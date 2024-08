L’ex stella NBA Scottie Pippen di nuovo protagonista nel settore delle crypto

Il controverso progetto crypto su rete Ethereum $BALL di Scottie Pippen è stato lanciato il 2 agosto, incontrando un’immediata reazione negativa da parte della comunità.

Gli utenti hanno rapidamente aggiunto note della comunità al post su X di Pippen, avvisando gli investitori di stare alla larga dalla cosiddetta iniziativa di asset nel mondo reale.

Il detective delle criptovalute ZachXBT ha evidenziato che l’indirizzo del distributore BALL rispecchiava un wallet utilizzato per almeno due truffe passate, comunemente note nel web3 come rug pull.

ZachXBT ha anche notato che Pippen ha lanciato un token non fungibile durante il crepuscolo NFT nel 2022, che è fallito ed è ampiamente considerato un altro rug pull.

Un altro osservatore di criptovalute ha fornito dati che mostrano che Pippen e il wallet dello sviluppatore hanno scaricato $330.000 di token BALL in un’unica transazione. In risposta, il sei volte campione NBA ha rivendicato 103 Ether in liquidità è stata ritirata per “mitigare gli attacchi” in mezzo a un intenso controllo da parte della comunità delle criptovalute.

Il post di Pippen non è riuscito a dissipare i dubbi, poiché gli utenti dei social media hanno risposto con dati che mostravano che gli addetti ai lavori di BALL controllavano oltre il 15% dell’offerta di BALL.

Progetti non riusciti e polemiche sui progetti crypto delle celebrità non hanno scoraggiato personaggi pubblici dal riversarsi su Web3. Tuttavia, la maggior parte dei lanci è avvenuta su Solana.

Circa 30 meme coin legate a personaggi famosi di tutto il mondo hanno debuttato su Solana il mese scorso. La maggior parte dei progetti è stata bocciata, lasciando molti utenti interessati e aumentando l’animosità per gli individui popolari che entravano nello spazio.