare nel lungo periodo

Le crypto da valutare per investimenti a lungo termine sono quelle consolidate sul mercato come Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana e le due meme coin principali, ovvero Shiba Inu e Dogecoin.

I trader tendono a tenere nel proprio wallet le criptovalute con un market cap alto, in quanto possono sempre fruttare dei guadagni, passando da fasi ribassiste a quelle rialziste.

Pro e contro delle crypto

Investire in criptovalute comporta dei vantaggi e degli svantaggi, di cui ogni trader deve tenere conto in modo da poter prendere decisioni oculate. Vediamo qui di seguito quali sono i pro e contro delle crypto da valutare .

Pro

Guadagni generati: diverse criptovalute permettono di generare un guadagno notevole, in quanto possono crescere nel giro di pochi giorni o addirittura ore, raggiungendo picchi elevati.

Decentralizzazione: le criptovalute non dipendono da istituzioni centrali, quindi è possibile comprarle e venderle senza l’intervento di terze parti. La decentralizzazione è parte del fascino del settore degli asset digitali.

Bene rifugio: criptovalute come il Bitcoin stanno guadagnando sempre di più popolarità come “bene rifugio”, arrivando agli stessi livelli dell’argento. Molte persone negli Stati Uniti, stanno investendo in Bitcoin in vista di un possibile crollo del dollaro statunitense.

Innovazione: le criptovalute si basano sulla tecnologia blockchain, un’innovazione tecnologica che si sta estendo anche in altri settori. Inoltre, gli asset digitali abbracciano altri campi come quello dell’intelligenza artificiale, del gaming e dei trasporti green.

Contro

Volatilità: il mercato delle criptovalute è estremamente volatile. Questo vuol dire che i valori degli asset possono subire crolli vertiginosi, così come impennate. Di conseguenza, investire cifre elevate nel settore delle criptovalute può rivelarsi una lama a doppio taglio.

Sicurezza: il settore delle crypto è spesso soggetto a frodi e violazioni della sicurezza. I wallet digitali sono soggetti al rischio di hacking, per questo i trader devono impostare password sicure e custodirle con attenzione.

Barriere tecniche: l’adozione delle criptovalute è ancora molto limitata, in quanto non tutti desiderano interfacciarsi con tecnologie complesse come la blockchain. Queste barriere tecniche impediscono l’accesso alla maggior parte delle persone, per questo il settore delle criptovalute rimane ancora di nicchia.

Convengono le crypto oggi?

In generale, dipende molto dalle proprie esigenze, dalla disponibilità economica e dalla propria tolleranza al rischio. Prima di tutto, bisogna considerare che le criptovalute non sono un passaporto per la ricchezza, ma si comportano come qualsiasi altro asset.

Al momento, il mercato sta vivendo una fase positiva, in quanto ci sono diversi eventi che possono generare una crescita degli asset principali. Inoltre, alcune crypto da valutare in presale che abbiamo analizzato in questa guida, verranno lanciate durante il 2024 e quindi potrebbero giovare del mercato rialzista.

Chiaramente, prima di investire è necessario documentarsi attentamente sullo stato di una criptovaluta, seguire il mercato e studiare le opinioni degli analisti.

Quali sono i rischi nel comprare crypto

I rischi principali dell’acquisto di criptovalute sono la volatilità e la sicurezza. La volatilità intrinseca degli asset digitali, impedisce agli analisti di effettuare previsioni precise, infatti i trader tendono a prenderle con la dovuta attenzione.

Per fare un esempio, con l’approvazione degli ETF Spot molti analisti e trader si aspettavano una crescita esplosiva per il Bitcoin che tuttavia non è ancora partita. Con molta probabilità il BTC avrà un aumento nel prossimo futuro, ma resta sempre difficile stabilirlo.

Comprando crypto si possono subire ingenti perdite, in quanto il mercato ancora poco regolamentato, può subire crolli come quello successo nel 2022 che ha portato l’intero settore in ginocchio.

Per quanto riguarda la sicurezza, in primo luogo occorre fare molta attenzione alle frodi che si possono trovare sul web. Ad esempio, alcuni siti delle presale vengono clonati, portando i trader a pagare per i token, senza però ricevere nulla in cambio.

Per questo è sempre meglio recarsi sui siti delle presale tramite link affidabili, evitando di utilizzare i motori di ricerca. Inoltre, bisogna proteggere il proprio wallet dagli attacchi informatici, utilizzando sempre password sicure.

Domande frequenti

Cos’è una criptovaluta?

Una criptovaluta è una valuta digitale basata su tecnologia blockchain che utilizza la crittografia per garantire la sicurezza delle transazioni. Le criptovalute sono una forma di investimento decentralizzato, infatti non necessitano di istituzioni come governi o banche centrali.

Cosa vuol dire altcoin?

Il termine altcoin viene utilizzato per definire tutte le criptovalute diverse dal Bitcoin. Altcoin è la combinazione tra la parola alternative (alternativa) e coin (moneta). Tra le altcoin più conosciute troviamo Ethereum (ETH), Solana (SOL), Cardano (ADA) e Ripple (XRP).

Cosa sono le meme coin?

Le meme coin sono dei token solitamente basati su un meme di internet che nella maggior parte dei casi non hanno alcuna utilità. Le meme coin vengono spesso considerate come investimenti speculativi, in quanto possono crescere dopo il lancio, per poi crollare e scomparire dal mercato. Tra le meme coin più famose troviamo Dogecoin e Shiba Inu.

Come si conservano le criptovalute?

Solitamente, le criptovalute si conservano su un wallet digitale. La maggior parte dei trader utilizza wallet online, ma è possibile trovare anche wallet sotto forma di chiavetta e software dedicati. Per ottenere un wallet occorre registrarsi sul suo sito ufficiale e scaricarlo per l’utilizzo sul proprio PC o su dispositivi mobili.

Cosa sono gli smart contract e come funzionano?

Gli smart contract sono codici autoeseguibili capaci di automatizzare le condizioni di un accordo. Vengono utilizzati principalmente per facilitare e applicare gli accordi contrattuali sulla blockchain, in modo sicuro e trasparente. Gli smart contract vengono scritti con un codice di programmazione e vengono eseguiti al verificarsi di alcune condizioni predefinite.

Cos’è la blockchain?

La tecnologia blockchain è alla base del settore degli asset digitali. Si tratta di un registro digitale distribuito e immutabile sul quale vengono salvate tutte le transazioni in modo sicuro e trasparente. Tutti gli utenti possono controllare le transazioni sulla blockchain di una determinata criptovaluta.