Lefant M210: piccolo è meglio

Le dimensioni contano. Un grosso robot per le pulizie domestiche sa compiere molta strada in poco tempo, pulire grandi superfici in pochi minuti, ma tutto si esaurisce qui. In fin dei conti: non è un problema nostro se il robot dovrà fare più passaggi e più strada per pulire un pavimento: è pur sempre un robot. In molte occasioni, quindi, è preferibile un robot di dimensioni più piccole, ma che sappia arrivare capillarmente in ogni angolo della casa, anche laddove i robot tradizionali non hanno la minima possibilità di avvicinarsi.

Nasce evidentemente da questo principio l’idea del Lefant M210, robot per le pulizie che saprà stupirvi fin dal primo giro. Come ha stupito noi quando abbiamo aperto il vano di raccolta dopo una sola giornata di test:

Tutta questa polvere non arriva da un magazzino o da un sottoscala, ma da un locale pulito nel quale, però, ci sono alcuni mobili particolarmente bassi. Dove lo spazio sottostante è minimo, infatti, le mani non osano e gli aspirapolvere non arrivano. Il risultato è questo: in breve tempo si accumulano piccoli strati di polvere che poi una semplice finestra aperta rischia di riportare nell’aria alla prima folata di vento (per il sommo dispiacere di quanti soffrono di allergia).

Abbiamo osservato Lefant M210 in azione sotto uno di questi mobili, portando l’obiettivo della fotocamera esattamente dove sarebbe avvenuto il primo passaggio. Questo il risultato:

L’effetto “wow” è stato immediato perché tra le mani avevamo un robot davvero piccolo e leggero, dal costo in offerta di appena 109 euro, ma che fin dal primo momento ha dimostrato di saper fare la differenza. Merito di un concept ben pensato, nell’ottica di un “less is more” che include in questo piccolo diametro da 28 cm (con appena 7,6 cm di altezza) esclusivamente le componenti necessarie allo scopo.

Ci si trovano due razze anteriori con tre setole per la raccolta della polvere, un aspiratore centrale brushless (per evitare che si possano incagliare i peli degli animali domestici) da 1800 pa, nonché un sensore infrarossi che analizza gli ostacoli circostanti e coadiuva così l’organizzazione dei movimenti e degli spostamenti.

La presenza di un bocchettone di aspirazione privo di rulli di raccolta è la scelta vincente con cui Lefant ha impreziosito il proprio robot: l’assenza di ostacoli nel flusso di ingresso, infatti, deposita peli e capelli direttamente nel contenitore senza che possano incagliarsi in alcuna spazzola. Tutto è delegato all’aspirazione e al design del bocchettone, insomma, con le razze frontali funzionali alla raccolta dei peli per veicolarli direttamente nella fessura di ingresso. Questo il risultato:

Tramite l’app (disponibile sia per Android che per iOS) è possibile gestire tutti gli aspetti fondamentali del servizio: si controlla da remoto il dispositivo, si impostano le opzioni di pulizia (“silenziosa”, “standard” o “potente”) e si controlla in modo preciso ogni spostamento del robot – fino, addirittura, a poterlo telecomandare a distanza per inviarlo in punti specifici della casa ed assicurarsi una pulizia localizzata dove più possa essere utile.

Le ruote gommate abilitano un movimento rapido e scattante, gestendo al meglio anche il saliscendi da tappeti o altre superfici. L’autonomia consente la pulizia di un intero appartamento prima di tornare alla base di ricarica, dove in poco tempo la capacità sarà ristabilita per avviare un nuovo passaggio. Il consiglio è quello di consentire passaggi quotidiani, così che il robot possa fare al meglio il proprio lavoro: raccogliere quella parte di sporco invisibile che va ad accumularsi sul pavimento e negli angoli, soprattutto dove gli strumenti soliti delle pulizie non arrivano. Il risultato sarà un’igiene complessiva decisamente migliore, a tutto vantaggio di persone che soffrono di allergia o a salvaguardia di eventuali bambini che razzolano sul pavimento nei primi mesi di età.

Il robot può essere gestito sia tramite app che con comandi vocali da Assistente Google o Alexa. C’è tutto quel che serve, insomma, compresa una dimensione compatibile con necessità che altri robot non sono in grado di soddisfare. Perché le dimensioni contano.

Lefant M210 è disponibile in offerta qui.

