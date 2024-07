Le nuove tendenze tra le meme coin: $ BITDOGE è un buon investimento?

Con poco meno di 30 giorni al lancio, la meme coin BitDoge ha rapidamente guadagnato fama nel mondo delle criptovalute, grazie al suo concetto di animazione. Con una tabella di marcia ambiziosa e il supporto per più blockchain, questa prevendita ha attirato investitori da tutto il mondo.

Nonostante la crescente domanda per il progetto, alcuni investitori sembrano piuttosto scettici riguardo all’investimento nelle meme coin nelle attuali circostanze di mercato. Altri, tuttavia, ipotizzano una crescita massiccia grazie alla sua crescente popolarità in una fase così iniziale.

BitDoge si avvicina al suo obiettivo di $ 450.000: un passo avanti verso il lancio

Attualmente, il progetto BitDoge ha già raccolto più di 415.000 dollari rispetto al suo attuale obiettivo di 450.000 dollari, il che è impressionante dal momento che la prevendita è stata introdotta appena pochi giorni fa. Il progetto, come suggerisce il nome, fa parte del più ampio ecosistema dei meme Doge.

Tuttavia, nel design complessivo del progetto, i riferimenti al popolare cane Shiba Inu sono molto limitati. Invece, ha vari ritagli che presumibilmente fanno parte di un canovaccio che il progetto mira a creare e completare in futuro: Elon Musk, il miliardario patron di X e Tesla, e un personaggio creato per il misterioso creatore di Bitcoin, Satoshi Nakamoto.

La storia presenta una sezione in stile anime in cui Satoshi Nakamoto ed Elon Musk pianificano di combinare insieme il potere di Bitcoin e il token della community Doge per creare una grande ondata nel settore crypto. Questa fusione si concretizza sotto forma di BitDoge, che apparentemente mira non solo a fungere da token di scambio, ma anche come un’impresa in grado di garantire alla sua community divertimento, stabilità e potenziali profitti.

BitDoge – Prevendita e utilità

Il progetto supporta gli acquisti tramite più reti blockchain, tra cui BNB, Ethereum, Solana, Polygon, Avalanche e Arbitrum. Il progetto era già di tendenza, ma ha fatto notizia quando è arrivato in cima alla lista delle principali criptovalute nella lista delle prevendite più importanti di CoinSniper.

Gli sviluppatori sembrano desiderosi di rendere il progetto un ecosistema a tutto tondo composto da molteplici elementi di utilità e opportunità di guadagno. Tutte queste funzionalità devono ancora essere lanciate e anche le informazioni sulla maggior parte di esse devono ancora essere annunciate.

Lo staking sembra essere qualcosa che gli investitori attendono con impazienza, poiché fornirebbe loro l’opportunità di guadagnare premi su base passiva semplicemente continuando a possedere BITDOGE, il token nativo del progetto. Tuttavia, gli annunci più attesi riguarderanno sicuramente il gioco P2E e le chat AI.

Il codice contrattuale di BITDOGE è stato anche verificato e approvato dalla famosa entità di controllo Werify.io, che aggiunge un ulteriore livello di affidabilità al progetto.

Secondo gli sviluppatori, ci sarà un enorme ecosistema P2E per la community, insieme a chat AI con cui gli utenti potranno interagire con modelli creati facendo riferimento ai tratti di Doge, Elon Musk e Satoshi Nakamoto.

Il progetto, il cui lancio è previsto per il 31 luglio, ha sicuramente suscitato scalpore tra gli investitori. Ma nonostante tutti questi interessanti componenti, molti si chiedono se BitDoge potrebbe davvero rivelarsi il maggior guadagno tra le prevendite in corso nelle prossime settimane, dato il crescente numero di meme coin lanciati di recente.

PlayDoge è un’alternativa migliore?

Come accennato in precedenza, BitDoge è entrato nella lista delle migliori prevendite su CoinSniper, il che l’ha aiutato ad acquisire visibilità presso un’enorme fetta di investitori. Tuttavia, c’è un altro progetto più in alto in termini di classifica che è anch’esso un meme coin con riferimenti a Doge: PlayDoge.

PlayDoge unisce due concetti importanti, creando un ecosistema che colma il divario tra i fan del Tamagotchi a tema retrò e i moderni appassionati di meme. Anche il progetto è stato lanciato di recente e, mentre BitDoge ha raccolto circa 415.000 dollari, PlayDoge ha già raccolto oltre 5 milioni di dollari.

Questo token innovativo presenta un Doge pixelato a 8 bit come personaggio principale, che i giocatori possono accarezzare, curare e con cui interagire attraverso i minigiochi. A differenza dell’originale Tamagotchi, in cui gli animali morivano rapidamente, PlayDoge reinventa questi concetti.

I giocatori guadagnano token PLAY mantenendo in vita e divertendosi con i loro animali domestici. È possibile ottenere token aggiuntivi partecipando a minigiochi a 8 bit che ricordano i classici scroller 2D. Per coloro che desiderano guadagnare criptovalute passivamente, la piattaforma offre anche opzioni di staking.

Sebbene i dettagli di BitDoge non siano stati ancora rivelati, PlayDoge è stata trasparente sui suoi piani futuri e sull’esecuzione della roadmap, il che sembra aver creato un senso di entusiasmo tra gli investitori.

Con il suo approccio entusiasmante, i tentativi di marketing e una presenza attiva sui social media su Telegram e Twitter, il progetto potrebbe sicuramente raggiungere presto il suo obiettivo. Con le continue condizioni di volatilità del mercato e un continuo afflusso di nuovi meme token, sarà interessante vedere quale progetto se la caverà e finirà per entrare a far parte della classifica delle crypto con maggiori guadagni.